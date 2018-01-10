Чем занимались клубы российской премьер-лиги на зимних каникулах и что будут делать в ближайшее время.

«ЛОКОМОТИВ»

Игроки лидера чемпионата России пройдут медосмотр в четверг 11 января. С 12 по 28 января «Локомотив» будет тренироваться в Марбелье (Испания). На сборах команда встретится со швейцарским «Люцерном» (18 января), китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (23 января) и шведским «Эстерсундом» (27 января).

«ЗЕНИТ»

«Зенит» начнет подготовку к возобновлению сезона позже других фаворитов - 15 января. В понедельник сине-бело-голубые отправятся на первый зимний тренировочный сбор в Дубай. Перед вылетом на сборы команда пройдет медицинское обследование.

В ОАЭ у сине-бело-голубых запланировано три контрольных встречи: 22 января - с датским «Копенгагеном», 25-го — с пражской «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд» из Китая.

Находясь в отпуске наставник команды Роберто Манчини не исключил, что может возглавить сборную Италии. Но это – чисто теоретически.

«СПАРТАК»

9 ноября рано утром спартаковская делегация собралась в аэропорту «Шереметьево», откуда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор, который продлится до 22 января.

Под руководством Массимо Карреры будут работать 27 футболистов «Спартака»: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артем Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Также на сборах на просмотре находится потенциальный новичок красно-белых 19-летний Сергей Еременко. Его братья – Роман и Алексей долгое время играли в российской премьер-лиге.

В Эмиратах наша команда проведет два контрольных матча. 18 января спартаковцы сыграют с китайским клубом «Шанхай СИПГ», а 22-го — с «Астаной» из Казахстана.

«КРАСНОДАР»

Краснодарцы отправятся в ОАЭ 15 января. Тем временем, официальный сайт Европейского футбольного союза UEFA.com включил в символическую сборную игроков российской премьер-лиги не старше 22 лет сразу трех игроков ФК «Краснодар»: голкипера Матвея Сафонова, защитника Алексея Грицаенко и нападающего Ивана Игнатьева. Игнатьев, которому совсем недавно исполнилось 19 лет, включен в список 50 наиболее талантливых юниоров Европы, опубликованный все тем же UEFA.com.

Полузащитник Вячеслав Подберезкин перешел в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.

ЦСКА

После отпуска команда собралась 10 января, чтобы вылететь на первый сбор в Испанию и там уже провести первую тренировку. Из Москвы отправилась лишь часть игроков и тренерский штаб. Остальные футболисты прибудут в тренировочный лагерь самостоятельно. В рамках первого сбора, который продлится 22 января, команда проведет две товарищеские игры.

Второй сбор с тремя товарищескими матчами пройдет в том же Кампоаморе, где ЦСКА готовится уже девятый год подряд, с 26-го января по 6 февраля, третий — с 8-го февраля по 19 февраля. С третьего сбора команда отправится в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (13 февраля), откуда вернется обратно в Кампоамор для подготовки ко второй части чемпионата России.

Кстати, матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ПФК ЦСКА по решению УЕФА пройдет без зрителей.

«УФА»

12 января команда соберется в Москве для медосмотра. Первый сбор начнется на Кипре 14 января. Тем временем подведены итоги голосования болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» в осенне-зимней части сезона. Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 44.4 % общих голосов. Второе место в опросе занял нигерийский форвард нашей команды Сильвестр Игбун - 31.7 % всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков первой части сезона Дмитрий Стоцкий, набрав – 17.6% от общего количества голосов.

«АХМАТ»

Первый зимний сбор «Ахмата» начнется 15 января и продлится 11 дней. Запланированы два контрольных матча: 21 января с польским клубом «Ягеллония», 25-го с «Аланьяспором» (Турция).

Вторые сборы состоятся с 30 января по 10 февраля. На них команда сыграет три контрольных матча. И заключительные турецкие сборы продлятся с 14 по 23 февраля. На них «Ахмат» рассчитывает сыграть также три игры. Соперники на вторых и третьих сборах будут определены позднее.

Тренером команды назначен Магомед Адиев, который за игровую карьеру выступал за «Терек», «Анжи», ЦСКА, «Сокол» и «Кривбасс».

«АРСЕНАЛ»

Все три сбора «Арсенал» проведет в Турции. Первый из них начнется 15 января. 34-летний вратарь и капитан «Арсенала» Владимир Габулов перешел в бельгийский «Брюгге».

«УРАЛ»

Уральцы улетят на Кипр 13 января и пробудут там с короткими перерывами до 1 марта. Готов помочь команде защитник Владимир Хозин, который с февраля 2016 года не мог играть полноценно. Футболист запомнился дублем в ворота «Зенита» в сезоне-2012. Тогда Хозин выступал за «Аланию».

«РОСТОВ»

11 января ростовчане отправятся в турецкий Белек. Первым серьезным приобретением стал нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон, который подписал долгосрочный контракт на 3,5 года с опцией продления на 1 год. 26-летний футболист в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за «Мольде» забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету новичка 9 матчей и 1 гол за сборную Исландии, которая будет участвовать в Чемпионате мира 2018 года.

«Я счастлив подписать контракт с «Ростовом». У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством российского клуба. Мне понравились планы по развитию, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы, — отметил он.

Тренерский штаб Валерия Карпина усилил Александр Маслов, который в игроцкие годы был кумиром местных болельщиков.

«РУБИН»

Казанцы вышли из отпуска первыми и 6 января улетели в ОАЭ. Перед вылетом на сбор в Абу-Даби главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью клубному телевидению.

Из легионеров на сбор поехали только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. «Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке», - отметил главный тренер команды Курбан Бердыев.

Команду покинул австрийский защитник Бауэр, перебравшийся в английскую премьер-лигу. Из приобретений можно отметить арендованного в «Краснодаре» Вячеслава Подберезкина.

«ДИНАМО»

9 января московское «Динамо» вернулось из отпуска. Утром одна группа футболистов прошла медосмотр в одном из столичных центров, а вторая группа провела втягивающее занятие в зале учебно-тренировочной базы в Новогорске. В среду эти группы поменялись местами, а в четверг собравшаяся в полном составе команда продолжит работу на своей базе. В пятницу 12 февраля «Динамо» отправится в Турцию, где и начнется полноценная подготовка к возобновлению чемпионата.

18 января «Динамо сыграет с «Газ Метаном» (Румыния), 23 января – с «Стумбрасом» (Литва).

«АМКАР»

7 января почти два часа на основном поле домашнего стадиона любители футбола и поклонники «Амкара». На поле вышли две команды по 20 человек и в их распоряжении оказались… два мяча! Арбитров в поле тоже было два – по одному на мяч.

Команды на поле выводили амкаровские легенды, экс-капитаны команды Константин Парамонов (красные) и Алексей Степанов (белые).

Тем временем, наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что сезон команда доиграет, а вот будущее пока туманно. Клуб надеется на поддержку губернатора Пермского края Максима Решетникова. Была вероятность, что сорвутся первые сборы, но 11 января игроки и тренеры вылетят в Турцию.

Главная новость зимних каникул – защитник Секу Конде женился в родной Гвинее.

«ТОСНО»

Первые два сбора новичок премьер-лиги проведет в Турции, где начнет подготовку 12 января. Перед Новым годом клуб расторг контракты со старшими тренерами нашего клуба Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

Пополнили команду 25-летний черногорский защитник Неманья Миюшкович и 25-летний полузащитник Алексей Скворцов. В сезоне 2017/2018 в составе «Тамбова» Скворцов провел 27 матча, забил 8 мячей.

«АНЖИ»

Для подготовки к весенней части чемпионата России махачкалинцы тоже отправятся в Турцию. ФК «Анжи» выкупил права на полузащитника Паула Антона у бухарестского «Динамо». Контракт с румыном заключен на два с половиной года.

«СКА-ХАБАРОВСК»

Игроки, тренерский штаб и административный персонал «СКА-Хабаровска» решили встретиться в Турции, непосредственно перед началом первого сбора. В одном из отелей курортной зоны города Сиде, красно-синие пробудут до 23 января.

Первый день сборов начался с общего собрания, на котором генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев представил команде нового главного тренера - Рината Билялетдинова. Здесь же наставник должен подписать контракт.