– Роман, как проходят сборы?

– Сейчас мы радуемся каждой минуте отдыха, потому что тренируемся под большими нагрузками. Я, в свою очередь, выкладываюсь на 100% и стараюсь быть полезен. Я чувствую доверие тренера. У нас бегущая, заряженная на борьбу команда. В футболе, в который мы играем, важно сохранять концентрацию с первой до последней минуты. Я знаю, нам по силам выйти на новый уровень. Но для этого нужно продолжать усердно работать.

– Как складываются ваши отношения с Айкутом Коджаманом (главный тренер «Фенербахче»)?

– В начале сезона понадобилось время, чтобы лучше понимать друг друга. 2-3 месяца мы испытывали игровые проблемы, но этот сложный этап, к счастью, пройден. Ближе к концу первого круга мы прибавили, выиграв 5 матчей. Теперь мы полны решимости продлить нашу победную серию. Я не люблю заглядывать далеко в будущее. Я готовлюсь к каждому следующему матчу, как к последнему. Впереди у нас кубковая игра с «Истанбулспором», и все мысли связаны с ней.

– Против какого нападающего вам сложнее всего защищаться?

– Вагнера Лава. Он очень резкий игрок. Когда Вагнер берет мяч в центре поля и бежит в сторону штрафной, его невероятно сложно остановить. Но, несмотря на это, матч против «Аланьяспора» (команды Вагнера) нам удался. Мне нравится противостоять игрокам уровня Вагнера. В борьбе с таким соперником показываешь все, на что способен. В чемпионате Турции много нападающих высокого класса.

– Летом стартует чемпионат мира, который пройдет в вашей стране. Что думаете по этому поводу?

– Это, действительно, очень волнительно. Россия – мой дом. Моя бабушка живет в России. И мы, россияне, взволнованы перед столь серьезным турниром. Уже не терпится выйти на поле в рамках чемпионата мира. На протяжении месяца с небольшим в стране будет царить потрясающая атмосфера. Но для того, чтобы попасть в заявку сборной, мне необходимо хорошо играть за свой клуб. Пока это главное.