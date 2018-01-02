ВЕНДЕЛ, 20 лет, полузащитник

Откуда: «Флуминенсе»

Куда: ЦСКА, «Спортинг»

Цена: 8,5 млн

Еще пару недель назад право выкупа талантливого полузащитника принадлежало «ПСЖ». Клубы неформально договорились о трансфере еще в августе. Однако из-за проблем с финансовым фэйр-плей французы так и не нашли тех 8-10 миллионов евро, которые обещали за игрока. Тогда-то на сцену вышли португальские гранды «Порту» и «Спортинг». Первый надеялся получить Вендела в аренду из «ПСЖ», и тратить 8 миллионов оказался не готов. А вот «Спортинг» практически договорился с «Флуминенсе» и самим полузащитником. Ко 2 января Вендел уже должен был прилететь в Лиссабон, но новогодние праздники притормозили сделку. Контракт с игроком все еще не подписан.

Отсюда и новость от издания O Jogo, которое сообщило, что полузащитника может перехватить ЦСКА. Правда откуда клуб возьмет почти 9 миллионов евро, не уточняется. Но если вдруг армейцы смогут повторить свой фокус – когда-то клуб увел Марио Фернандеса из-под носа у «Реала» – будет интересно.

Шансы: 5%

Лукас ВЕРИССИМО, 22 года, защитник

Откуда: «Сантос»

Куда: «Спартак», «Удинезе», «Сент-Этьен», «Нант»

Цена: 8 млн

Под Новый год бразильская пресса объявила, что «Спартак» сделал предложение по защитнику – 8 миллионов евро. И что президент «Сантоса» раздумывает, стоит ли продавать игрока. Клуб находится в непростой финансовой ситуации, и даже брал кредиты, чтобы расплатиться с сотрудниками. А значит, расставаться с футболистами, чтобы пополнить счета, команде все равно придется.

Плюс в том, что у «Сантоса» хватает сильных центральных защитников – их не меньше пяти. И катастрофы из-за потери Вериссимо не случится.

Есть и минус – Вериссимо в этом сезоне стал железным игроком основы и лидером по числу матчей в 2017 году – 59. А значит «Сантос» обязательно попробует поторговаться, тем более претендентов на защитника хватает.

Шансы: 50%

Роберт КЕНЕДИ, 21 год, полузащитник

Откуда: «Челси»

Куда: «Локомотив», «Ньюкасл»

Цена: аренда

Совсем недавно на Кенеди был лишь один претендент – «Ньюкасл». Об интересе «Локомотива» к игроку сначала сообщили в Италии. Затем слухи подтвердил и бразильский сайт O Globo. Детали арендного предложения не сообщаются. Известно лишь, что главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет, чтобы футболист получил опыт выступлений в сильной команде. Кенеди – воспитанник «Флуминенсе», того самого клуба, откуда в «Локо» приходил Майкон. «Флу» славится умением воспитывать ярких атакующих игроков, пусть и не все они достигают уровня топ-клубов.

По Кенеди и «Локо» вопрос один – нужен ли клубу, который бьется за чемпионство, футболист талантливый, но все еще не состоявшийся в Европе?

Шансы: 10%