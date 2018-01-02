Два россиянина – в списке самых перспективных игроков мира. Кто эти ребята?
The Guardian опубликовал список 60 самых перспективных футболистов мира. Самое интересное, что там нашлось место двум россиянам.
Для начала стоит напомнить, что The Guardian публикует подобные списки каждый год. Учитывается мнение редакции, потому оно субьективно.
Вот все 60 перспективных ребят. Ранжирования никакого, просто список по странам в алфавитном порядке (латиница). Все нижеуказанные парни родились в 2000 году.
Аргентина: Факундо Колидио («Интенационале»), Беньямин Гарре («Манчестер Сити»)
Австралия: Дилан Пьериас («Мельбурн»)
Бельгия: Кере Масангу («Рома»), Фло ван ден Ейден («Интер»)
Босния и Герцеговина: Рияд Садику («Сараево»)
Бразилия: Линкольн, Винисус-младший (оба - «Фламенго»), Паулиньо («Васко да Гама»)
Болгария: Кан Теменужков («Лидс»)
Канада: Альфонсо Девис («Ванкувер»)
Кабо-Верде: Кенни Роча Сантос («Сент-Этьен»)
Чили: Вранко Провостре («Коло Коло»)
Китай: Ванг Шинхао («АЕ Хосе Мария Жене»)
Колумбия: Хамилтон Кампас («Депорте Толима»)
Хорватия: Микеле Сего («Хайдук»), Давид Колина («Динамо» Загреб)
Дания: Виктор Йенсес («Аякс»)
Англия: Калум Хадсон-Одои («Челси»), Жадон Санчо («Боруссия» Дортмунд)
Франция: Ясин Адли («ПСЖ»), Амин Гюри («Лион»)
Германия: Ян-Фьет Арп («Гамбург»), Кристиан Фрюхтль («Бавария»), Жан-Мануэль Мбом («Вердер»)
Гана: Эрик Айя («Чарити Старс»)
Греция: Гиоргос Антзолас («Астерас»)
Венгрия: Доминик Жобожлай («Лиферинг»)
Индонезия: Эги Мулана Викри (без клуба)
Иран: Мохаммад Шафири («Эстегляль»)
Ирак: Мохаммед Дауд («Аль Нафт»)
Италия: Мойс Кин («Верона«, в аренде из «Ювентуса»), Алессандро Плиццари («Тернана«, в аренде из «Милана»)
Япония: Рей Хиракава («Токио»)
Люксембург: Венсан Тилль («Метц»)
Мали: Хаджи Драме («Олимпик Бамако»)
Мексика: Диего Лайнез («Америка»)
Нидерланды: Лутшарель Гертруйда («Фейенорд»), Кик Пьерье («Херенвен»)
Норвегия: Ирлинг Брат Халанд («Мольде»), Йорген Странд Ларсен («Милан», в аренде из «Сарпсборга»)
Португалия: Педру Нету («Лацио»)
Румыния: Йонут Рус («Лацио»)
Россия: Кирилл Колесниченко («Чертаново»), Илья Мартынов («Краснодар»)
Сербия: Армин Джерлек («Партизан»)
ЮАР: Лайл Фостер («Орландо»)
Испания: Антонио Бланко, Мигель Баэза Перес (оба – «Реал»), Абель Руиз («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»)
Швеция: Флистон Мавана («Хоффенхайм»)
Швейцария: Лоренцо Гонсалес («Манчестер Сити»)
Турция: Берке Озер («Алтинорду»)
США: Тимоти Веа («ПСЖ»), Эндрю Карлетон («Атланта»)
Уругвай: Густаво Виера («Ливерпуль» Уругвай)
Венесуэла: Жан Карлос Хуртадо («Депортиво» Тачира), Кристиан Макун («Замора»)
ОТКУДА ТУТ РУССКИЕ?
Все просто. В традиционный рождественский спискок британского издания наши футболисты попадают часто. Например, в прошлом году там оказался Данила Уткин из «Краснодара», в списке-2015 – Артем Галаджан из «Локомотива», а в 2014-м туда попал армеец Тимур Жамалетдинов.
Прогресс российских футболистов не назовешь скорейшим, но об этих ребятах в нашем чемпионате мы уже знаем. Да, они пока не так известны как их сверстники из списка – Джанлуиджи Доннарумма, Тимоти Фосу-Менса и Усман Дембеле соответственно – но у них все впереди. В российском футболе игроки созревают, как известно, медленее.
КТО ОНИ ТАКИЕ?
Кирилл КОЛЕСНИЧЕНКО, 17 лет («Чертаново», Москва – ПФЛ)
Еще в 2015 году Кирилл стал самым молодым профессиональным футболистом в истории России. Колесниченко был внесен в заявку «Чертаново» на матч ПФЛ в возрасте 15-ти лет. 17-летний вингер уже ровел больше 30 матчей за юношеские сборные разных возрастов. По стилю игры Кирилл напоминает Андрея Ярмоленко из дортмундской «Боруссии».
Илья МАРТЫНОВ, 17 лет («Краснодар» – первенство молодежных команд)
Илья считается одним из самых перспективных российских защитников. Специалисты уже сейчас называют сильными сторонами Мартынова правильный выбор позиции, способность начать атаку длинным пасом, а также редкое для такого юного возраста хладнокровие. Воспитанник «быков» хорош не только у своих ворот, но и у чужих – с ноября прошлого года он забил четыре гола (все головой) и сделал пять результативных передач. Как и Колесниченко, выступал и продолжает выступать за сборную России. Сейчас – в команде до 18 лет.