Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о трудной финансовой ситуации в клубе, дальнейшей судьбе команды, перспективах сборной России на ЧМ–2018 и многом другом.

«НА СБОРЫ МЫ ВСЕ–ТАКИ ЛЕТИМ»

– Перед Новым годом вы сказали, что руководство решает финансовые проблемы. Успешно?

– Каких-то конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остается прежней.

– Гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщил, что команда не полетит на сборы, если до 11 января вопрос с финансированием не решится.

– Нет, на сборы мы все-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определенные подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю.

– Осуществляется ли поиск инвесторов?

– Спонсоры у «Амакара» всегда были, возможности края немалые. А как на сегодняшний день обстоят дела, может ответить гендиректор или президент клуба (с президентом Геннадием Шиловым поговорить не удалось: «времени на разговоры с прессой» у функционера не было еще в конце декабря – прим. ред.).

– Что делать, если деньги найти не удастся?

– Губернатор Пермского края (Максим Решетников – прим. ред.) дал гарантию, что сезон «Амкар» доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона (Алексей Дюмин – прим. ред.) еще в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному «Арсеналу» быть в премьер-лиге конкурентоспособным.

«У НЕКОТОРЫХ ИГРОКОВ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДРУГИХ КЛУБОВ»

– Футболисты из-за долгов демотивированы?

– Ребята по-разному реагируют на ситуацию. У кого-то есть предложения, они их обсуждают. А если конкретно – встретимся на сборах и будем разговаривать. Во всяком случае, если есть гарантия от губернатора, что сезон мы доиграем, то у игроков остаются действующие контракты, которые они должны отрабатывать.

Пока ни у кого из футболистов нет юридических оснований самовольно покинуть клуб и разорвать договор в одностороннем порядке.

– Насколько велика вероятность ухода целой группы игроков?

– Пока рано об этом говорить. Если кто-то хочет уйти, надо, чтобы клуб, желающий прибрести футболиста, заплатил деньги «Амкару», вот и все. А если клуб выполняет свои обязанности перед командой, зачем менять место работы?

«Амкар» редко когда отказывал футболистам в переходе. Если в этом заинтересованы все стороны – и клубы, и сам игрок – и во всем этом присутствует экономическая логика, трансфер спокойно совершается.

– Как «Амкару» работать на трансферном рынке? Продавать своих и брать в аренду чужих?

– У нас достаточное количество игроков, чтобы закончить сезон, пока никого брать не собираемся. Если кто-то из футболистов, необремененных трансферной стоимостью, изъявит желание играть за нас и будет соответствовать требованиям премьер-лиги, то конечно клуб будет рассматривать возможность его подписания.

Так было всегда, сколько я работаю в Перми. Всегда «Амкар» ориентировался на футболистов бесплатных, прошедших соответствующий отбор. Обычно к нам на сборы игроки приезжают за свой счет, они сами оплачивают перелет и гостиницу. И если игрок нам подошел, клуб возмещает ему затраченные деньги. А если не подошел – клуб ничего и не должен. Никаких лишних расходов.

«С НАШИМ БЮДЖЕТОМ ИГРАТЬ В РФПЛ ПРОБЛЕМАТИЧНО»

– «Амкар» может не найти денег на следующий сезон. И что тогда: ФНЛ или исчезновение с футбольной карты России?

– Я как главный тренер отвечаю за другое. Я должен готовить команду. Понятное дело, что в условиях такого жесткого финансового кризиса это делать сложно. Тренироваться и играть, когда четыре-пять месяцев не платят зарплату, весьма трудно. Была у меня такая ситуация в «Крыльях Советов», когда клуб от частного финансирования переходил к государственному.

И тут ведь еще какая деталь: с нашим бюджетом (870 миллионов рублей – 13-е место, меньше только у «Анжи», «Тосно» и «СКА-Хабаровска») играть в премьер-лиге проблематично. С этой точки зрения, многие наши конкуренты имеют значительное преимущество.

– И что делать?

– Ничего. С еще меньшими деньгами выступать в РФПЛ практически невозможно. Если, условно говоря, «Зенит» и другие лидеры сократят свои бюджеты раз в 20, тогда другое дело. Но этого же не произойдет. И хорошо, кстати. У нас ведь должны быть клубы, которые в состоянии конкурировать на международной арене.

А если денег нет – команде надо играть в первой или второй лиге. В любом случае, не сегодня так завтра подобный клуб все равно вылетит из РФПЛ.

– Хотим мы того или нет, но частных клубов в России очень мало.

– Мне понравилась фраза президента ЦСКА Евгения Гинера, что команд в РФПЛ должно быть точно не меньше шестнадцати, а может в дальнейшем и больше, но хотелось бы знать, когда в таком случае все клубы премьер-лиги станут частными. А как это сделать? Если в один момент отказаться от государственного финансирования и резко перейти на частное владение, мы можем просто лигу потерять.

У владельца «Краснодара» Сергея Галицкого другое мнение. Он понимает, что частных клубов немного, и перекрыть госфинансирование, система которого работает уже почти тридцать лет, тоже нельзя.

Вот и нужно, чтобы на всем известный вопрос «Что делать?» ответили специалисты. А мне и другим тренерам в этот вопрос конечно же не стоит углубляться. У нас есть общее понимание ситуации, но детально разбираться в проблеме необходимо руководителям наших клубов.

«30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОВЕРШЕНА ОГРОМНАЯ ОШИБКА»

– В чем беда клубов на балансе регионов?

– Проблема глубинного характера. Когда после развала Советского союза Россия перестраивалась на профессиональный футбол, система организации работы и финансирования никак не поменялась. По сути, поменялась только вывеска, а все остальное осталось прежним.

Нам надо было изучать опыт зарубежных клубов и использовать его в нашем футболе с точки зрения совершенствования экономических механизмов. А что мы делали? Мы считали, что нам надо приглашать не эффективных менеджеров, а тренеров. Это была очень серьезная ошибка, которая привела к ситуациям сегодняшнего дня.

Найди мы другой способ движения футбола, обстановка сейчас была бы наиболее благоприятной. Но руководители посчитали, что главная проблема – тренерские кадры. Мол, нам надо приглашать сильных специалистов, сильных игроков. А на самом деле это не так. И жизнь спустя 20-25 лет это только подтвердила.

– В таком случае, какие механизмы нужны нашему футболу?

– Компетентно я конечно же не скажу. Я все-таки тренер, а не экономист или бизнесмен. Опыт работы европейских клубов нужно изучать очень глубоко, следует ориентироваться на них.

Но опять же, это должны обсуждать не тренеры. У нас ведь как получается: руководители зачастую обсуждают сам футбол, кто хорошо-плохо или качественно-некачественно играет, а тренеры – отвечают на вопросы экономического и социального свойства. А должно быть наоборот. Вот парадокс.

«ПОБЕДУ В СЕУЛЕ ПОМНЮ КАК ВЧЕРА»

– Теперь о позитивном. В этом году 30 лет с победы сборной СССР, в тренерский штаб которой вы входили, на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Это последнее золото отечественного футбола.

– Я помню практически все, что происходило на турнире: отборочный цикл, подготовку, качество отдельных футболистов, силу нашей команды, идеи тренерского штаба, работу Анатолия Бышовца и многое другое. На таком эмоциональном фоне запоминается все отчетливо и глубоко, даже мелочи.

– Что было самым запоминающимся на том турнире?

– Конечно же когда Добровольский и Савичев забивали голы в ворота Бразилии. Не забыть, как кричал в микрофон на всю страну Владимир Маслаченко «Юра, дорогой, забивай, я тебя умоляю!», мы потом не раз матч в записи пересматривали. Помню напутственную фразу Бышовца на тренировке за день до финала «блестит только золото».

Команда два матча выиграла в дополнительное время, это проявление характера, огромной воли к победе. В коллективе была потрясающая атмосфера, футболисты большими группами собирались на посиделки у врача Зураба Орджоникидзе. Он их не только лечил, но и на гитаре для них играл. Вроде мелочь, а ведь это поддержка эмоционального фона.

Все те моменты живут во мне до сих пор. Я вижу все это как вчера. Говорят же, что большое видится на расстоянии. Видимо, правда.

«ЧЕРЧЕСОВ – АМБИЦИОЗНЫЙ ТРЕНЕР»

– Сборная России сильно уступает той сборной СССР по уровню мастерства?

– Никто не сможет на это ответить. Если бы можно было сравнить спортсменов в спринте, или как в тяжелой атлетике приравнять все к поднятому весу – это одно. Тогда можно сказать, что вчера, например, было лучше или наоборот. В футболе же основной критерий – это качество игры, так что однозначную оценку дать просто невозможно. Футбол не стоит на месте. Сколько мы в нем, столько и слышим, что он стал быстрее, точнее и мощнее. И так каждый год.

Контроль мяча и культура паса заметно выросли. И это не благодаря мировым звездам, а футболистам, так скажем, второго эшелона, они заметно прибавили в качестве. Раньше разрыв между условными Пеле, Марадоной, Кройфом и остальными был больше, чем разница в классе между лидерами мирового футбола и игроками второй волны сейчас.

– Как оцениваете шансы команды Станислава Черчесова на предстоящем ЧМ-2018?

– Очень многое будет зависеть от успешности подготовки к чемпионату мира. Для хорошего выступления на турнире у сборной России есть все возможности. Знаете, как говорят, хотелось бы в это верить. Не всегда в футболе побеждает сильнейший, разного рода случайности имеют колоссальное значение. В футболе возможно самое большое по сравнению с другими командными видами спорта.

Многое будет зависеть от первого матча. Нельзя недооценивать соперников. У нас чуть побольше шансов на выход из группы, чем у Саудовской Аравии и Египта. Может, завидного превосходства над этими командами у нас нет, но все же. Однозначных аргументов в пользу России нет, но футбол прекрасен тем, что возможно все.

Черчесов – амбициозный тренер. Будем надеяться, что игроки тоже пропитаются стремлением и желанием порадовать своих соотечественников. Удачное выступление сборной России имеет невероятное значение для всей страны. И для тех, кто любит футбол, и для остальных. Чтобы эта игра развивалась в нашей стране, чтобы ее популярность росла, чтобы мальчишки стремились достигать результатов, нашей национальной команде нужно выступить на ЧМ-2018 достойно. А мы за нее с радостью поболеем.