И чтобы вам не было скучно на традиционной праздничной неделе, мы расскажем о самых интересных матчах чемпионата Англии в этот период.

1 ЯНВАРЯ. «БЕРНЛИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»

Вновь один из кандидатов на вылет прыгнул в этом сезоне выше головы. «Бернли» обитает в близости от еврокубковой зоны и в 22-м туре постарается испортить праздничное настроение «Ливерпулю», стоящему на три строчки в турнирной таблице выше (седьмое против четвертого).

Шон Дайч выстроил абсолютно низовую команду, которая мало забивает (всего 18 мячей) и еще меньше пропускает (17). Юрген Клопп же наоборот собрал коллектив развеселый и жизнерадостный – его команда и забила в два с половиной раза больше «Бернли» (48) и пропустила на порядок больше тоже (24).

В этой встрече не стоит ждать большого количества голов. Да и списывать хозяев со счетов не стоит: их автобус бывает дико опасен. Особенно если вспомнить, как плохо играет «Ливерпуль» в позиционной атаке и как часто пропускает со стандартов от команд сугубо британского свойства.

1 ЯНВАРЯ. «ЭВЕРТОН» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Слишком много параллелей между этими клубами. Лукаку и Фелайни переходили в «МЮ» как раз из «Эвертона». В состав «ирисок» также вернулся и Уэйн Руни, проведших до этого 13 лет в Манчестере. Также не забывайте, что сэра Алекса Фергюсона по его же совету сменил в должности главного тренера Дэвид Мойес. Специалист конечно провалился, но тут уж как вышло.

«Эвертон» по ходу сезона убрал Роналда Кумана и пригласил Сэма Эллардайса. Команда из Ливерпуля потратила около сотни миллионов фунтов на летние трансферы, но вопреки неплохим покупкам завязла по второй десятке и лишь недавно поднялась на девятую строчку. Правда, и там позиции не сказать чтобы сильно уверенные.

«Юнайтед» же продолжает мнимую погоню за «Сити» - отрыв уже 14 очков – и показывает весьма скучный футбол с топовым составом. Жозе Моуринью прекрасно играет против середняков, поэтому фаворит в грядущей встрече заведомо известен. Говорить о шансах «Эвертона» на победу можно было бы в том случае, если команда обитала в зоне вылета: когда любой коллектив Большого Сэма борется за выживание, очки теряют даже лидеры.

3 ЯНВАРЯ. «АРСЕНАЛ» - «ЧЕЛСИ»

Центральный матч 22-го тура АПЛ интригует. Во-первых, потому что это лондонское дерби, пусть и не такое зубодробительное, как «Арсенал» - «Тоттенхэм» или «Вест Хэм» - «Милуолл». Во-вторых, это все-таки схватка топ-клубов, борющихся за лигочеспионское место. В-третьих, Арсен Венгер наконец-то имеет преимущество над кем-то из больших тренеров: Антонио Конте выиграл у французского специалиста лишь однажды в четырех матчах.

«Челси» в этом сезоне играет в обороне еще лучше, а вот в атаке испытывает проблемы. Альваро Мората нереально полезен, но какой-то потрясающей формы испанец все-таки не набрал. У «Арсенала» же все по-старому, раз на раз не приходится. Алексис как всегда дорабатывает даже на 90-й минуте, а Месут Озил может сыграть хорошо или раствориться – шансы на и то и другое 50 на 50.

Вряд ли команды забьют много, голы с топами обоим коллективам даются тяжело. Синие скорее всего начнут матч от обороны – потому что еще и гости – а «канониры» вряд ли полезут вперед что есть силы. Есть большой риск увидеть строго контраткающий футбол в исполнении крутых соперников.