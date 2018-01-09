Что случилось на том скандальном рейсе «Аэрофлота» Москва – Алма-Ата, на котором Алиса Аршавина в Рождественский сочельник пыталась добраться до любимого мужа? Тут сразу стоит предоставить слово самой девушке. О произошедшем она написала в своем Instagram буквально сразу после произошедшего (орфография сохранена):

«Aвиaкoмпaния Aэpoфлoт, выcaдилa мoeгo 10-мecячнoгo peбёнкa нe дaв вoзмoжнocть нe нaдeть пaмпepc и вooбщe oдeтьcя, пo тpaпу зaвepнув тoлькo в плeд. Лишь зa тo, чтo в бизнec-клacce дуpнo пaxлo... бoлee жecтoкoгo и paвнoдушнoгo oтнoшeния к дeтям я нe видeлa. Пьяныe лeтaют и вce oк. A тут тoлькo зa пoпытку пepeoдeть peбёнкa...»

Случай просто вопиющий! Что за отношение к молодой матери и ее детям? Деньги не пахнут, дети – наоборот, периодически пахнут и это нормально. Неужели бортпроводники не могли войти в положение Алисы Аршавиной?

А что сказал «Аэрофлот»?

Для того, чтобы разобраться стоит выслушать и другую сторону конфликта – старшего бортпроводника того рейса Анастасию Куракину. Но прежде заметим, что с Алисой и ее детьми летела няня. Билеты в бизнес-класс были только у мамы с ее чадами, а вот няне пришлось бы «толкаться» в «экономе».

«При размещении Аршавина Алиса потребовала предоставить ей кресло бизнес-класса для няни, отказ восприняла как личное оскорбление. Наплевала на запрет и внаглую усадила няню в бизнес-класс... Раздавала указания, что и как делать бортпроводникам, отказывалась следовать инструкциям по подготовке к взлету, саботировала требования по безопасности... Угрожала, что она майор ФСБ, что наличие у нее «корочки» дает ей право распоряжаться ситуацией.

Когда перед взлетом командир воздушного судна сделал информацию о рулежке, женщина отстегнула себя и ребенка. Сделано было последнее предупреждение о нарушении правил безопасности. Бортпроводники хотели замять конфликт, терпели все выходки до последнего. После очередного «отстаньте, я сама решу, что мне можно, что нет», пассажирка, за 200 метров до взлетно-посадочной полосы начала демонстративно менять подгузник. В салоне стоял невыносимый запах. Ей было выдано письменное предписание командира судна — если после письменного замечания пассажирка немедленно не перестанет нарушать правила авиакомпании, то он примет решение о снятии пассажирки...»

Полный текст разъяснений «Аэрофлота» по инциденту можно прочесть по ссылке.

И ведь принял-таки решение командир – снять Алису Аршавину с детьми с рейса. Несложно догадаться, что такие обстоятельства вызвали бурю негодований у нынешней супруги бывшей звезды отечественного футбола. Ну а дальше началось самое интересное.

«Оперативный сотрудник», СМС и Аршавина

Канал Рен-ТВ опубликовал информацию, что по прилету в аэропорт Казахстана, бортпроводнику Куракиной на телефон странным образом поступило СМС очень странного и угрожающего содержания. В нем говорилось (орфография сохранена): «Куракина Анастасия Андреевна. Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребенком вам будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы... А Вы до приговора 2 месяца сизо». Также уточнялось, что поступать так с майором ФСБ Алиной Аршавиной нельзя.

Сама же супруга Аршавина ответила, что СМС слал с ее телефона некий «оперативный сотрудник». А упоминание «майора ФСБ» она прокомментировала так: «Мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество».

Кто же Вы, Алиса Аршавина? Алиса Казьмина (в девичестве) – бывшая модель, окончила заочно университет и имеет диплом журналиста. Сейчас числится супругой Андрея Аршавина и воспитывает детей. Какое же отношение она имеет к ФСБ, чьим именем так умело прикрывается. Об этом она рассказала каналу «Вести»:

- Алиса, Вы, действительно, майор ФСБ?

- Скажем так: к органам – да, я имею отношение. Фамилией "Аршавина" я никак не манипулировала. Дело в том, что я сама нахожусь в прекрасном положении, защищенном, будем так говорить. Мне достаточно знакомых, раз Вы произнесли, кто я являюсь, из каких я органов, то я могла полететь.

Реакция общественности

Пользователи социальных сетей в большинстве своем встали на сторону «Аэрофлота». Некоторые открыто осуждают Алису Аршавину, кто-то предлагает ей «лечиться от неадекватности».

Аэрофлот разъясняет ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной https://t.co/BWh7HIF1CR — Аэрофлот (@aeroflot) 8 января 2018 г.

Аэрофлот разъясняет ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной https://t.co/BWh7HIF1CR — Аэрофлот (@aeroflot) 8 января 2018 г.

Один из пользователей написал: «Когда вы на борту самолёта, ваши «мне надо», «я хочу», «вы мне должны» отключаются! Вы выполняете требования безопасности авиакомпании, которые написаны кровью!!! Это вы нарушаете правила и это вы решили, что вам всё дозволено. Вы человек, как и все мы, у которого есть как права, так и обязанности!Бортпроводники — это не официанты на борту: разнеси, подай, убери! Это высококвалифицированные специалисты, отвечающие за вашу безопасность прежде всего, и вот это основная функция экипажа — ваша безопасность!!! Давно пора людей воспитывать, что борт самолёта — это тебе не ресторан, это транспорт, да и вообще... Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других!!!»

Конечно, нашлись и те, кто вступился за Аршавину. Одна из интернет-пользовательниц пишет: «У нас тоже был инцидент с этой самой стюардессой. Мы летели семьёй с годовалым ребёнком, и я была на восьмом месяце беременности. Общается в надменном тоне, в приказной форме. Мой муж писал жалобу на неё, но, видимо, не вразумило. Такое ощущение, что у нее какая-то ненависть к беременным и мамочкам, возможно, не может иметь детей. Бесплодие нередко встречается у стюардесс».

А если посмотреть глубже…

Искать правых или виноватых в этой истории – дело неблагодарное. У каждого свое видение, своя правда. Забота о ребенке тут перпендикулярна должностным инструкциям. И если никто не идет на компромисс, то случаются такие инциденты. Но стоит рассмотреть эту проблему еще глубже. Одна из пользовательниц Twitter удачно вспомнила известный случай с самим Андреем Аршавиным.

Аэрофлот разъясняет ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной https://t.co/BWh7HIF1CR — Аэрофлот (@aeroflot) 8 января 2018 г.

Так может и у Алисы Аршавиной логика такая: «Мои дети – ваши проблемы» или «Ваши требования – не мои проблемы»?

На самом деле, еще ужаснее в этом во всем то, что молодая девушка начинает «прикрываться и запугивать» некими «майорами ФСБ». Помните, в 90-е пеняли на «братков», потом на бизнес и деньги. Что стало теперь? Об этом, пожалуй, достаточно неплохо написал известный телеграм-канал Сталингулаг.

Ну а кто же такая Алиса Аршавина – жертва инструкций, дебошир или майор ФСБ – пусть каждый сам для себя решит сам. Инцидент отвратительный и очень показательный – это проблема не только отдельно взятой девушки и авиакомпании, а нашего общества.