Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал в программе «Tiki Taka» о карьере в России и сравнил «Интер» Спаллети со своим.

О РАБОТЕ В СБОРНОЙ ИТАЛИИ

Могу ли я возглавить сборную? Не исключаю такой возможности, как и любой другой тренер. Но перед тем как назначать тренера, Федерация футбола должна выбрать нового президента. Так будет правильно. Для любого итальянского специалиста сборная очень важна. Так что ничего исключать нельзя.

О КРИШИТО

Уйдет ли Доменико в январе из «Зенита»? Я так не думаю, хотя, конечно, не знаю, что может произойти в будущем. Кришито – великолепный парень, он прекрасно играет в чемпионате России, так что не думаю, что он собирается менять клуб. Стефан де Врей? Нет, мы не обсуждали с руководством «Зенита» этот трансфер.

О ЧМ-2018

Наш стадион просто фантастический, но в России хватает и других классных арен. С точки зрения организации чемпионат мира будет идеальным. ВАР? Думаю, в России его появления еще придется подождать какое-то время. Что же касается работы в «Зените», то получаю позитивный опыт. На данный момент команда в отпуске. Мы начали сезон очень хорошо, потом возникли определенные сложности, идем вторыми. И надеемся сократить отставание от «Локомотива».

ОБ «ИНТЕРЕ» СПАЛЛЕТТИ

Отношения с «Интером»? У меня со всеми бывшими командами хорошие отношения, – заявил Спаллети, забыв, что некоторые игроки «Манчестер Сити» говорили об обратном.

Что не хватает «Интеру» прямо сейчас – на этот вопрос тренер «Зенита» также ответил обстоятельно.

– Не знаю насчет нехватки центральных защитников. Я видел не так много матчей «Интера». Зато считаю, что команде не хватает игроков вроде Кандревы и Перишича, но немного с другими характеристиками. Нужны футболисты, которые могли бы помогать Икарди забивать голы, – заявил итальянский специалист.

Можно ли сравнить «Интер» Спаллетти и «Интер» Манчини? «Мы только начинали строить команду, а сейчас прошло уже три года, – отметил тренер «Зенита». – Думаю, команда заиграла сильнее. Но нужно немного больше, чтобы выйти на уровень «Наполи» и «Ювентуса».