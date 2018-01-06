Сейчас российский клубный футбол прочно входит в шестерку сильнейших в Европе, проигрывая только топ-5 лиг. Однако в скором времени это может измениться.

Европейские клубы уже положили глаз на ряд лучших футболистов нашего первенства. Многие из них могут покинуть наш чемпионат уже этой зимой.

Квинси Промес из «Спартака» в «Ливерпуль»

Об интересе английского «Ливерпуля» к лучшему футболисту нашего чемпионата, Квинси Промесу, писалось уже много. Но сейчас сделка вероятна, как никогда. Во-первых, тренерский штаб «Ливерпуля» своими глазами увидел, на что способен Промес, если не в очных поединках, то в других играх Лиги чемпионов точно. Во-вторых, что даже важнее, уже зимой англичане могут лишиться своего лучшего футболиста – Коутиньо, за которого «Барселона» якобы предлагает 110-140 млн евро. Один из вариантов замены – как раз Квинси.

Федор Смолов из «Краснодара» в «Реал» или «Вест Хэм»

Лучший бомбардир последних двух российских чемпионатов и один из лидеров гонки снайперов в этом году, Федор Смолов, сейчас стоит на распутье. Предложения, если верить слухам, есть и из Европы, и из России, и в «Краснодаре» еще не отчаялись удержать игрока. Если об интересе «Реала» говорят лишь гипотетически, то «Вест Хэм» вроде даже официальное предложение делал. Учитывая сюрпризы, которые может преподносить королевский клуб, и большие деньги, которыми обладает любая английская команда, ни один из вариантов исключать нельзя.

Александр Головин из ЦСКА в «Челси»

Один из лучших игроков России – молодой центральный полузащитник Александр Головин. Качественный футболист на дефицитной в наше время позиции вполне естественно вызывает интерес иностранных клубов. Настойчивее остальных слухи отправляют Головина в «Челси». Решится ли Роман Абрамович еще раз попытать удачу и возможно обжечься на покупке дорогостоящего россиянина из ЦСКА? Поживем – увидим.

Доменико Кришито из «Зенита» в Турцию

Питерский «Зенит» рискует лишиться своего капитана. Вот уже на протяжении полугода слухи сватают Доменико Кришито в разные клубы. Последняя версия – переезд в Турцию, где футболистом якобы интересуются стамбульские «Фенербахче» и «Галатасарай». Однако факт переговоров в «Зените» пока отрицают, хотя с турецким рынком сине-бело-голубые работают очень даже активно.

Соломон Кверквелия из «Локомотива» в Англию

Одного из своих лидеров может лишиться и главный претендент на чемпионство в этом году, московский «Локомотив». В отсутствие травмированного Ведрана Чорлуки у железнодорожников в центре обороны на первые роли вышел относительно молодой и все еще перспективный Соломон Кверквелия. Гранды им пока не интересовались, но «Вест Бромвич» и «Лестер» из Англии уже проявляют к футболисту повышенное внимание. Бытует мнение, что заходить в чемпионат Англии через черный ход – тоже неплохой вариант.

Янн М’Вила из «Рубина» в «Сент-Этьен»

Самый вероятный из всех перечисленных переходов – трансфер французского опорника Янна М’Вила из «Рубина» в «Сент-Этьен». Это даже можно назвать бегством. Единственное, что ждет француз – решение УЕФА по его вопросу. В Казани игроку уже на несколько месяцев задерживают зарплату и он готов уйти из команды, расторгнув контракт – абсолютно бесплатно. Обидно будет…

Зе Луиш из «Спартака» в «Брайтон»

Московский «Спартак» может покинуть не только Квинси Промес, но его напарник по атаке Зе Луиш. Потеря – не ахти какая, но отпустить своего форварда красно-белые согласятся только в случае адекватной замены. Федор Смолов – на примете. Капризным, но талантливым игроком вроде заинтересовался английский «Брайтон». Посмотрим, что из этого выйдет.