Вратарь сборной России Владимир Габулов неожиданно подписал контракт с «Брюгге», «Краснодар» хочет за Федора Смолова € 12 млн и Юрия Жиркова, а «Спартак» нашел себе в Бразилии нового защитника – в обзоре главных трансферных новостей РФПЛ в 2018 году.

ОБМЕН СМОЛОВА НА ЖИРКОВА

После второго подряд провала «Зенита» на осеннем отрезке сезона питерский клуб был обречен стать главным зимнего трансферного окна в России. А если учесть, что сильнейшему российскому нападающему Федору Смолову не сидится в Краснодаре, неудивительно, что вновь появились слухи о его переезде в Санкт-Петербург.

На сей раз, как сообщает «Чемпионат», рассматривается вариант, согласно которому в потенциальную сделку будет включен 34-летний Юрий Жирков. А руководство «Краснодара», которое летом готово было расстаться с бомбардиром не менее чем за € 30 млн, сейчас согласно и на € 10 млн без учета бонусов за попадание в Лигу чемпионов (еще € 2 млн). Клуб Сергея Галицкого готов предложить полузащитнику сборной России двухлетний контракт.

Впрочем, «Зениту» предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны турецкого «Бешикташа». Ожидается, что форвард Дженк Тосун покинет Стамбул ради игры за «Эвертон». Предварительная договоренность уже достигнута. Поскольку после этой сделки «черные орлы» станут богаче на € 30 млн, средств на приобретение Смолова у них будет достаточно. Захочет ли он сам переезжать в Турцию в расцвете лет, да еще накануне домашнего чемпионата мира?

А вот нападающий туринского «Ювентуса» Марко Пьяца, которым активно интересовался клуб с берегов Невы, предпочел Санкт-Петербургу Гельзенкирхен. 22-летний хорват, недавно только восстановившийся после тяжелой травмы, полученной в марте, отдан в аренду до конца сезона без права выкупа по его окончании. Помимо «Зенита» на него претендовал «Монако».

КРИШИТО ЖДУТ В ТУРЦИИ

Еще один давно ожидаемый трансфер. Турецкие клубы обхаживают капитана сине-бело-голубых уже давно, а тот факт, что в конце сезона у него заканчивается контракт, лишь сильнее их мотивируют. Правда, платить за 31-летнего футболиста, которого через полгода можно получить бесплатно, они не готовы. По информации местных СМИ, «Фенербахче» для этих целей выделил всего € 2 млн, а «Галатасарай» – и вовсе в два раза меньше. «Зенит» же готов расстаться со своим защитником не менее чем за € 3 млн.

Впрочем, агент футболиста Андреа Д’Амико опроверг все слухи и не стал отказываться от возможности продления контракта с «Зенитом».

– В том, что было написано в газетах, нет никакой правды. Ни один турецкий клуб не делал предложений по Кришито. Как минимум до конца контракта Доменико остается игроком «Зенита». Не исключено, что в ближайшие дни с руководством российского клуба будет возобновлен процесс переговоров по новому контракту, – приводит слова агента ITASportPress.

Такое развитие событий видится довольно вероятным, особенно в свете возможного отъезда Жиркова. Кроме того, несмотря на довольно слабые по меркам «Зенита» результаты в чемпионате России к итальянскому защитнику по игре должно быть минимум претензий.

€ 13,5 МЛН ЗА ЗАЩИТНИКА

А вот в центре обороны у питерцев проблемы куда серьезнее – Миха Мевля и Денис Терентьев, выписанные летом из «Ростова», не соответствуют уровню, а Эмануэль Маммана, мягко говоря, небезгрешен. Поэтому «Зенит» нацелился на 24-летнего защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, за которого предложил € 13,5 млн. Питерские скауты высмотрели Кайо еще год назад, но тогда он оказался от переезда.

Если сейчас Роберто Манчини удастся уговорить защитника сборной Бразилии, проведшего в ее составе четыре матча, это станет серьезным подспорьем для «Зенита» в борьбе за золото чемпионата России и победу в Лиге Европы.

НОБОА НОЕТ

А вот эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, потерявший в нынешнем сезоне игровую практику, а вслед за ней и мотивацию, страстно желает вернуться в Южную Америку, о чем не стесняется готовить вслух.

– В «Зените» я играю не так часто, как хотел бы. В январе есть разные варианты как уйти, так и остаться в команде. Я всегда хотел завершить карьеру в родном «Эмелеке». Сейчас меня связывает с «Зенитом» контракт, который истекает только через два с половиной года, но я больше не хочу играть в Европе. Мне хочется вернуться на родину, – приводит слова 32-летнего полузащитника CNT.

Вряд ли «Зенит» станет удерживать немотивированного возрастного легионера с высоким окладом, тем более, что за него еще можно выручить пару миллионов.

«СПАРТАК» – ФАВОРИТ В БОРЬБЕ ЗА ВЕРИССИМО

Укрепляет свою оборону и чемпион страны. Красно-белые в шаге от подписания контракта с центральным защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо и уже на следующей неделе будут готовы объявить о сделке, утверждают южноамериканские СМИ.

22-летний бразилец, по данным специализированного портала transfermarkt, оценивается в € 3,5 млн, но испытывающий финансовые проблемы бразильский клуб хочет за него € 8 млн. В ближайшие дни пройдет новый раунд переговоров, и с большой долей вероятности команды ударят по рукам.

Помимо «Спартака» заинтересованность в футболисте проявляет «Удинезе», также в прессе назывались немецкие и французские клубы высшей лиги. Итальянцы пытаются завлечь Вериссимо зато красно-белые предлагают более высокий оклад.

«ЛОКОМОТИВ», НЕ РАСПАДАЙСЯ!

Осенний рывок железнодорожников с претензией на чемпионство не остался незамеченным, и сразу два футболиста клуба могут отправиться во Францию еще до матча Лиги Европы против «Ниццы». Речь идет о нападающем «Лилля» Антонио Эдере, которого французский клуб хочет досрочно вернуть из аренды, и защитнике Неманье Пейчиновиче, чей контракт с «Локомотивом» истекает в конце сезона.

Трансфер 30-летнего серба в «Сент-Этьен», по утверждению французских СМИ, уже согласован. Спортивный директор зеленых Доминик Рошто, подтвердил, что сделка с потенциальным новичком практически оформлена.

Что касается Эдера, то он бы весьма пригодился «догам», испытывающим серьезные кадровые проблемы в нападении. У клуба остался только один дееспособный нападающий – Эсекьель Понсе, но ему всего 20 лет, и он не готов стабильно выполнять роль лидера.

– Эдер связан с «Лиллем» контрактом, и клуб пытается решить данный вопрос. У нас простой выбор: либо нам удастся вернуть своих игроков из аренды, либо мы останемся в том же составе, потому что заявить новичков нам не позволят. Список игроков, которых «Лилль» может дозаявить, сильно ограничен, – рассказал главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье в интервью RMC.

ГАБУЛОВ УЕХАЛ В БРЮГГЕ

А главным состоявшимся переходом стал сверхнеожиданный трансфер вратаря сборной России Владимира Габулова из тульского «Арсенала», за который играл с января 2017 года, в «Брюгге», опережающий ближайшего преследователя в чемпионате Бельгии на 11 очков. Еще 2 января стороны официально объявили о переходе.

– Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», – отметил Габулов в специальном обращении на своем официальном сайте.

Контракт рассчитан на полтора года.