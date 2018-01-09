Футболисты – народ несчастный, по-своему. С детства живут по спортивным интернатам. Нарушить спортивный режим – уже счастье. К жизни не сильно готовы, поэтому после завершения спортивной карьеры не все могут найти себе применение «на гражданке». Поэтому очень многие вещи они делают не так, как обычные граждане. А нам, обычным гражданам, надо быть к ним поснисходительнее.

Читал год назад свежую книгу мемуаров Александра Кержакова и все удивлялся: человек искренне и открыто рассуждает о жизни, о своих друзьях, о проблемах в бизнесе, о партнерах по бизнес-сделкам, о приятелях-музыкантах – и раскрывается, в принципе, как думающий и довольно адекватный человек. Но в тех главах, где речь идет о женщинах в жизни Александра… Ну, ощущение, что эту главу вообще другой человек писал. Набор какого-то инфантилизма, каких-то абсолютно детско-юношеских сентенций и выводов.

Посмотрите на всех, кто встречался на его жизненном пути? Как рядом с рефлексирующим человеком могут оказываться все эти «Кати-кокс»?

Или смотрю на свежие свадебные фотографии Дмитрия Тарасова и его очередной жены (из официальных – третьей). Мы новой паре желаем, конечно, исключительно счастья и детишек побольше. Да только детишки у него есть и в первом браке – верности ему это не добавило.

А «майор ФСБ» (так она себя называла в небезызвестной sms в адрес бортпроводницы «Аэрофлота») Алиса Казьмина, нынешняя супруга Андрея Аршавина? Ну, это ж вообще красавица и умница! Угрожать другой девчушке за то, что та приобняла ее мужа на фотографии, да еще как угрожать – отрезать той пальцы! Интересно, а почему соответствующие органы до сих пор не возбудились? Или они тоже полагают, что она «майор ФСБ»? А уж историю с «Аэрофлотом», наверное, лишний раз и вспоминать не стоит. Правила безопасности написаны, извините за банальность, кровью. Стюардесса – не официантка и не хостес. Это человек, который обеспечивает вашу безопасность во время полета. Но девушка с профессией «жена футболиста» относится к окружающим как к халдеям, которым не понятно, как это можно ослушаться ее требовательных «мне надо» и «я хочу».