В связи с юбилеем легендарного в прошлом полузащитника и нынешнего тренера «Милана» La Gazzetta dello Sport привела 40 самых крутых его цитат.

Гаттузо в трех фразах

1. «Я предрасположен к тяжелому труду. Я думаю, это неизлечимо».

2. «В Милане я чувствовал, что я одновременно болельщик, капитан и президент» (май 2016).

3. «До 13 лет я играл в футбол на пляже. Я никогда не умел бить штрафные, до сих пор не знаю, как делать голевые передачи. Несмотря на это, я обладатель кубка мира».

Гаттузо в молодости

4. «В детстве я мечтал о том, чтобы стать рыбаком».

5. «По воскресеньям мы с друзьями рубились на пляже в футбол. В качестве ворот использовали бочки с топливом. Представьте, каково было тем, кто ударялся о них головой…»

6. «Я пошутил, отец, поехали» (после того, как сделал вид, что отказался переходить в «Глазго Рейнджерс»).

7. «Первое время, когда я жил в Глазго, я просто сидел в отеле и постоянно смотрел канал Rai Uno. Мне было 18, я торчал в отеле и целыми днями смотрел «Il mondo di Quark» (известное ТВ-шоу).



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О стиле игры

8. «Соперники ненавидят меня за то, что на поле я все время голоден» (декабрь 1999).

9. «Если тебе довелось родиться квадратным, то ты точно не умрешь круглым».

10. «Есть вероятность, что я пропущу чемпионат из-за травмы? Тогда я буду вынужден приковать себя к автобусу сборной» (весна 2006).

11. «Как я переношу поражения? В одиночестве, сидя на кухне. Я делаю себе бутерброд и уничтожаю его, представляя, что это соперник, который нас обыграл».

12. «Я ни разу не просил ни у кого автограф. Попросил бы только у Марадоны, но мы с ним не встречались».

13. «Когда я перешел в «Милан», то не был еще мужиком, но что-то уже умел».

14. «Всего один раз за всю карьеру я закончил матч в сухой футболке. Я выступал тогда за Примаверу «Перуджи». И у меня была температура 38».

15. «Я был бы не против клонировать себя. Если бы 11 Гаттузо вышли бы на поле и сыграли против 11 Монтелл, они точно не проиграли бы» (февраль 2008).

16. «Я могу из-за перебора карточек пропустить финал? Мне кажется, что эту карточку мне уже дали. Я не буду подобно Рэмбо напяливать на себя повязку и охотиться за предупреждением. Я съем эту карточку, если мне ее покажут!» (перед полуфиналом ЧМ-2006)

17. «Когда мы играли с французами, моей задачей было опекать Зидана. Ночью перед игрой я не мог уснуть. Я молился, чтобы случилось чудо».

18. «Я дисквалифицирован на пять матчей. Не хватает только месяца, проведенного в тюрьме» (февраль 2011, после конфликта с тренером «Тоттенхэма»).

19. «Я такой, каким люди видят меня. И я понимаю, что и в жизни, и в футболе, игрой на публику ничего не добьешься».

20. «В Глазго жил молодой парень, мой ровесник. Так вот, он готов был чистить мне обувь. Я посчитал это занятие унизительным для него. Ведь я сам был в состоянии почистить свои бутсы».

21. «Я должен научиться себя контролировать. В дерби мне не стоило угрожать кулаком Роналдо».

22. «Если мы выиграем чемпионат мира, я отдам свою премию церковному приходу» (декабрь 2004).

23. «Я верю в Бога. Меньше в церковь. Там чересчур много золота, а ведь где-то есть люди, умирающие от голода».



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О «Милане»

24. «На самом деле, я обязан платить клубу за то, что мне позволили за него выступать, а не наоборот» (май 2005).

25. «Милан» – это наследие ЮНЕСКО. В отличие от «Манчестер Сити» или «ПСЖ», у клубов, которых нет истории».

26. «Мое любимое дерби – лигочемпионский матч, в котором Аббьяти выполнил важнейший сейв икрой».

27. «Однажды в 20 лет я состриг бороду прямо в раздевалке, но не убрал за собой. Костакурта дал мне за это подзатыльник и сказал: «Ты не у себя дома, приберись за собой!». У нас в команде были некие правила, и мы их соблюдали. Нынешнему «Милану» этого не достает» (май 2015).

О партнерах по команде и соперниках

28. «Кака – это феномен. Если в этот раз ему не дадут Золотой мяч, я ему его куплю» (май 2007).

29. «Кака смахивает на ботаника в школе. На одной из первых тренировок я попытался сыграть против него в отборе, но он резко ускорился и не оставил мне ни единого шанса его догнать. Я тогда подумал: или у этого парня есть мотор, или он прилетел к нам с другой планеты».

30. «Когда я вижу игру Пирло, то начинаю сомневаться, могу ли я считать себя футболистом?».

31. «Недвед? Он обладает фантастическим ударом, мой в сравнении с ним – просто мусор. У меня есть дурная привычка – постоянно жестикулировать. Его – на ровном месте падать».

32. «Я восхищаюсь Дзанетти. Когда мне исполнится 36, я наверняка буду ползать».

33. «Мой лучший матч? Финальный, против «Ювентуса» в Манчестере. Я играл за пределами своих возможностей. Помнится, как совершил рывок на 120 метров и помешал вратарю».

34. «Самый мерзкий соперник? Брандао из «Шахтера». Он играл грязно, постоянно бил меня руками по лицу. До сих пор не знаю, как мне удалось сдержаться».

35. «Тотти – лучший игрок мира» (январь 2004).

36. «Кто мой наследник? Мне нравится игра Наингголана. Он, как я, решительный, но я все же был быстрее».



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Гаттузо-тренер

37. «В «Сьоне» я задавался вопросом: «Что я делаю? Так ведь можно всего лишиться». Но я отвечал сам себе: «Молчи и работай». Мне хотелось почувствовать себя живым».

38. «Дзампарини абсолютно некомпетентен в своем деле».

39. «Я в раю. Это сон, ставший реальностью» (ноябрь 2017, на презентации тренером «Милана»).

40. «Лучше получить ножом в бочину, чем пропускать такие голы» (после гола вратаря «Беневенто»).