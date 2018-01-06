В покупке Вериссимо участвуют сразу пять сторон. Как так?

«Спартак» ввязался в запутанную историю с бразильцем Вериссимо, и именно поэтому вроде бы готовая сделка все еще не завершена. Такое встречается не очень часто, но все же бывает: права на игрока принадлежат сразу четырем сторонам. Основная часть, 80 процентов, как и положено, у клуба – у «Сантоса». А вот остальные 20 процентов поделены между самим игроком (10) и двумя агентствами (10 в сумме).

Это наверняка усложняет переговоры: у всех есть свои интересы и идеальные представления об условиях. Отсюда же и расхождение в сумме трансфера, которая звучит: она вроде бы колеблется между 6 и 8 млн евро. На самом деле речь идет, видимо, о том, что именно бразильский клуб получит 6 млн, а еще около двух – это как раз 20 процентов, которые уйдут трем другим сторонам.

Однако, судя по информации бразильских источников, последняя деталь для согласования – все-таки между «Спартаком» и «Сантосом». И оно касается даже не текущей трансферной стоимости, а процента от потенциальной суммы следующей продажи игрока. Торг идет вокруг 10 процентов: «Спартак» предлагает прописать 10-процентную выплату «Сантосу» в виде бонуса, бразильцы настаивают на 20 процентах. На самом деле очень мудрый и дальновидный подход «Сантоса», который пока мешает «Спартаку» закрыть сделку и внедрить нового защитника в состав до начала первого зимнего сбора.

Еще один вариант, который есть у «Спартака» на ту же позицию – защитник «Ред Булл Зальцбурга» Дуе Чалета-Цар, 21-летний хорват. Он стоит дороже, с точки зрения рисков выглядит даже более надежно, однако 12 млн евро не устраивают австрийский клуб. Игрока уже называют восходящей звездой сборной Хорватии, он был в расширенном списке кандидатов перед Евро-2016 – наверняка при таком наборе в Зальцбурге рассчитывают на обилие выгодных вариантов, в том числе из более богатых лиг. Будет ли участвовать в гонке «Спартак», особенно если все получится с Вериссимо – непонятно.

Кроме того:

Юный форвард «Ахмата» Лео Жаба нужен сразу нескольким топ-клубам, причем не только в России. Интерес «Зенита» объяснить легко, Роберто Манчини нужно усиление в атаке. Варианты с миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом» выглядят более удивительными и неожиданными. Жабе всего 19 лет, он пришел в «Ахмат» летом за два млн евро, а теперь, после 20 матчей, трех мячей и весьма яркой игры в РФПЛ, стоит в три раза дороже.

«Локомотив» готов приобрести сразу двоих игроков из подтоповых европейских лиг: защитника «Олимпиакоса» Хрвойе Милича, который пару лет назад играл за «Ростов» и даже брал Кубок России, и форварда «Ред Булла» Моанеса Даббура – за этого 25-летнего израильтянина якобы идет борьба с киевским «Динамо» и «Севильей». Повод – 17 голов за полгода в чемпионате Австрии и еврокубках.

Первый аргентинец из зенитовской закупки, который готов к перепродаже – видимо, Эмилиано Ригони. Он до «Зенита» не играл в Европе, а теперь, после удачной игры в Лиге Европы, им интересуются в Англии: говорят, что «Эвертон» готов отдать за Ригони серьезные деньги. Раньше мы слышали, что сумма отступных в российском контракте – 60 млн евро, теперь выясняется, что там более приемлемая для англичан сумма. Сложно утверждать, что «Зенит» многое потеряет, если Ригони уйдет – это яркий и талантливый игрок, но пока сложно называть его ключевым. А вот если получится достойная сделка с финансовым плюсом, будет яркий сигнал в пользу нынешнего курса клуба.