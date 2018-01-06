Главными героями матча стали нападающий Серхио Агуэро и полузащитник Илкай Гюндоган.

ДВА БЕСПОДОБНЫХ ГОЛА

На перерыв «Манчестер Сити» ушел, уступая в счете. «Бернли» оборонялся надежно, поэтому требовался сильный ход, а лучше два, чтобы перевернуть ход матча. Их у «горожан» сделали Агуэро и Гюндоган.

На 56-й минуте счет сравнял Агуэро. Он открылся под передачу Гюндогана со штрафного за спину защитникам и оказался прямо перед вратарем. Аргентинец воспользовался замешательством игроков «Бернли» - они ждали свистка судьи, хотя тот не показывал, что разыгрывать стандарт нужно по нему. Южноамериканец достоин плюса за инициативность, а немец - за внимательность. Исполнить для обоих было делом техники, которой им в кредит ни у кого не брать.

Спустя всего две минуты эта парочка вновь сотворила шедевр - Гюндоган опять ассистировал Агуэро. Но как - пяткой, вторым касанием после приема передачи спиной к воротам. Кстати, эту передачу ему сделал отскочивший в среднюю линию Агуэро, отрезав двух соперников. На этом аргентинец не выключился из эпизода, а доиграл момент до конца - после ответной передачи Гюндогана оказался перед вратарем и обыграл его.

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ АГУЭРО

Агуэро провел на поле 78 минут. За это время он нанес три удара, два из которых оказались голевыми. Однако, отличная производительность!

Одно из объяснений малого количество ударов Агуэро - его роль в игре: он неоднократно оттягивался в глубину, чтобы разыграть мяч. Собственно, это произошло в эпизоде со вторым голом. А еще Агуэро поучаствовал в третьем голе! Контратака «Манчестер Сити», завершившаяся голом Сане, началась с отскока Агуэро в глубину и его передачи на фланг Данило. За матч Агуэро сделал 32 передачи. Столько же совершил Стерлинг. Но обычно фланговый игрок в комбинациях участвует больше, чем центрфорвард. Но не в случае «Манчестер Сити» и родственника Марадоны.

ЮВЕЛИРНОСТЬ ГЮНДОГАНА

Гюндоган при обороне играл опорного полузащитника, как и Фернандиньо. А вот при атаках поднимался в линию защитников соперника, где и предлагал себя партнерам. Его открывание перед пасом на Агуэро - наглядный пример того, как это происходило.

Гюндоган провел на поле 75 минут. За отведенное время полузащитник сделал 62 передачи, а их точность составила 95,2%. Из игроков стартового состава лучшую точность показал лишь Данило - 96,8%. Но он на обострение был нацелен в меньшей степени. Немец же сделал четыре передачи под удар, что также удалось лишь Давиду Сильве. Но если у Гюндогана две передачи оказались результативными, то у Сильвы лишь одна.