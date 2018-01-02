Тренером года мы назвали Юрия Семина, спортсменкой года Евгению Медведеву, открытием года Кирилла Капризова. Теперь пришло время воспеть хвалу команде года. Это, вне всякого сомнения, московский «Спартак».

С – СТРАСТЬ

Страсть – одна из составляющих успеха в любой сфере деятельности. Без страсти «Спартак» и его болельщики еще долго шли бы к историческому успеху. Страсть позволяла выгрызать матчи в концовках, как с «Оренбургом» и «Зенитом» в чемпионском сезоне, или совсем недавно – с тульским «Арсеналом». Страсть гнала на стадионы десятки тысяч болельщиков. А они, в свою очередь, гнали вперед любимцев-игроков. Добавлял огня не только тренер, но и страстный болельщик у бровки по имени Массимо Каррера. Ну кто еще из наших тренеров способен практически проглотить видеокамеру после гола? Кто еще, имея опыт работы с Антонио Конте, способен на рискованные тактические уловки? Вроде перевода на фланг обороны Зобнина, который в недавнем матче «съел» Марио Фернандеса. Все это, как кажется, мелочи, достойные лишь непродолжительного обсуждения в соцсетях. Но нет. Все это маленькие детали большого успеха.

П – ПОДДЕРЖКА

На «Спартак» в сезоне 2017/18 ходит в среднем чуть больше 30 тысяч зрителей. Для нашего чемпионата показатель фантастический. Это ниже уровня предыдущего сезона, но не забывайте, что он был чемпионским, а в нынешнем – все еще впереди. Заполняемость арены, то есть, процент по отношению к общей вместимости – около 66%. Но и без постоянных аншлагов болельщики «Спартака» – реальная сила. Добавляющая команде энергии громогласной, слаженной поддержкой, и креативными баннерами, которые давно можно считать отдельным видом искусства. Солидная явка и на выездных матчах, где «Спартак» подчас чувствует себя, без преувеличения, как дома. Например, в матче с «Тосно» красно-белых было больше, чем поклонников хозяев. В плане посещаемости есть, куда расти. Но болельщики сами собой не придут, даже если постоянно побеждать. Их надо влюбить не только в клуб, но и в стадион. А пространство вокруг арены пока выглядит пустым и безжизненным. Все эмоции – только внутри стадиона.

А – АНТОН

Легионеров такого уровня в нашем чемпионате вообще было не так уж много. Квинси Антон Промес – пожалуй, лучший за последние лет пять. Он уже забил почти шесть десятков мячей за «Спартак», и остановить его сможет, пожалуй, только отъезд в более престижную лигу. Слухи об этом всплывают перед каждым трансферным окном уже года три, но Промес всегда остается. И матч за матчем демонстрирует завидную для нашего чемпионата стабильность, как в плане голов, так и по игре в целом. Еще немного, и Промес станет самым результативным иностранцем в истории «Спартака». До повторения рекорда Веллитона (61 мяч во всех турнирах) осталось всего-ничего – забить трижды. Он просто хорош. И невероятно жаль, что мы не увидим его в матчах ЧМ-2018.

Р – РОМБ

Пожалуй, именно ромб в этом году является самой зацелованной в России геометрической фигурой. 16 лет болельщики с ромбом на груди этого ждали. Кстати, сам ромб у болельщиков вызывает немало вопросов. Давно уже они просят вернуть классический логотип с буквой «С», убрав из ее створа очертания футбольного мяча. Пока безрезультатно. Удивляет и нагромождение звездочек над ромбом. В той же Италии четко регламентирован порядок получения такой нашивки – 10 чемпионских титулов. Болельщики ждут эти звезды не годами – десятилетиями. В России же пошли своим путем, и приняли решение давать звезду за пять титулов, что нивелирует ее ценность. Ну а «Спартак» еще и приплюсовал советские победы. В результате получилось совсем не эксклюзивное нагромождение звезд. С другой стороны, в дни, или даже недели празднования чемпионства, об этом никто не думал.

Т – ТРЕНЕР

Топ или не топ – вот в чем вопрос. Ответ на одну из главных литературных дилемм, пусть и перефразированную, уверенно дал владелец клуба Леонид Федун. «Каррера – топ-тренер, надеюсь, после этой победы в этом все убедились», – кажется, что после матча с ЦСКА Федун вышел к журналистам именно ради этого. Однако эмоции эмоциями, но негласный титул «топ» дается все же за многолетнюю стабильность, а не за отдельные победы. Но Каррера и тут близок. После провального начала сезона, эпидемии травм, жутких концовок матчей, под конец осени он встряхнул команду так, что результаты сразу пошли в гору. На зимние каникулы «Спартак» ушел-таки одним из претендентов на русский «скудетто». Каррера, может быть, еще не «топ», но он, несомненно, очень крутой. А это тоже важнейший психологический статус.

А – АТАКА

Промес хорош. Но смотрите, как заиграла остальная группа атаки! Луис Адриано, потратив весну на адаптацию, сейчас рвет и мечет: 9+6 по системе «гол+пас». Зе Луиш, измученный травмами, быть может, не так результативен, как хотелось бы – по два гола в чемпионате и Лиге чемпионов. Но он великолепен в борьбе, хорош в подыгрыше, и тоже сделал шесть «ассистов». Скорость и мощь темнокожих форвардов дополняет незаметный герой Мельгарехо. Парагваец не только универсал, способный закрыть несколько позиций, он еще и мастак оказаться в нужное время в нужном месте. Как результат – победный гол в памятном матче с «Севильей», пара спасительных голов в концовках. В этом сезоне у него 5+5 во всех турнирах. Недостаток атаки «Спартака» в том, что после матчей игроки регулярно «промахиваются» мимо смешанной зоны. Дорогие форварды, вы нужны журналистам, нужны нашему чемпионату! Вы его украшение.

К – КАПИТАН

Роль капитана команды, особенно в концовке чемпионского сезона – была невероятно важна. Глушаков весной был «в огне», забив несколько важнейших мячей, в том числе победный гол в дерби с ЦСКА, и дубль – в праздничном матче с «Тереком». Но дело не только в забитых мячах. Он такой, каким и должен быть капитан команды. Страстный, в хорошем смысле сумасшедший воин, гладиатор, настоящий лев на поле. Но при этом вне его – примерный семьянин, улыбчивый и скромный мужчина. «Глушаков – это Глушаков, а «Спартак» – это «Спартак», – сказал Денис в интервью клубному журналу в ответ на вопрос о том, является ли он сердцем команды. Хорошо, сойдемся на «золотой середине». Глушаков – не сердце, а душа нынешнего «Спартака».