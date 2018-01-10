«Спартак» дорожает, но как-то медленно, а ЦСКА – в топе
Анализируем последние изменений цен на футболистов в РФПЛ.
Самый авторитетный ресурс на футбольном рынке, немецкий сайт Transfermarkt.de незадолго до нового года выкатил обновленные рыночные цены на футболистов российской премьер-лиги. Большинство из изменений произошли в период со 2 октября по 24 декабря 2017 года.
Мы решили проанализировать изменения в стоимости игроков выбрать по десятке самых подорожавших и подешевевших футболистов, а также проверить, как изменилась общая оценочная стоимость целых клубов.
Дзюба дешевеет на глазах
Начать предлагаем со списка футболистов, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости.
Больше остальных в цене упал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба. Если в начале октября футболист оценивался в 8 млн евро, то на конец года за него на рынке вряд ли должны предлагать более 6 млн евро. Потеря в цене составляет 2 млн евро, или 25% от общей стоимости игрока.
Столько же, 2 млн евро, в цене утратил и нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун. Стоимость 23-летнего форварда снизилась с 11 млн евро до 9 млн евро. В абсолютных цифрах падение с Дзюбой идентично, но в процентном соотношении Азмун все же потерял меньше заметно меньше.
«Почетное» третье место занял футболист московского «Спартака» Педро Роша. До перехода в стан красно-белых бразилец оценивался в 1,5 млн евро. После переезда в Россию ценник на него взлетел до 6 млн евро, но к концу года вновь снизился на 1,5 млн евро и составил 4,5 млн евро. Роша, как и Дзюба, потерял в цене 25%.
|
|
Имя
|
Клуб
|
Цена
млн евро
|
Потеря
млн евро
|
1
|
Артем Дзюба
|
«Зенит»
|
6
|
2
|
2
|
Сердар Азмун
|
«Рубин»
|
9
|
2
|
3
|
Педро Роша
|
«Спартак»
|
4,5
|
1,5
|
4
|
Олег Шатов
|
«Зенит»
|
8,5
|
1,5
|
5
|
Иван Новосельцев
|
«Зенит»
|
1
|
1
|
6
|
Рубен Рочина
|
«Рубин»
|
2
|
1
|
7
|
Максим Лестьенн
|
«Рубин»
|
3
|
1
|
8
|
Эдер
|
«Локомотив»
|
4
|
1
|
9
|
Виталий Денисов
|
«Локомотив»
|
4
|
1
|
10
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
10
|
1
Кокорин, Смолов, Миранчук – дефицитный «товар»
Переходим к игрокам, которые за пару месяцев больше остальных прибавили в стоимости.
Самым подорожавшим игроком российского чемпионата стал нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин. Ценник на форварда сборной России увеличился на 3,5 млн евро и составил 11 млн евро.
Совсем немного от своего бывшего партнера по московскому «Динамо» отстал лучший бомбардир чемпионата последних двух лет и один из лидеров снайперской гонки этого сезона Федор Смолов. Форвард «Краснодара» увеличил свою оценочную стоимость на 3 млн евро, остановившись на отметке в 15 млн евро.
Третьим в списке самых подорожавших игроков РФПЛ стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Его ценник увеличился на 2,5 млн евро и составил 10 млн евро.
|
|
Имя
|
Клуб
|
Цена
млн евро
|
Увеличение
млн евро
|
1
|
Александр Кокорин
|
«Зенит»
|
11
|
3,5
|
2
|
Федор Смолов
|
«Краснодар»
|
15
|
3
|
3
|
Алексей Миранчук
|
«Локомотив»
|
10
|
2,5
|
4
|
Антон Миранчук
|
«Локомотив»
|
2,5
|
2
|
5
|
Александр Ташаев
|
«Динамо»
|
3
|
2
|
6
|
Андрей Лунев
|
«Зенит»
|
7
|
2
|
7
|
Александр Головин
|
ЦСКА
|
10
|
2
|
8
|
Эмануэль Маммана
|
«Зенит»
|
10
|
2
|
9
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
15
|
2
|
10
|
Квинси Промес
|
«Спартак»
|
22
|
2
ЦСКА – в топе, а «Рубин»… в самом низу
Последний этап – подсчет суммарного баланса клубов российского чемпионата. Мы выясняли, какой из российских клубов, если сложить все изменения цен на футболистов, потерял больше остальных, а какой – приобрел.
Самой подорожавшей на конец года командой стал московский ЦСКА. Ценник всех игроков клуба вырос в общей сложности на 3,6 млн евро. Дальше идут «Ахмат» (+3 млн евро) и «Краснодар» (+2,5 млн евро).
В России нашлось всего четыре клуба с отрицательным балансом. Хуже всех выступил «Рубин», который в обще сложности подешевел на 6,9 млн евро. Предпоследнее место занял «Амкар» (-1,5 млн евро) и третий с конца – «СКА-Хабаровск» (-0,3 млн евро). Также в условную «зону стыков» попал «Анжи» (-0,1 млн евро).
В обще сложности цена всех футболистов, собранных в российской премьер-лиге увеличилась на 13,1 млн евро.
|
|
Клуб
|
Стоимость
млн евро
|
Изменение
млн евро
|
1
|
ЦСКА
|
87,48
|
+3,6
|
2
|
«Ахмат»
|
34,6
|
+3
|
3
|
«Краснодар»
|
80,7
|
+2,5
|
4
|
«Зенит»
|
138,95
|
+2,2
|
5
|
«Арсенал»
|
17,6
|
+1,8
|
6
|
«Уфа»
|
25,48
|
+1,8
|
7
|
«Локомотив»
|
63
|
+1,8
|
8
|
«Урал»
|
19,83
|
+1,5
|
9
|
«Спартак»
|
108,1
|
+1,4
|
10
|
«Ростов»
|
22,95
|
+1,2
|
11
|
«Тосно»
|
15,6
|
+0,6
|
12
|
«Динамо»
|
26,35
|
+0,3
|
13
|
«Анжи»
|
15,88
|
-0,1
|
14
|
«СКА-Хабаровск»
|
8,25
|
-0,3
|
15
|
«Амкар»
|
15,85
|
-1,3
|
16
|
«Рубин»
|
58,95
|
-6,9