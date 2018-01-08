Трансферное окно официально откроется в России 25 января, но рынок уже будоражат новости о состоявшихся и планирующихся переходах с участием клубов премьер-лиги. Перед вами главные на данный момент слухи и сделки с комментариями авторитетного футбольного агента Алексея Сафонова.

1. КВИНСИ ПРОМЕС: ИЗ «СПАРТАКА» В АПЛ?

– В России голландец является одним из самых ярких игроков. Но мне кажется, что матч «Спартака» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов стал лакмусовой бумажкой для Промеса. Пока говорить о больших клубах Англии применительно к нему не имеет смысла. Из первой шестерки его никто не купит. Но в Англию Квинси почти наверняка в конце концов уедет. Отступные – 30 млн евро. Рисковать ему нечем. Сборная Голландии пропускает чемпионат мира, поэтому можно даже посидеть какое-то время в клубе на лавке.

2. ФЕДОР СМОЛОВ: ИЗ «КРАСНОДАРА» В «ЗЕНИТ», «СПАРТАК» ИЛИ «ВЕСТ ХЭМ»?

– Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это непринципиально. Не удивлюсь и если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно.

3. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: ИЗ ЦСКА В «ЧЕЛСИ»?

– Саша Головин – один из самых талантливых молодых россиян. Он и Рома Зобнин. Отъезда Головина жду летом. Думаю, в случае достойного предложения он согласится. ЦСКА трансфер тоже выгоден – из-за проблем с деньгами. На продаже Головина можно заработать. И почему бы не в «Челси»? Хотя там он сразу в любом случае не заиграет. Его могут отдать в аренду в какой-нибудь клуб средней руки. Так было с Сашей Зинченко, которого у «Манчестер Сити» арендовал «ПСВ».

4. ДОМЕНИКО КРИШИТО: ИЗ «ЗЕНИТА» В ТУРЦИЮ?

– Мое мнение: итальянец продлит контракт с «Зенитом». Уверен процентов на 70. Насчет Турции это все слухи, агентские игры. А если Кришито и уйдет, то в серию А. Возраст такой, что ему дорога только домой. В Турции и климат другой, и деньги явно не те.

5. СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ: ИЗ «ЛОКОМОТИВА» В АПЛ?

– До лета трансфер вряд ли произойдет, потому что у «Локомотива» есть реальный шанс на чемпионство. Кверквелия – один из лучших центральных защитников РФПЛ. Для меня до сих пор загадка, как его отдал москвичам «Рубин»?! В будущем Соломон наверняка окажется в АПЛ. У него для этого все предпосылки: габариты, скорость, головой играет здорово, правильно позицию выбирает. Хотя он подходит и для любого другого топ-чемпионата.

6. ЯН М’ВИЛА: ИЗ «РУБИНА» В «СЕНТ-ЭТЬЕН»?

– Думаю, речь идет не конкретно о «Сент Этьене». М’Вила может отправится и в Китай, и в Турцию. Но его уход из «Рубина» – вопрос решенный. Это второй Диарра. Тот объем работы, который Ян выполняет на поле, мало кому под силу в РФПЛ. Для казанского клуба он слишком дорогая игрушка.

7. ЗЕ ЛУИШ: ИЗ «СПАРТАКА» В «БРАЙТОН»?

– Миллионов за 12 его, возможно, купят. Но когда «Спартак» говорит о 20 млн, это выглядит несерьезно. Но дешевле Зе Луиша, видимо, отпускать не хотят. Значит, трансфер вряд ли состоится. По крайней мере зимой. Не забывайте, в серьезных чемпионатах африканец до РФПЛ не играл и не факт, что заиграет. Вспомните примеры Сейду Думбия и Ахмеда Мусы после их ухода из ЦСКА.

8. ЖИРКОВ, ДЗЮБА, ШАТОВ: ИЗ «ЗЕНИТА» В «КРАСНОДАР»?

– В принципе любой из них впишется в игровую модель Игоря Шалимова.

Шатов – достаточно техничный футболист, и по манере игры он подходит краснодарцам. Тем более, они отдали Вячеслава Подберезкина, а Олег играет на этой же позиции в центре.

Дзюба может каким-то образом быть включен в сделку по Смолову. Это к слову об обмене, про который я уже говорил. У Артема существовал вариант с «Локомотивом», но весной будет здоров Ари, что делает проблематичным попадание Дзюбы в основу.

Ну а Жирков точно не уйдет, потому что из этой троицы нужен «Зениту» больше всего.

9. РОМАН НОЙШТЕДТЕР: ИЗ ТУРЦИИ В «СПАРТАК»?

– Маловероятный трансфер. «Спартаку» лучше было бы взять какого-нибудь итальянца: Массимо Каррерасам играл центрального защитника и как никто другой знает важность этой позиции.

Красно-белые имеет смысл брать игроков, которые намного превосходят нынешних. Нойштедтер к таковым не относится. Не удивлюсь, кстати, если Сальваторе Боккетти весной встряхнется, начнет играть не только по настроению – и проблема решится сама собой.

10. ЭММАНУЭЛЬ ЭМЕНИКЕ: ИЗ ГРЕЦИИ В ЦСКА?

– Бред сивой кобылы! Больше поверю, что в ЦСКА вернутся Муса, Думбия или Вагнер Лав. Эмануэля не первый год сватают в Россию, а моложе он не становится. К тому же у ЦСКА с деньгами проблемы. Вместо легионеров они будут делать ставку на собственную молодежь, ну и на Понтуса Вернблума в нападении.

11. ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ: ИЗ «АРСЕНАЛА» В БЕЛЬГИЮ!

– Не считаю этот трансфер какой-то бомбой и сомневаюсь, что Габулов будет в «Брюгге» играть. Все-таки там уже есть вратарь сборной США Итан Хорват и голкипер молодежной сборной Бельгии Гулям Хуберт. Пока не вижу, кого Владимир может вытеснить из основы, но… Дай бог, чтобы я ошибался. С другой стороны – были же в «Манчестер Юнайтед» вратари, которые за 10 лет не провели ни одного матча. Габулова могли взять для подстраховки или для экзотики.