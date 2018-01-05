Смолов в «Зените». Как это может сложиться?

Первая в новом году волна слухов про уход Федора Смолова из «Краснодара» (кроме «Бешикташа», они пусть лучше Дзюбу берут) – свежая комбинация обмена с доплатой. Уже звучали варианты с перемещением в Краснодар Артема Дзюбы и Олега Шатова, теперь герой обратного направления – Юрий Жирков. Отдать его и десять миллионов евро – для «Зенита» точно не проблема. Деньги небольшие, игрок неключевой, под описание Манчини подходит отлично.

Теоретически клубы могут и не интересоваться мнением Смолова, просто устроить сделку и поставить его перед фактом. Однако сам Федор, судя по публичным словам, сейчас хочет совсем не этого. Любопытно было бы, если бы Смолов перешел в «Зенит» на полгода, чтобы летом после перфоманса в Лиге Европы и на чемпионате мира упорхнуть в Европу. Но платить 10 миллионов плюс игрока за четыре месяца игры даже крутого форварда – перебор.

У «Локомотива» могут отнять форварда

Внезапная проблема может нарушить планы «Локомотива». Причем это сложности французского «Лилля», которые повлияют на лидера премьер-лиги. Французы летом отдали форварда Эдера в аренду. Теперь «Лиллю» запрещено приобретать новых игроков из-за запрета органа, который контролирует финансовую стабильность французских клубов. Его не убедили финансовые гарантии руководства «Лилля», единственный на зиму вариант клуба, который идет после половины сезона в зоне вылета, – возвращать футболистов, которые отданы в аренду.

«Лилль» сосредоточится на Эдере, потому что у команды проблемы именно с форвардами, их четко обозначил главный тренер «Лилля»: «У нас только один нападающий – Эсекиэль Понсе, которому 20 лет. Он еще не адаптировался к чемпионату Франции. Количество игроков, которых «Лилль» может дозаявить, очень ограничено. Но мы знаем, на каких позициях есть проблемы», – сказал Кристоф Галтье.

Чтобы вернуть Эдера, нужно согласие «Локомотива», все-таки арендное соглашение действует до конца сезона. Москвичи наверняка просто так игрока не отпустят, Юрий Семин немало использовал португальца: у него восемь выходов в основе, участие в 15 матчах и три гола, два из которых – победные.

Да, скоро восстановится после травмы Ари, однако он – другая функция, для уверенности весной «Локомотиву» нужен и Эдер тоже. По крайней мере пока не оформлена аренда Артема Дзюбы. Ведь Аршак Корян и Артем Галаджан – не те варианты, которые похожи на чемпионскую ротацию.

Самый удобный вариант для «Рубина»

Параллельно с финансовым оздоровлением «Рубин» пытается и усиливаться тоже. Первый зимний ход казанцев – очень удачное для текущей ситуации решение. Для Курбана Бердыева арендовали у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Подберезкина. В сентябре он пять раз вышел у Игоря Шалимова в основе, однако последние две попытки закончились заменами в перерыве. В октябре и ноябре он поучаствовал отрезками в двух самых неудачных матчах «Краснодара» (0:2 с «Локомотивом и 1:4 против «Спартака»).

В итоге парню, который летом был в шорт-листе «Спартака» и в расширенном списке сборной России, теперь нужно перезапуститься в 11-й команде премьер-лиги, где большие проблемы с зарплатами.

Сложности Подберезкина привели к максимально удобному варианту для «Рубина»: бесплатный русский игрок с серьезным потенциалом.

Кроме того:

Агент Доменико Кришито все-таки опроверг турецкий вариант для защитника «Зенита». Более того, он проанонсировал переговоры с клубом о продлении.

«Спартак» собирается решить вопрос с трансфером центрального защитника Вериссимо как можно скорее. 8 млн евро устраивают «Сантос», сам 23-летний игрок тоже готов в свои 23 года к переезду в Европу.

Лучший бомбардир страны Андрей Козлов, который забил больше Смолова и Промеса в ФНЛ за «Енисей», 15 мячей, снова получил предложение от «Оренбурга». Летом он уже отказывал бывшей команде РФПЛ, зачем ему сейчас переходить из первой команды лиги во вторую – непонятно.