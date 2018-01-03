Рассказываем об информационной войне между тремя португальскими грандами, и как «Порту» со «Спортингом» пытаются утопить «Бенфику».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Луиш Филипе Виейра - президент «Бенфики»

Бруну де Карвалью - президент «Спортинга»

Франсишку Маркеш – директор по коммуникациям «Порту»

Карлуш Жанела – спортивный менеджер и комментатор

Паулу Гонсалвеш – юрисконсульт «Бенфики»

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. «ДЕЛО ВАУЧЕРОВ»

В октябре 2015 года Бруну де Карвалью дал интервью телеканалу TVI24, где сделал сенсационное заявление. Перед каждым домашним матчем первой и второй команд «Бенфики» арбитры и делегаты получали подарки от клуба. В «набор арбитра» входила футболка Эйсебио и ваучеры на четыре ужина в одном из ресторанов. «Только на ужины клуб тратит примерно 140 тысяч евро в год, - заметил Карвалью. – А с прочими подарками выйдет четверть миллиона». Скандал? Конечно! Карвалью в ту пору и дня не мог прожить, чтобы не придумать, как насолить клубу, который он ненавидел.

Что ответила «Бенфика»? В клубе признали подобную практику, но заявили, что стоимость ужина ограничена 35 евро на человека. Арбитры в свою очередь все до одного заявили, что брали подарки, вот только в рестораны ни разу не заходили.

Федерация футбола Португалии потребовала от прокуратуры проверку информации, а Лига открыла дело в дисциплинарном комитете. Были заслушаны Бруну Карвалью и Луиш Филипе Виейра, а также все арбитры и делегаты, получавшие подарки. Все они, разумеется, заявили, что не думали о наборах, как о попытке подкупа.

Покопавшись в скудных фактах, прокуратура и дисциплинарный комитет решили дело закрыть. А «Бенфика» попыталась выбить наказание для Карвалью за то, что опорочил четь и достоинство чемпиона страны. Впрочем, тут тоже не срослось – не любят португальские власти наказывать сильных мира футбола.

В 2017 году появились новые интересные сведения. Оказалось, что Паулу Гонсалвеш вовремя достал один важный документ из ассоциации арбитров. Его рассылали всем судьям и рекомендовали говорить одни и те же слова: сувениры дарят все клубы, «Бенфика» не была исключением и никогда не выходила за рамки.

Вот эти инструкции Гонсалвеш отдал своему боссу Виейре, которому тоже предстояло дать показания в дисциплинарном комитете. Здесь важна еще одна деталь: инструкции для арбитров рассылал Жозе Фонтелаш Гомеш, который в то время был президентом ассоциации португальских судей. Теперь же он входит в арбитражный совет федерации футбола.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. «ДЕЛО ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ»

1. Работа с арбитрами

В 2017 году в «Бенфике» случилась катастрофа – вся электронная переписка сотрудников клуба была выложена в интернет. Первым доступ к тайнам «орлов» получил директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш.

И тут же рассказал на всю страну, как «Бенфика» работает с судьями. Он зачитал кусочек из переписки между экс-арбитром из округа Браги Адао Мендешем и экс-директором по контенту на «Бенфика-ТВ» Педру Герра. Переписка сводилась к обсуждению удобных для клуба арбитров, все имена лояльных судей также содержались в сообщениях.

Новости о возможном подкупе арбитров не прошли мимо португальской прокуратуры. В октябре 2017 года прошли обыски в офисе «Бенфики», а также домах Виейры, Гонсалвеша, Адао Мендеша, Феррейры Нунеша, отвечавшего за выставление оценок арбитрам, и некоторых делегатов Лиги, упоминавшихся в переписке. Однако обвинение было предъявлено только Гонсалвешу.

Кстати, тот самый Нунеш, отвечавший за понижение и повышение арбитров в классе, получал от «Бенфики» приглашения на матчи и бесплатные номера в отелях.

2. Работа с журналистами

Перед дерби «Бенфики» со «Спортингом» Маркеш обнародовал еще одно любопытное письмо. Комментатор Карлуш Жанела писал президенту «Бенфики» и предлагал сделать футбольный блог. К письму он приложил смету, назвал имена журналистов, которых можно нанять и написал, что платить им лучше наличными, 300-400 евро в месяц. Блог, упомянутый в письме, действительно существует.

3. Помощь ультрас

Казалось бы, в помощи своим болельщикам сложно усмотреть что-то противозаконное. Но и тут «Бенфика» отличилась. Виейра чуть ли не в каждом интервью отрицает существование фанатского объединения No Name Boys.

Однако в раскрытой все тем же Маркешем переписке, оказывается, что клуб не только знает имена и адреса всех болельщиков этого движения, но и помогает им с защитой в суде. Маркеш рассказал о письме 2010 года, переправленного на имя Виейры. В нем болельщики сообщают контактные данные арбитра Олегарио Бенкеренсы, и обещают, что он заплатит за плохое судейство.

Также Маркеш рассказал, что «Бенфика» нанимает и оплачивает адвокатов для членов фанатского движения. Впрочем, это пока не доказанный факт.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ

Все началось с новости о том, что полиция начала расследование матча «Фейренсе» - «Риу Аве» (2:1) сезона 2016/17. Подозрения, что игра была договорной, были уже тогда – букмекерские конторы закрыли линию, увидев поток крупных ставок на победу «Фейренсе». Добавим, что главным акционером клуба является нигерийский бизнесмен, который владеет букмекерской конторой на родине. Впрочем, в Португалии это никого не смущает. Итак, по делу были допрошены четыре игрока «Риу Аве», которым, предположительно, заплатили десятки тысяч евро за проигрыш.

Через пару дней выяснилось, что расследовать будут не только этот матч. Под подозрение попала игра сезона 2015/16 между «Бенфикой» и «Риу Аве» (1:0). Вероятно, это случилось после допроса игроков. Сообщалось, что «Бенфика» воспользовалась услугами приближенных агентов, чтобы уговорить футболистов соперника сдать игру. Отметим, что на тот момент «Бенфика» сражалась со «Спортингом» за чемпионство. И в итоге опередила соперника всего-то на 2 очка.

По данным португальской прессы, полиция уже нашла подтверждение информации в телефонах обвиняемых, а также отыскала свидетелей, которые знают о договорном матче «Бенфики». Днем позже телеканал RTP заявил, что пять матчей «Бенфики» в чемпионском сезоне 2015/16 находятся под подозрением.

В недавнем большом интервью Бруну да Карвалью заявил: «За «дело электронных писем» «Бенфику» нужно перевести во второй дивизион». Хватит ли у португальских властей профессионализма, а главное, доказательств, чтобы наказать титулованный клуб так же, как в Италии в свое время наказали «Ювентус»?

Источники: Correio da Manha, RTP, SIC, Record, A Bola, Jornal de Noticias