«Локомотив»: 15 млн за форварда

«Локомотив» ищет форварда и действительно разговаривает с австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга про израильтянина Моанеса Дабура. Правда, от оформления трансфера пока еще далеко. Спортивный директор не собирается продавать ключевого игрока, который прилично забивает: 12 мячей в 18 матчах чемпионата и 5 в 8 играх Лиги Европы.

Помешать этому плану может предложение в 15 млн евро – видимо, такие отступные прописаны в контракте 25-летнего Дабура. Если «Локомотив» будет готов на такую сумму, «Ред Буллу» придется вести переговоры. Хотя там останется только понять, сразу лидер РФПЛ заплатит эти деньги или в рассрочку.

Если, конечно, не вмешается конкурент. Из австрийской бундеслиги весьма часто яркие игроки переходят в немецкую. Полтора года назад, кстати, Дабур почти перешел в ЦСКА. Он должен был прийти к Леониду Слуцкому, когда уходил Ахмед Муса. Но в итоге израильский форвард оказался слишком дорогим для армейцев. Теперь его стоимость только выросла.

Аренды в нижнюю половину РФПЛ

Кроме «Рубина», который собирается распустить большинство легионеров, самая интересная трансферная работа в нижней половине таблицы – поиск идеальных вариантов аренды игроков. Чаще всего это люди из топовых команд, которые по разным причинам не получают в них достаточно практики.

Например, капитан «Спартака-2», полузащитник Артем Самсонов только два раза вышел в премьер-лиге за основную команду. Ему 24, с уровня ФНЛ пора соскакивать повыше. Поэтому он наверняка примет приглашение из «СКА-Хабаровска». Это последнее место РФПЛ, перелеты, но почти наверняка гораздо более обширная практика в премьер-лиге.

Другой спартаковский полузащитник Аяз Гулиев скорее всего сменит место аренды: за первые две трети сезона он 11 раз сыграл за «Анжи», а весной наверняка будет помогать Валерию Карпину в «Ростове». 21-летнего Гулиева на первое место в опросе на премию лучшему молодому игроку поставил Курбан Бердыев – тоже приятный штрих.

Первый трансфер и чемпионский элемент «Спартака»

Переговоры «Спартака» по переходу защитника Вериссимо во вторник возобновятся. И это официальная информация, подтвердил в интервью ТАССу представитель совета директоров «Сантоса». Нюансы – финансовые, разногласия – незначительные. Если все сложится, Вериссимо сразу же пройдет медобследование для «Спартака» и сможет начать работать с командой на старте сбора.

Полузащитник Маурисио, который уже был в аренде в «Спартаке», может вернуться в московский клуб. Он перестанет быть нужным «Лацио», когда римский клуб подпишет контракт с защитником Мартином Касересом. А вернуться в команду, где так недавно стал чемпионом, бразильский игрок центральной зоны и сам желает. Еще осенью он говорил об этом прямым текстом. Теперь в пользу такого развития событий и обстоятельства тоже.