Для начала стоит напомнить, что The Guardian публикует подобные списки каждый год. Учитывается мнение редакции, потому оно субьективно.

Вот все 60 перспективных ребят. Ранжирования никакого, просто список по странам в алфавитном порядке (латиница). Все нижеуказанные парни родились в 2000 году.

Аргентина: Факундо Колидио («Интенационале»), Беньямин Гарре («Манчестер Сити»)

Австралия: Дилан Пьериас («Мельбурн»)

Бельгия: Кере Масангу («Рома»), Фло ван ден Ейден («Интер»)

Босния и Герцеговина: Рияд Садику («Сараево»)

Бразилия: Линкольн, Винисус-младший (оба - «Фламенго»), Паулиньо («Васко да Гама»)

Болгария: Кан Теменужков («Лидс»)

Канада: Альфонсо Девис («Ванкувер»)

Кабо-Верде: Кенни Роча Сантос («Сент-Этьен»)

Чили: Вранко Провостре («Коло Коло»)

Китай: Ванг Шинхао («АЕ Хосе Мария Жене»)

Колумбия: Хамилтон Кампас («Депорте Толима»)

Хорватия: Микеле Сего («Хайдук»), Давид Колина («Динамо» Загреб)

Дания: Виктор Йенсес («Аякс»)

Англия: Калум Хадсон-Одои («Челси»), Жадон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

Франция: Ясин Адли («ПСЖ»), Амин Гюри («Лион»)

Германия: Ян-Фьет Арп («Гамбург»), Кристиан Фрюхтль («Бавария»), Жан-Мануэль Мбом («Вердер»)

Гана: Эрик Айя («Чарити Старс»)

Греция: Гиоргос Антзолас («Астерас»)

Венгрия: Доминик Жобожлай («Лиферинг»)

Индонезия: Эги Мулана Викри (без клуба)

Иран: Мохаммад Шафири («Эстегляль»)

Ирак: Мохаммед Дауд («Аль Нафт»)

Италия: Мойс Кин («Верона«, в аренде из «Ювентуса»), Алессандро Плиццари («Тернана«, в аренде из «Милана»)

Япония: Рей Хиракава («Токио»)

Люксембург: Венсан Тилль («Метц»)

Мали: Хаджи Драме («Олимпик Бамако»)

Мексика: Диего Лайнез («Америка»)

Нидерланды: Лутшарель Гертруйда («Фейенорд»), Кик Пьерье («Херенвен»)

Норвегия: Ирлинг Брат Халанд («Мольде»), Йорген Странд Ларсен («Милан», в аренде из «Сарпсборга»)

Португалия: Педру Нету («Лацио»)

Румыния: Йонут Рус («Лацио»)

Россия: Кирилл Колесниченко («Чертаново»), Илья Мартынов («Краснодар»)

Сербия: Армин Джерлек («Партизан»)

ЮАР: Лайл Фостер («Орландо»)

Испания: Антонио Бланко, Мигель Баэза Перес (оба – «Реал»), Абель Руиз («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»)

Швеция: Флистон Мавана («Хоффенхайм»)

Швейцария: Лоренцо Гонсалес («Манчестер Сити»)

Турция: Берке Озер («Алтинорду»)

США: Тимоти Веа («ПСЖ»), Эндрю Карлетон («Атланта»)

Уругвай: Густаво Виера («Ливерпуль» Уругвай)

Венесуэла: Жан Карлос Хуртадо («Депортиво» Тачира), Кристиан Макун («Замора»)

ОТКУДА ТУТ РУССКИЕ?

Все просто. В традиционный рождественский спискок британского издания наши футболисты попадают часто. Например, в прошлом году там оказался Данила Уткин из «Краснодара», в списке-2015 – Артем Галаджан из «Локомотива», а в 2014-м туда попал армеец Тимур Жамалетдинов.

Прогресс российских футболистов не назовешь скорейшим, но об этих ребятах в нашем чемпионате мы уже знаем. Да, они пока не так известны как их сверстники из списка – Джанлуиджи Доннарумма, Тимоти Фосу-Менса и Усман Дембеле соответственно – но у них все впереди. В российском футболе игроки созревают, как известно, медленее.

КТО ОНИ ТАКИЕ?

Кирилл КОЛЕСНИЧЕНКО, 17 лет («Чертаново», Москва – ПФЛ)

Еще в 2015 году Кирилл стал самым молодым профессиональным футболистом в истории России. Колесниченко был внесен в заявку «Чертаново» на матч ПФЛ в возрасте 15-ти лет. 17-летний вингер уже ровел больше 30 матчей за юношеские сборные разных возрастов. По стилю игры Кирилл напоминает Андрея Ярмоленко из дортмундской «Боруссии».

Илья МАРТЫНОВ, 17 лет («Краснодар» – первенство молодежных команд)

Илья считается одним из самых перспективных российских защитников. Специалисты уже сейчас называют сильными сторонами Мартынова правильный выбор позиции, способность начать атаку длинным пасом, а также редкое для такого юного возраста хладнокровие. Воспитанник «быков» хорош не только у своих ворот, но и у чужих – с ноября прошлого года он забил четыре гола (все головой) и сделал пять результативных передач. Как и Колесниченко, выступал и продолжает выступать за сборную России. Сейчас – в команде до 18 лет.