Эти ребята пришли из ниоткуда, но впечатлили сильнее всех.

ПАТРИК КУТРОНЕ («МИЛАН»): 20 ЛЕТ

В первой половине сезона, еще будучи тинейджером, Кутроне влюбил в себя, пожалуй, всех фанатов «Милана» без исключения. Редкий ныне пример того, как человек, воспитанный клубом, взамен отвечает любовью, преданностью и уважением. И результатом тоже. Кутроне начал забивать еще в межсезонье, активно поучаствовав в уничтожении «Баварии». В первом же матче серии А против «Кротоне» Патрик забил, заработал пенальти и поучаствовал в третьем голе. Затем он почему-то перестал попадать в состав, но, даже выходя на замену, зачастую успевал создать больше выходящего раз за разом в старте Калинича. Сейчас Кутро-гол – единственный из игроков «Милана», кто забивал во всех турнирах этого сезона. Форвард в отсутствие феерической техники и большого опыта обладает важным качеством: в нужное время он появляется в нужном месте. Последний его мяч принес «Милану» не только победу в кубковом дерби, за которую тифози готовы простить многое, но и надежду на сброс психологического барьера. Который, есть такое ощущение, лежит на всей команде с начала осени. Руководство клуба намерено второй раз за полгода улучшить условия его контракта. Патрик получает смехотворные по нынешним временам, хотя и гигантские для любого тинейджера 250 тысяч евро в год. Кто знает, может именно этот факт не дает ему возможности расслабиться, а заставляет пахать на тренировках, и выкладываться на 101%, даже когда он выходит на последние 10 минут матча. Кстати, 20 лет ему исполнилось 3 января.

Прототип: Филиппо Индзаги

МОЙЗЕ КИН («ВЕРОНА»): 17 ЛЕТ

Пожалуй, единственный, кто в списке оказался авансом. Но ведь этот тинейджер успел стать рекордсменом еще в прошлом сезоне. Именно ему выпала честь стать первым игроком 2000 года рождения, забившим в топ-лигах Европы. Отличился он в составе «Ювентуса», которому принадлежит и по сей день. Но в клубе справедливо решили, что для привыкания к специфическому футболу серии А неплохо бы дать юниору возможность проявить себя в более скромном клубе, чтобы выходить на поле не эпизодически, а регулярно. В «Вероне» такая возможность есть. Да, команда борется за выживание, но способна упереться в игре с любым соперником, а иногда и вовсе блеснуть результативностью, как в игре с «Миланом». Да и потом, всегда есть чему научиться у слегка поблекших, но от этого не менее опытных Паццини и Черчи. Кин в нынешнем сезоне забил два мяча, в ворота «Торино» и «Милана». Немного, но с каждым матчем Кин убеждает любителей итальянского футбола в том, что он – талант недюжинный. Журналисты уже окрестили его «новым Балотелли», но сам Кин в интервью вежливо избегает сравнений, попутно намекая на свою уникальность. Сын выходцев из Кот Д’Ивуара, Кин имеет итальянский паспорт, и уже довольно ярко дебютировал за юношескую сборную страны. Похоже, это только начало. Единственное, что может испортить юнцу карьеру – это его агент Мино Райола, известный своим циничным отношением к клубам, и признающий только язык денег. Кин уже сейчас получает более полумиллиона евро в год.

Прототип: Марио Балотелли

АЛИССОН БЕККЕР («РОМА»): 25 ЛЕТ

Еще со времен моего детства было принято считать, в том числе и в журналистской среде, что в Бразилии во все времена были не слишком выдающиеся вратари. Конечно же, это большое заблуждение. Тем не менее, стереотип просуществовал, наверное, до начала 21 века, когда едва ли не в половине клубов серии А на посту номер один внезапно обосновались именно бразильцы. Дида, Жулио Сезар, Дони, Нету и многие другие. Список пополнил и Алиссон Беккер. В прошлом сезоне бразилец отсиделся за широкой спиной Войцеха Щенсного, но в этом, после ухода поляка, раскрыл свои лучшие качества с первых матчей. На данный момент Алиссон лидирует в лиге по количеству «сухих» матчей, правда, наравне с Хандановичем – у них по 9 матчей без пропущенных мячей. Из всех команд первой пятерки именно у Алиссона в активе наибольшее число сейвов – 54. Во всей лиге этот результат едва попадает в десятку, но ведь и лидируют по этому показателю обычно голкиперы из клубов-аутсайдеров, по воротам которых гораздо чаще бьют. В Лиге чемпионов статистика у бразильца не менее впечатляющая – три матча на «ноль» и почти три десятка сейвов. В общем, все идет к тому, что на чемпионате мира в России в основе сборной Бразилии мы увидим именно этого парня.

Прототип: Дони

ЛУИС АЛЬБЕРТО («ЛАЦИО»): 25 ЛЕТ

Ровесник Алиссона приводит в восторг другую половину Рима. Луис Альберто – явный пример того, что в Италии синдром первого сезона встречается гораздо чаще синдрома сезона второго. Испанец, пришедший в «Лацио» летом 2016-го, начал бледно, к особенностям кальчо привыкал долго и натужно. Впрочем, не он первый, не он и последний. Но нынешний сезон буквально преобразил хавбека, который сходу превратился в одного из лидеров команды Симоне Индзаги. Он набрал уже 12 баллов по системе «гол плюс пас». Своей яркой игрой атакующий хавбек, пожалуй, даже затмил других своих соотечественников, играющих в Италии гораздо дольше него – Сусо и Яго Фальке. Сейчас Луис Альберто уже на карандаше у скаутов «Барселоны», да и в сборной Испании успел дебютировать. Не исключено, что и его мы предстоящим летом увидим на российских стадионах. Быть может, не в основе сборной, но в заявке как минимум.

Прототип: Сеск Фабрегас

МИЛАН ШКРИНЬЯР («ИНТЕР»): 22 ГОДА

А вот этого игрока на чемпионате мира мы точно не увидим. Очень жаль, ибо Шкриньяр стал, пожалуй, главным открытием первой половины сезона в серии А. Тот факт, что «Интер» в кои-то веки борется за скудетто, во многом его заслуга. Когда смотришь матчи «нерадзурри», кажется, что он вообще не проигрывает верховых единоборств, причем это касается не только игр с условными «Беневенто» и «Дженоа», но и топ-матчей, когда Шкриньяру противостоят форварды уровня Игуаина и Джеко. Ощущение не обманчивое: словак действительно один из лучших в лиге по количеству выигранных единоборств, а «Интер» в Серии А пропустил едва ли не меньше всех. В сборной Словакии Милан нередко играет и в средней линии, да и вообще он обладает слишком разнообразным набором качеств, чтобы сосредотачиваться исключительно на оборонительных действиях. Шкриньяр прекрасно играет головой, умеет начать атаку хорошим первым пасом, великолепен в отборе, да и с дальней дистанции может хорошо приложиться по чужим воротам. С учетом нынешних реалий, не исключен его скорый переход в стан одного из лидеров АПЛ, ну или в состав какого-нибудь гранда из других чемпионатов. Итальянские клубы сейчас, увы, своих лидеров не в состоянии долго удерживать. А Шкриньяр, вне всяких сомнений, уже один из лидеров «Интера».

Прототип: Леонардо Бонуччи