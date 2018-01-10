Первыми в новом году в наших клубах вышли на работу сотрудники, которые отвечают за трансферы. У них точно не было шансов праздновать от новогодней ночи до Рождества. Многие в районе 7 января уже вовсю работали над первыми сделками.

Во время каникул чаще всего звучали в лентах трансферных новостей топ-клубы: у «Спартака», «Зенита» и «Локомотива», по информации инсайдеров и подтверждениям агентов, есть конкретные цели и текущие переговоры. В отношении ЦСКА разговор пока больше не про сами входящие трансферы, а вообще про то, что они возможны – Евгений Гинер подтвердил.

Да, у этой четверки больше суммы и интереснее варианты, чем у остальных в премьер-лиге, поэтому и внимания к ним больше. Но есть и чисто техническая деталь: этим командам прямо сейчас уже нужно торопиться.

Официально трансферное окно в России работает с 25 января по 25 февраля, месяц. Но клубам, которые сыграют в еврокубках, нужно успеть быстрее, потому что в январе закрывается дозаявка в Лигу Европы. А покупать только для использования внутри – какой смысл? Может, только если кто-то успел серьезно травмировать в феврале на сборах или в первых матчах 1/16 финала.

Еще серьезные движения в «Рубине», но там не от добра, таких никому не желаем: Курбан Бердыев оставляет только родных легионеров (Навас, Карадениз, Азмун плюс Цакташ), а остальных отпускает, только чтоб не платить им гонорары и хоть как-то оздоровить экономику клуба.

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Из-за финансовых правил следить за трансферным окном на самом деле стало гораздо интереснее. Многие заметили принцип Неймара: мощные движения на рынке запускаются крупными покупками. И очень может быть, что и до РФПЛ докатится эффект.

Вот как это работает. Герои могут быть другими, суммы и клубы тоже, главное – принцип. На 222 миллиона евро, которые «Барселона» получила за Неймара, испанцы уже закупились: летом был Дембеле за 105, теперь Коутинью за 120. Но важно смотреть дальше.

Например, «Ливерпуль» получил эти невероятные деньги, и они в пару подходов разойдутся по более скромным английским клубам: за защитника ван Дейка в начале январе уже заплатили 84 миллиона «Саутгемптону», у условного «Брайтона» за скромную двадцаточку можно теперь докупить, перспективного форварда. Так у новичка АПЛ тоже появляются серьезные средства, и слух «За ЗеЛуиша в «Брайтоне» предлагают 20 миллионов евро» уже не выглядит таким бредовым.

Эти шальные 200 миллионов, которые для Неймара нашли в Катаре и впрыснули в европейский футбол, будут крутиться в нем еще долго. И ведущие исполнители российской премьер-лиги вполне могут быть куплены фактически на них.

Если что-то такое и случится в это трансферное окно, это тоже произойдет до конца января, потому что европейская дозаявка совпадает с еврокубковой.

Единственное, что будет крайне важно и что может принести нашему футболу двойную пользу – если российский топ-клуб получит эти условные 20 миллионов из Англии и оставит их на российском рынке. То есть купит кого-то привлекательного у бедствующего «Амкара», барахтающегося «Рубина» или пытающегося построить правильную экономику «Тосно».

Но такое, к сожалению, маловероятно. Потому что представители «Спартака» общаются с «Сантосом» про бразильского защитника, а «Локомотив» интересуется форвардом «Зальцбурга».