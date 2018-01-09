Швейцарские ученые специальным методом определяют стоимость каждого футболиста в топ-5 европейских лиг.

Перед тем, как мы перейдем к десятке сильнейших. остановимся на нескольких удивительных моментах в рейтинге ста самых дорогих игроков Европы на данный момент.

Первое, что удивляет – отсутствие обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в десятке самых ценных футболистов планеты. Нет его и в двадцатке, и в тридцатке. Не вошел португалец даже в 40 самых дорогих игроков мира. Роналду едва попал в пятый десяток, расположившись на 49-м месте. Его оценочная стоимость составляет 80,4 млн евро – как раз между Мартиалем (82 млн евро) и Фабиньо Таваресом из «Монако» (79,3 млн евро).

Самым молодым игроком в рейтинге стал голкипер итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарума. 18-летний вратарь расположился на 95-м месте, а ценник на него равен 51 млн евро.

Однако Доннарума, как вы понимаете, не стал самым дорогим вратарем планеты. Дороже него, например, стоит Ян Облак из «Атлетико» - 74,8 млн евро. Но и это не рекорд. Дороже всех стражей ворот стоит голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген – 96,4 млн евро и 31-е место в рейтинге.

Самым дорогим футболистом, представляющим не Европу и Южную Америку, стал египтянин Мохаммед Саллах, который в свое время мог перейти в «Спартак», потом забивал ему в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», а летом попытается забить и сборной России на ЧМ-2018. Его стоимость на данный момент составляет 140,5 млн евро – 12-е место в рейтинге.

Всего не из Европы и Южной Америки в рейтинг уместилось семь игроков. Большинство, 5 футболистов, – из Африки. Также в сотню самых дорогих футболистов мира попал один представитель Азии (Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» за 72,6 млн евро) и один из Северной Америки (Кристиан Пулишич из США за 69,4 млн евро).

Теперь – к самому интересному – к десятке самых дорогих игроков планеты.

10. Поль Погба – 147,5 млн евро

Несмотря на критику, летящую в игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции со всех сторон, он продолжает оставаться в списке самых дорогих игроков мира. В свое время он даже установил трансферный рекорд, когда «Ювентус» отпустил футболиста в Англию за 105 млн евро. Теперь понятно, что туринцы продешевили. Выжди год и можно было бы получить за игрока минимум в полтора раза больше.

9. Антуан Гризманн – 150,2 млн евро

На девятом месте – еще один представитель сборной Франции, игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Когда в 2014 году футболист переходил из клуба «Реал Сосьедад» в свою нынешнюю команду, за него заплатили минимальную сумму отступных, прописанную в его контракте – 30 млн евро. Сейчас баски рвут на себе волосы, ведь Антуан оценивается в 150,2 млн евро.

8. Ромелу Лукаку – 164,8 млн евро

Когда бельгийский тинэйджер, развитый не по годам, Ромелу Лукаку, на кочковатом поле в Воронеже забивал в ворота сборной России, никто и подумать не мог, что через несколько лет он будет играть в «Манчестер Юнайтед» и стоить 164,8 млн евро. Манкунианцам еще повезло купить его у «Эвертона» за 75 млн евро.

7. Кевин де Брюйне – 167,8 млн евро

Еще один бельгиец в рейтинге, и снова из Манчестера – Кевин де Брюйне. Только он играет в составе второго клуба из этого северного английского города – в «Манчестер Сити». В 2015 году он переехал на Туманный Альбион за 74 миллиона евро. Сегодня он стоит уже 167,8 млн евро.

6. Деле Алли – 171,3 млн евро

Давненько английские футболисты не стоили так дорого. А тут – Деле Алли из «Тоттенхэма» оценивается в 171,3 млн евро. При этом он становится даже не самым дорогим игроком не только из своей страны, но и из своего клуба. Но об этом чуть позже…

5. Пауло Дибала – 174,6 млн евро

В десятку самых дорогих футболистов планеты попал лишь один представитель некогда лучшей и самой богатой лиги мира – итальянской Серии А. Речь идет о молодой звезде «Ювентуса» и сборной аргентины Пауло Дибала. За него уже предлагают более 100 млн евро, но ученые оценивают футболиста гораздо дороже – в 174,6 млн евро.

4. Килиан Мбаппе – 192,5 млн евро

Самый дорогой тинэйджер планеты – француз Килиан Мбаппе. Этого 19-летнего игрока «Монако», выступающего в «ПСЖ» на правах аренды, оценивают в 192,5 млн евро. Если в случае с большинством остальных футболистов эти суммы остаются виртуальными, то в случае с Мбаппе мы говорим о реальных деньгах. Французский клуб планирует выкупить футболиста у «Монако» за сумму, обозначенную в договоре аренды – 145 млн евро. К этому позже могут прибавиться 35 млн евро бонусов – всего 180 млн евро.

3. Харри Кейн – 194,7 млн евро

Помните, мы говорили о самом дорогом в истории английском футболисте? Речь шла о нападающем «Тоттенхэма» Харри Кейне. В прошлом календарном году он стал самым результативным игроком планеты. Не удивительно, что его услуги уже сегодня оцениваются в 194,7 млн евро.

2. Лионель Месси – 202,2 млн евро

Дороже 200 млн евро оцениваются всего два игрока. Естественно, одним из них является футболист каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Несмотря на все разговоры о том, что Лео уже не тот, что он начал сдавать, он все еще стоит 202,2 млн евро. Конечно, даже за такие деньги купить его не представляется возможным.

1. Неймар – 213 млн евро

Мало того, что бразильский нападающий Неймар, которого оценивают в 213 млн евро, является самым дорогим футболистом планеты, так он остается еще и единственным представителем топ-10, за которого согласились заплатить больше оценочной суммы. Напомним, что летом «Барселона» получила за бразильца 222 млн евро.