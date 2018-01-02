Зацелованный ромб. «Спартак» – это страсть, поддержка и кое-что еще!
«Советский спорт» продолжает подводить итоги ушедшего года.
Тренером года мы назвали Юрия Семина, спортсменкой года Евгению Медведеву, открытием года Кирилла Капризова. Теперь пришло время воспеть хвалу команде года. Это, вне всякого сомнения, московский «Спартак».
С – СТРАСТЬ
Страсть – одна из составляющих успеха в любой сфере деятельности. Без страсти «Спартак» и его болельщики еще долго шли бы к историческому успеху. Страсть позволяла выгрызать матчи в концовках, как с «Оренбургом» и «Зенитом» в чемпионском сезоне, или совсем недавно – с тульским «Арсеналом». Страсть гнала на стадионы десятки тысяч болельщиков. А они, в свою очередь, гнали вперед любимцев-игроков. Добавлял огня не только тренер, но и страстный болельщик у бровки по имени Массимо Каррера. Ну кто еще из наших тренеров способен практически проглотить видеокамеру после гола? Кто еще, имея опыт работы с Антонио Конте, способен на рискованные тактические уловки? Вроде перевода на фланг обороны Зобнина, который в недавнем матче «съел» Марио Фернандеса. Все это, как кажется, мелочи, достойные лишь непродолжительного обсуждения в соцсетях. Но нет. Все это маленькие детали большого успеха.
П – ПОДДЕРЖКА
На «Спартак» в сезоне 2017/18 ходит в среднем чуть больше 30 тысяч зрителей. Для нашего чемпионата показатель фантастический. Это ниже уровня предыдущего сезона, но не забывайте, что он был чемпионским, а в нынешнем – все еще впереди. Заполняемость арены, то есть, процент по отношению к общей вместимости – около 66%. Но и без постоянных аншлагов болельщики «Спартака» – реальная сила. Добавляющая команде энергии громогласной, слаженной поддержкой, и креативными баннерами, которые давно можно считать отдельным видом искусства. Солидная явка и на выездных матчах, где «Спартак» подчас чувствует себя, без преувеличения, как дома. Например, в матче с «Тосно» красно-белых было больше, чем поклонников хозяев. В плане посещаемости есть, куда расти. Но болельщики сами собой не придут, даже если постоянно побеждать. Их надо влюбить не только в клуб, но и в стадион. А пространство вокруг арены пока выглядит пустым и безжизненным. Все эмоции – только внутри стадиона.
А – АНТОН
Легионеров такого уровня в нашем чемпионате вообще было не так уж много. Квинси Антон Промес – пожалуй, лучший за последние лет пять. Он уже забил почти шесть десятков мячей за «Спартак», и остановить его сможет, пожалуй, только отъезд в более престижную лигу. Слухи об этом всплывают перед каждым трансферным окном уже года три, но Промес всегда остается. И матч за матчем демонстрирует завидную для нашего чемпионата стабильность, как в плане голов, так и по игре в целом. Еще немного, и Промес станет самым результативным иностранцем в истории «Спартака». До повторения рекорда Веллитона (61 мяч во всех турнирах) осталось всего-ничего – забить трижды. Он просто хорош. И невероятно жаль, что мы не увидим его в матчах ЧМ-2018.
Р – РОМБ
Пожалуй, именно ромб в этом году является самой зацелованной в России геометрической фигурой. 16 лет болельщики с ромбом на груди этого ждали. Кстати, сам ромб у болельщиков вызывает немало вопросов. Давно уже они просят вернуть классический логотип с буквой «С», убрав из ее створа очертания футбольного мяча. Пока безрезультатно. Удивляет и нагромождение звездочек над ромбом. В той же Италии четко регламентирован порядок получения такой нашивки – 10 чемпионских титулов. Болельщики ждут эти звезды не годами – десятилетиями. В России же пошли своим путем, и приняли решение давать звезду за пять титулов, что нивелирует ее ценность. Ну а «Спартак» еще и приплюсовал советские победы. В результате получилось совсем не эксклюзивное нагромождение звезд. С другой стороны, в дни, или даже недели празднования чемпионства, об этом никто не думал.
Т – ТРЕНЕР
Топ или не топ – вот в чем вопрос. Ответ на одну из главных литературных дилемм, пусть и перефразированную, уверенно дал владелец клуба Леонид Федун. «Каррера – топ-тренер, надеюсь, после этой победы в этом все убедились», – кажется, что после матча с ЦСКА Федун вышел к журналистам именно ради этого. Однако эмоции эмоциями, но негласный титул «топ» дается все же за многолетнюю стабильность, а не за отдельные победы. Но Каррера и тут близок. После провального начала сезона, эпидемии травм, жутких концовок матчей, под конец осени он встряхнул команду так, что результаты сразу пошли в гору. На зимние каникулы «Спартак» ушел-таки одним из претендентов на русский «скудетто». Каррера, может быть, еще не «топ», но он, несомненно, очень крутой. А это тоже важнейший психологический статус.
А – АТАКА
Промес хорош. Но смотрите, как заиграла остальная группа атаки! Луис Адриано, потратив весну на адаптацию, сейчас рвет и мечет: 9+6 по системе «гол+пас». Зе Луиш, измученный травмами, быть может, не так результативен, как хотелось бы – по два гола в чемпионате и Лиге чемпионов. Но он великолепен в борьбе, хорош в подыгрыше, и тоже сделал шесть «ассистов». Скорость и мощь темнокожих форвардов дополняет незаметный герой Мельгарехо. Парагваец не только универсал, способный закрыть несколько позиций, он еще и мастак оказаться в нужное время в нужном месте. Как результат – победный гол в памятном матче с «Севильей», пара спасительных голов в концовках. В этом сезоне у него 5+5 во всех турнирах. Недостаток атаки «Спартака» в том, что после матчей игроки регулярно «промахиваются» мимо смешанной зоны. Дорогие форварды, вы нужны журналистам, нужны нашему чемпионату! Вы его украшение.
К – КАПИТАН
Роль капитана команды, особенно в концовке чемпионского сезона – была невероятно важна. Глушаков весной был «в огне», забив несколько важнейших мячей, в том числе победный гол в дерби с ЦСКА, и дубль – в праздничном матче с «Тереком». Но дело не только в забитых мячах. Он такой, каким и должен быть капитан команды. Страстный, в хорошем смысле сумасшедший воин, гладиатор, настоящий лев на поле. Но при этом вне его – примерный семьянин, улыбчивый и скромный мужчина. «Глушаков – это Глушаков, а «Спартак» – это «Спартак», – сказал Денис в интервью клубному журналу в ответ на вопрос о том, является ли он сердцем команды. Хорошо, сойдемся на «золотой середине». Глушаков – не сердце, а душа нынешнего «Спартака».