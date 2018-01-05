Встреча обещает быть сложной для команды Лучано Спаллетти. «Интер» не может победить уже на протяжении четырех матчей чемпионата Италии. Тем временем «Фиорентина» не знает поражений на протяжении семи игр национального чемпионата. В них «фиалки» показали свои фишки как в атаке, так и в обороне. Выделим по одной примечательной.

Роль левого защитника Бираги

Чаще всего «Фиорентина» атакует правым флангом - по данным WhoScored.com, 40% атак. В то же время на левый край приходится лишь 32%. При этом из фланговых игроков больше всех голевых передач сделал защитник левой бровки Кристиан Бираги - три. Парадокс? Отнюдь.

«Фиорентина» действительно насыщает правую зону при позиционных атаках. Но делает это еще и затем, чтобы оставить слева свободным Бираги и забросить ему мяч диагональной передачей. После этого игроки «Фиорентины» насыщают штрафную площадь и зону подбора под подачу Бираги.

Подобным образом флорентийцы забили гол в ворота «Милана» (1:1) в последнем туре в 2017 году: Верету из центра поля перевел мяч на одинокого Бираги, а он навесил на Симеоне. В это же время под подачу готовы были откликнуться Теро и Эйссерик, а Кьеза и Верету (после передачи на Бираги он знал, куда нужно отправиться) очутились в зоне подбора.

Кроме трех голов в текущем сезоне серии А Бираги создал еще 31 шанс для гола партнерам! По данным Squawka.com, это лучший результат в «Фиорентине» и 12-й во всей лиге. Из защитников Бираги уступает лишь игроку «Рому» Александру Коларову - 45 созданных шансов. А вот по голевым передачам Коларов Бираги не превосходит - три. Для подач Бираги у «Фиорентины» хорошие нападающие: Симеоне невысок (189 сантиметров), но хорошо играет на опережение, а вот Теро просто вышел ростом (189 см).

Лучший способ нейтрализации Бираги - отодвигать игру от своих ворот с помощью прессинга. Возможно, и единственный. Если «Фиорентина» будет владеть мячом на чужой половине поля, то найдет способ стянуть силы соперник в правую зону, оставив слева одного Бираги.

Поиск слабого звена

При игре в обороне «Фиорентина» умеет пользоваться слабыми футболистами соперника. В игре с «Миланом» Стефано Пиоли выбрал мишенью правого защитника «россонери» Давида Калабрию. «Фиалки» позволяли ему спокойно получать мяч, после чего обрушивались на бедняжку прессингом. Статистика план Пиоли отражает: Калабрия стал лучшим в своей команде по количеству передач (57), но показал лишь десятую точность (75,4%). Загнанным в цейтнот, он стал лидером среди полевых футболистов своей команды по длинным передачам 13. Но точными из них стали лишь 4!

По раскладам La Gazzetta dello Sport, слева в обороне у «Интера» сыграет Сантон, а справа Канселу. Почему бы «Фиорентине» не поймать в капкан одного из них?

Ориентировочные составы. Версия La Gazzetta dello Sport:

«Фиорентина» (4-3-3): Спортьелло - Лорини, Песселья, Астори, Бираги - Бенасси, Бадель, Верету - Кьеза, Симеоне, Теро.

«Интер» (4-2-3-1): Ханданович - Канселу, Шкриньяр, Раноккия, Сантон - Весино, Борхо Валеро - Кандрева, Брозович, Перишич - Икарди.