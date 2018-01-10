Самый авторитетный ресурс на футбольном рынке, немецкий сайт Transfermarkt.de незадолго до нового года выкатил обновленные рыночные цены на футболистов российской премьер-лиги. Большинство из изменений произошли в период со 2 октября по 24 декабря 2017 года.

Мы решили проанализировать изменения в стоимости игроков выбрать по десятке самых подорожавших и подешевевших футболистов, а также проверить, как изменилась общая оценочная стоимость целых клубов.

Дзюба дешевеет на глазах

Начать предлагаем со списка футболистов, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости.

Больше остальных в цене упал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба. Если в начале октября футболист оценивался в 8 млн евро, то на конец года за него на рынке вряд ли должны предлагать более 6 млн евро. Потеря в цене составляет 2 млн евро, или 25% от общей стоимости игрока.

Столько же, 2 млн евро, в цене утратил и нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун. Стоимость 23-летнего форварда снизилась с 11 млн евро до 9 млн евро. В абсолютных цифрах падение с Дзюбой идентично, но в процентном соотношении Азмун все же потерял меньше заметно меньше.

«Почетное» третье место занял футболист московского «Спартака» Педро Роша. До перехода в стан красно-белых бразилец оценивался в 1,5 млн евро. После переезда в Россию ценник на него взлетел до 6 млн евро, но к концу года вновь снизился на 1,5 млн евро и составил 4,5 млн евро. Роша, как и Дзюба, потерял в цене 25%.

Имя Клуб Цена млн евро Потеря млн евро 1 Артем Дзюба «Зенит» 6 2 2 Сердар Азмун «Рубин» 9 2 3 Педро Роша «Спартак» 4,5 1,5 4 Олег Шатов «Зенит» 8,5 1,5 5 Иван Новосельцев «Зенит» 1 1 6 Рубен Рочина «Рубин» 2 1 7 Максим Лестьенн «Рубин» 3 1 8 Эдер «Локомотив» 4 1 9 Виталий Денисов «Локомотив» 4 1 10 Игорь Акинфеев ЦСКА 10 1

Кокорин, Смолов, Миранчук – дефицитный «товар»

Переходим к игрокам, которые за пару месяцев больше остальных прибавили в стоимости.

Самым подорожавшим игроком российского чемпионата стал нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин. Ценник на форварда сборной России увеличился на 3,5 млн евро и составил 11 млн евро.

Совсем немного от своего бывшего партнера по московскому «Динамо» отстал лучший бомбардир чемпионата последних двух лет и один из лидеров снайперской гонки этого сезона Федор Смолов. Форвард «Краснодара» увеличил свою оценочную стоимость на 3 млн евро, остановившись на отметке в 15 млн евро.

Третьим в списке самых подорожавших игроков РФПЛ стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Его ценник увеличился на 2,5 млн евро и составил 10 млн евро.

Имя Клуб Цена млн евро Увеличение млн евро 1 Александр Кокорин «Зенит» 11 3,5 2 Федор Смолов «Краснодар» 15 3 3 Алексей Миранчук «Локомотив» 10 2,5 4 Антон Миранчук «Локомотив» 2,5 2 5 Александр Ташаев «Динамо» 3 2 6 Андрей Лунев «Зенит» 7 2 7 Александр Головин ЦСКА 10 2 8 Эмануэль Маммана «Зенит» 10 2 9 Алан Дзагоев ЦСКА 15 2 10 Квинси Промес «Спартак» 22 2

ЦСКА – в топе, а «Рубин»… в самом низу

Последний этап – подсчет суммарного баланса клубов российского чемпионата. Мы выясняли, какой из российских клубов, если сложить все изменения цен на футболистов, потерял больше остальных, а какой – приобрел.

Самой подорожавшей на конец года командой стал московский ЦСКА. Ценник всех игроков клуба вырос в общей сложности на 3,6 млн евро. Дальше идут «Ахмат» (+3 млн евро) и «Краснодар» (+2,5 млн евро).

В России нашлось всего четыре клуба с отрицательным балансом. Хуже всех выступил «Рубин», который в обще сложности подешевел на 6,9 млн евро. Предпоследнее место занял «Амкар» (-1,5 млн евро) и третий с конца – «СКА-Хабаровск» (-0,3 млн евро). Также в условную «зону стыков» попал «Анжи» (-0,1 млн евро).

В обще сложности цена всех футболистов, собранных в российской премьер-лиге увеличилась на 13,1 млн евро.