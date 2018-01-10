V4x3 l 1515580433698

Самый авторитетный ресурс на футбольном рынке, немецкий сайт Transfermarkt.de незадолго до нового года выкатил обновленные рыночные цены на футболистов российской премьер-лиги. Большинство из изменений произошли в период со 2 октября по 24 декабря 2017 года.

Мы решили проанализировать изменения в стоимости игроков выбрать по десятке самых подорожавших и подешевевших футболистов, а также проверить, как изменилась общая оценочная стоимость целых клубов.

Дзюба дешевеет на глазах

V4x3 m 1515576272235
Трансферам в РФПЛ поможет переход Неймара. Связь действительно есть

Начать предлагаем со списка футболистов, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости.

Больше остальных в цене упал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба. Если в начале октября футболист оценивался в 8 млн евро, то на конец года за него на рынке вряд ли должны предлагать более 6 млн евро. Потеря в цене составляет 2 млн евро, или 25% от общей стоимости игрока.

Столько же, 2 млн евро, в цене утратил и нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун. Стоимость 23-летнего форварда снизилась с 11 млн евро до 9 млн евро. В абсолютных цифрах падение с Дзюбой идентично, но в процентном соотношении Азмун все же потерял меньше заметно меньше.

«Почетное» третье место занял футболист московского «Спартака» Педро Роша. До перехода в стан красно-белых бразилец оценивался в 1,5 млн евро. После переезда в Россию ценник на него взлетел до 6 млн евро, но к концу года вновь снизился на 1,5 млн евро и составил 4,5 млн евро. Роша, как и Дзюба, потерял в цене 25%.

 

Имя

Клуб

Цена

млн евро

Потеря

млн евро

1

Артем Дзюба

«Зенит»

6

2

2

Сердар Азмун

«Рубин»

9

2

3

Педро Роша

«Спартак»

4,5

1,5

4

Олег Шатов

«Зенит»

8,5

1,5

5

Иван Новосельцев

«Зенит»

1

1

6

Рубен Рочина

«Рубин»

2

1

7

Максим Лестьенн

«Рубин»

3

1

8

Эдер

«Локомотив»

4

1

9

Виталий Денисов

«Локомотив»

4

1

10

Игорь Акинфеев

ЦСКА

10

1

Кокорин, Смолов, Миранчук – дефицитный «товар»

Переходим к игрокам, которые за пару месяцев больше остальных прибавили в стоимости.

Самым подорожавшим игроком российского чемпионата стал нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин. Ценник на форварда сборной России увеличился на 3,5 млн евро и составил 11 млн евро.

Совсем немного от своего бывшего партнера по московскому «Динамо» отстал лучший бомбардир чемпионата последних двух лет и один из лидеров снайперской гонки этого сезона Федор Смолов. Форвард «Краснодара» увеличил свою оценочную стоимость на 3 млн евро, остановившись на отметке в 15 млн евро.

Третьим в списке самых подорожавших игроков РФПЛ стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Его ценник увеличился на 2,5 млн евро и составил 10 млн евро.

 

Имя

Клуб

Цена

млн евро

Увеличение

млн евро

1

Александр Кокорин

«Зенит»

11

3,5

2

Федор Смолов

«Краснодар»

15

3

3

Алексей Миранчук

«Локомотив»

10

2,5

4

Антон Миранчук

«Локомотив»

2,5

2

5

Александр Ташаев

«Динамо»

3

2

6

Андрей Лунев

«Зенит»

7

2

7

Александр Головин

ЦСКА

10

2

8

Эмануэль Маммана

«Зенит»

10

2

9

Алан Дзагоев

ЦСКА

15

2

10

Квинси Промес

«Спартак»

22

2

ЦСКА – в топе, а «Рубин»… в самом низу

Последний этап – подсчет суммарного баланса клубов российского чемпионата. Мы выясняли, какой из российских клубов, если сложить все изменения цен на футболистов, потерял больше остальных, а какой – приобрел.

Самой подорожавшей на конец года командой стал московский ЦСКА. Ценник всех игроков клуба вырос в общей сложности на 3,6 млн евро. Дальше идут «Ахмат» (+3 млн евро) и «Краснодар» (+2,5 млн евро).

В России нашлось всего четыре клуба с отрицательным балансом. Хуже всех выступил «Рубин», который в обще сложности подешевел на 6,9 млн евро. Предпоследнее место занял «Амкар» (-1,5 млн евро) и третий с конца – «СКА-Хабаровск» (-0,3 млн евро). Также в условную «зону стыков» попал «Анжи» (-0,1 млн евро).

В обще сложности цена всех футболистов, собранных в российской премьер-лиге увеличилась на 13,1 млн евро.

 

Клуб

Стоимость

млн евро

Изменение

млн евро

1

ЦСКА

87,48

+3,6

2

«Ахмат»

34,6

+3

3

«Краснодар»

80,7

+2,5

4

«Зенит»

138,95

+2,2

5

«Арсенал»

17,6

+1,8

6

«Уфа»

25,48

+1,8

7

«Локомотив»

63

+1,8

8

«Урал»

19,83

+1,5

9

«Спартак»

108,1

+1,4

10

«Ростов»

22,95

+1,2

11

«Тосно»

15,6

+0,6

12

«Динамо»

26,35

+0,3

13

«Анжи»

15,88

-0,1

14

«СКА-Хабаровск»

8,25

-0,3

15

«Амкар»

15,85

-1,3

16

«Рубин»

58,95

-6,9
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.