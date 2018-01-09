Начинаем с аутсайдера - «СКА-Хабаровска».

На данный момент «СКА-Хабаровск» худшая команда чемпионата России не только по занимаемому месту. По количеству нанесенных ударов по чужим воротам (8,2 за матч) и допущенных ударов по своим (19,7) дальневосточники также худшие. Поэтому их расположение в подвале турнирной таблице логично.

Дома приемлемо, в гостях печально

Главный козырь команды - родные стены. Из 12 очков 10 «СКА-Хабаровск» набрал на своем поле! Столько же взял «Тосно», на очко меньше у «Амкара». В десяти домашних матчах дальневосточники забили 13 голов. Столько же раз дома отличились «Локо», «Ахмат» и «Динамо», причем грозненцы и бело-голубые уже 11 раз принимали соперников у себя. Меньше на своей территории отличились «Тосно» (12), «Амкар» (8), «Ростов» (8) и «Арсенал» (7).

В свете того, что по выступлению дома «СКА-Хабаровск» худшей командой чемпионата России не является, интересен ее календарь во второй части чемпионата. Он не самый страшный. Дальневосточникам предстоит принимать следующих соперников: «Тосно», «Урал», «Амкар», «Динамо» и «Краснодар». С двумя первыми хабаровчане зацепили выездные ничьи, дома должно быть лечге. Правда, восемь очков до зоны стыковых матчей - очень много. Одного календаря тут мало.

Из грандов обжегся только «Спартак»

Помимо нанесенных и допущенных ударов «СКА-Хабаровск» является и худшей командой по владению мячом - по данным WhoScored.com, 44,2%. Даже в победных матчах с «Анжи» (2:0) и «Ростовом» (2:1) хабаровчане во владении проиграли - 39,9% и 49,3%.

Даже мало владея мячом, можно добиваться результата. Но у «СКА-Хабаровска» для этого несовершенен состав. В частности, в опорной зоне нет бультерьеров, которые перегрызут соперников. И Денис Дедечко, лучший футболист команды по проведенным минутам, и Павел Карасев, ставший основным футболистом после трансфера из «Анжи», сильны в продвижении мяча, а не разрушении. Поэтому сильные команды (из первой пятерки) «СКА-Хабаровск» обыгрывают. Не получилось пока это только у московского «Спартака» (0:0). Но на Дальнем Востоке красно-белые нанесли 32 удара!

В плане игры «СКА-Хабаровска» в обороне показательной получилась встреча с «Амкаром». Пермяки забили три мяча, что им больше пока не удавалось. При этом они нанесли 17 ударов, хотя обычно бьют 9,9 раза. В той встрече в опорной зоне у дальневосточников действовали как раз Карасев и Дедечко.

Трудности в атаке

Выход из обороны у «СКА-Хабаровск» есть. Один из вариантов - длинная передача на нападающего Марковича. Другой вариант - выход через фланги. Часто происходит два в одном - Маркович открывается под длинную передачу на фланге.

Самый наглядный в этом плане пример - игра против ЦСКА (2:4). Маркович регулярно получал передачи из глубины, скидывал партнерам, а продолжения не следовало - быстро развернуть атаку с фланга к воротам у «СКА-Хабаровск» не получалось. За матч дальневосточники пробили по воротам восемь раз, четыре из этих ударов были выполнены после стандартных положений.

Один из самых показательных голов «СКА-Хабаровск» забил в ворота «Ростова» (2:1) - дальневосточникам удалась быстрая атака по правому флангу, завершил которую Маркович. Характерно в ней то, что в штрафной площади был лишь один Маркович, а против него было четыре защитника. При таком соотношении часто забивать не будешь.

Лучший игрок

Александр Довбня

«СКА-Хабаровск» не только позволяет бить по своим воротам чаще всех в лиге, но и чаще других дает бить из штрафной площади - 10,6. При этом команда не является самой пропускающей - 37 голов. «Анжи» пропустил больше - 38. Здесь дальневосточники должны благодарить вратаря Александра Довбню - он регулярно выручает. На его счету даже есть три сухих матча - против «Анжи» (2:0), «Тосно» (0:0) и «Спартака» (0:0). В игре с красно-белыми Довбня совершил 13 спасений!

Главная задача на зиму

Ринату Билялетдинову, который сменил на тренерском посту Алексея Поддубского, во что бы то ни стало требуется наладить игру в обороне. Главная здесь интрига: можно ли это сделать с имеющимся подбором исполнителей? И если да, то как: держать оборону у своих ворот или отодвигать с помощью прессинга?

В чемпионате России от игры в обороне зависит очень многое. На данный момент сразу три команды пропускают заметно больше других - «Тосно» (35 голов), «Анжи» (38) и «СКА-Хабаровск» (37). Они же обитают внизу таблицы. Ни одна другая не пропустила больше 26.