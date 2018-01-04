«Спартак» может отлично заработать

У «Спартака», судя по всему, появился вариант продать за внушительные деньги Ивелина Попова. «Удинезе» предлагает за болгарина 9 млн евро, причем это уже улучшенный вариант, итальянцы нашли на пару миллионов больше, чем хотели тратить на игрока изначально.

Для «Спартака» это отличный вариант: серьезные финансовые условия за 30-летнего игрока, которого точно не назвать ключевым игроком. Попов – важный футболист для ротации. Он сериями выходит в основном составе, но за 21 игру в «Спартаке» летом и осенью не забивал и не отдавал голевых. Все его результативные действия – в сборной Болгарии: гол и три передачи в трех матчах.

Сам Попов сейчас во время зимнего отпуска в интервью болгарским журналистам признался, что недоволен личной статистикой. И даже рассказал, что мог уйти в «Фенербахче» на более привлекательные условия – однако остался. При этом подчеркнул, что может и покинуть «Спартак».

Маловероятно, что Попов добьется в «Спартаке» ощутимого прогресса. До конца контракта полтора года, то есть в летнее трансферное окно его цена упадет. А 9 млн евро, которые клуб выручит за него сейчас, спартаковцы вполне способны инвестировать в более перспективного футболиста.

Снова появился слух про Кришито. Все как обычно

Нет ни одного трансферного окна, в котором не говорили бы про варианты ухода Доменико Кришито из «Зенита». Чаще всего это слухи о возвращении защитника в чемпионат Италии – на родину, поближе к тренерам национальной сборной и шансам сыграть на крупном турнире.

Агент Кришито – самый стабильный спикер, подогревающий комментариями интерес к игроку: он всегда общается с несколькими клубами, как минимум два-три варианта есть у Доменико в любой момент. Его представитель – общительный парень: наверняка трубку никогда не кладет и поболтать с другими клубами любит.

На днях он, видимо, принял вызов из «Фенербахче», у турецкого клуба есть для «Зенита» пара миллионов евро. Но верить в возможный уход капитана из петербургской команды нет ни одного повода: мало денег для «Зенита» и никакого смысла для игрока. Зафиксируем, что интерес к самому стабильному футболисту «Зенита» Манчини все еще есть, и оставим этот вариант в колонке самых желтых.

Слишком желтый вариант «Локомотива»

Еще один странный и малореальный вариант – слух о договоренности «Сент-Этьена» и «Локомотива» по переходу Неманьи Пейчиновича. На феноменально удачном осеннем отрезке сербский центральный защитник играл постоянно, его пара с Соломоном Кверквелией одна из самых надежных во всей лиге.

«Локомотив» лидирует, высоки шансы Пейчиновича впервые в жизни через полгода сыграть в Лиге чемпионов. Продажа серба обратно во французский чемпионат за полтора миллиона евро звучит очень сомнительно. Даже несмотря на скорое возвращение Ведрана Чорлуки, 30-летнему Пейчиновичу наверняка предстоит один из самых ярких отрезков карьеры. Поэтому продажу основного центрального защитника в 16-ю команду французской лиги – тоже слишком желтый вариант, чтобы в это верить.