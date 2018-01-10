V4x3 l 1515596555089

Зигги Стардаст, Натан Адлер, Белый изможденный герцог, человек, который упал на землю, урожденный Дэвид Роберт Джонс, известный всему миру, как Дэвид Боуи. Главный музыкальный хамелеон всех времен и народов, переживший времена хиппи, глэм-рока, панка, диско, и прочих модных музыкальных направлений. Дэвид Боуи, наверно, один из немногих английских музыкантов, который ненавидел футбол. Тот футбол, который американцы именуют словом «соккер». Так как он обожал американский футбол. В возрасте 13 лет Дэвид Боуи, тогда еще Дэвид Джонс, попал на первые полосы английских газет, со своей изумительной историей. Дэвид написал письмо американскому послу, в котором рассказал о своей любви к американскому футболу, о том, что он не пропускает по радио спортивных передач, где объявляют результаты матчей лиги американского футбола из-за океана. Боуи и его школьного друга пригласили в посольство США, где ему, в торжественной обстановке, вручили комплект формы. Фотографии с Боуи в форме американского футболиста облетели центральные газеты Великобритании. В посольстве будущего музыканта спросили, играл ли он когда-нибудь в американский футбол? На это юный Дэвид ответил, что в школе он часто играет в регби, который ему нравится гораздо больше футбола. А его позиция на поле соответствует позиции квотербека в американском футболе.  Впоследствии, разрабатывая концертный образ инопланетянина Зигги Стардаста, Боуи использовал элементы экипировки американского футболиста. После сообщения о смерти Дэвида некоторые матчи NFL начинались с музыкального попурри из песен Боуи.

А вот родной английский футбол, в отличие от других своих друзей музыкантов, он не любил. В 2004 году во время турне с группой Stereophonics на предложение участников группы сыграть в футбол Боуи ответил, что чертовски ненавидит футбол и не может себя заставить ударить по мячу. При этом, в начальной школе, он, как и большинство английских мальчишек, занимался футболом в пригороде Лондона. В одном из интервью, когда его спросили про английский футбол, он неожиданно жестко ответил, что ради чертового футбола вся Англия готова сойти с ума. При этом сразу несколько его песен стараниями английский футбольных фанатов превратились в футбольные чанты. Фанаты «Манчестер Юнайтед» использовали припев песни «Rebel Rebel» в честь братьев Невиллов. Ну, а больше всего в чантах использовалась песня «Starman». Болельщики все-того же «МЮ» посвящали ее Янузаю, «Ливерпуля» Бени Вудберну, а фанаты «КПР» Джоуи Бартону.

На церемонии закрытия олимпийских игр 2012 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» был представлен микс из лучших видеоклипов Боуи.

После смерти Дэвида Боуи 10 января 2016 года многие футбольные клубы и футболисты выразили свои соболезнования родным и близким музыканта:

Арсен Венгер: «Я поклонник творчества Боуи. Послание, которое он отправил моему поколению, было очень важное, потому что оно было после второй мировой войны. Я вынес из его философии то, что нужно быть достаточно сильным, чтобы остаться собой».

Петер Шмейхель: «Я в шоке и не могу поверить в смерть Дэвида Боуи. Я только что с удовольствием прослушал его последний альбом «Blackstar». Боуи – ты был героем».

Джоуи Бартон: «Сегодня мир потерял великого гуманиста. Дэвид Боуи ушел. Человек, который всегда играл по своим правилам. Легенда. Покойся с миром». В своем твиттере Бартон процитировал известные слова Боуи: «Я просто человек, который не чувствует, что ему нужно, чтобы кто-то квалифицировал его работу каким-либо образом».

Иан Раш: «Покойся с миром мой самый лучший музыкальный герой всех времен. Я очень расстроен».

Дитмар Хаманн: «Давайте танцевать для Боуи. Он приносил радость многим».

Тим Кейхилл:  «Покойся с миром Дэвид».

Официальный твиттер футбольного клуба «Сандерленд»: «Покойся с миром Дэвид Боуи. Единственный музыкант, который выступал на нашем стадионе с концертом».

Практически все футбольные клубы первой английской лиги включали во время тура, который прошел после смерти Боуи, его композиции в память о музыканте. А футбольные клубы «MK Dons» и «Burnley» транслировали его клипы на своих футбольных табло.

Дэвид Боуи - англичанин, который не любил футбол.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.