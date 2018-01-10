Сегодня ровно два года, как с нами нет великого английского музыканта Дэвида Боуи.

Зигги Стардаст, Натан Адлер, Белый изможденный герцог, человек, который упал на землю, урожденный Дэвид Роберт Джонс, известный всему миру, как Дэвид Боуи. Главный музыкальный хамелеон всех времен и народов, переживший времена хиппи, глэм-рока, панка, диско, и прочих модных музыкальных направлений. Дэвид Боуи, наверно, один из немногих английских музыкантов, который ненавидел футбол. Тот футбол, который американцы именуют словом «соккер». Так как он обожал американский футбол. В возрасте 13 лет Дэвид Боуи, тогда еще Дэвид Джонс, попал на первые полосы английских газет, со своей изумительной историей. Дэвид написал письмо американскому послу, в котором рассказал о своей любви к американскому футболу, о том, что он не пропускает по радио спортивных передач, где объявляют результаты матчей лиги американского футбола из-за океана. Боуи и его школьного друга пригласили в посольство США, где ему, в торжественной обстановке, вручили комплект формы. Фотографии с Боуи в форме американского футболиста облетели центральные газеты Великобритании. В посольстве будущего музыканта спросили, играл ли он когда-нибудь в американский футбол? На это юный Дэвид ответил, что в школе он часто играет в регби, который ему нравится гораздо больше футбола. А его позиция на поле соответствует позиции квотербека в американском футболе. Впоследствии, разрабатывая концертный образ инопланетянина Зигги Стардаста, Боуи использовал элементы экипировки американского футболиста. После сообщения о смерти Дэвида некоторые матчи NFL начинались с музыкального попурри из песен Боуи.

А вот родной английский футбол, в отличие от других своих друзей музыкантов, он не любил. В 2004 году во время турне с группой Stereophonics на предложение участников группы сыграть в футбол Боуи ответил, что чертовски ненавидит футбол и не может себя заставить ударить по мячу. При этом, в начальной школе, он, как и большинство английских мальчишек, занимался футболом в пригороде Лондона. В одном из интервью, когда его спросили про английский футбол, он неожиданно жестко ответил, что ради чертового футбола вся Англия готова сойти с ума. При этом сразу несколько его песен стараниями английский футбольных фанатов превратились в футбольные чанты. Фанаты «Манчестер Юнайтед» использовали припев песни «Rebel Rebel» в честь братьев Невиллов. Ну, а больше всего в чантах использовалась песня «Starman». Болельщики все-того же «МЮ» посвящали ее Янузаю, «Ливерпуля» Бени Вудберну, а фанаты «КПР» Джоуи Бартону.

На церемонии закрытия олимпийских игр 2012 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» был представлен микс из лучших видеоклипов Боуи.

После смерти Дэвида Боуи 10 января 2016 года многие футбольные клубы и футболисты выразили свои соболезнования родным и близким музыканта:

Арсен Венгер: «Я поклонник творчества Боуи. Послание, которое он отправил моему поколению, было очень важное, потому что оно было после второй мировой войны. Я вынес из его философии то, что нужно быть достаточно сильным, чтобы остаться собой».

Петер Шмейхель: «Я в шоке и не могу поверить в смерть Дэвида Боуи. Я только что с удовольствием прослушал его последний альбом «Blackstar». Боуи – ты был героем».

Джоуи Бартон: «Сегодня мир потерял великого гуманиста. Дэвид Боуи ушел. Человек, который всегда играл по своим правилам. Легенда. Покойся с миром». В своем твиттере Бартон процитировал известные слова Боуи: «Я просто человек, который не чувствует, что ему нужно, чтобы кто-то квалифицировал его работу каким-либо образом».

Иан Раш: «Покойся с миром мой самый лучший музыкальный герой всех времен. Я очень расстроен».

Дитмар Хаманн: «Давайте танцевать для Боуи. Он приносил радость многим».

Тим Кейхилл: «Покойся с миром Дэвид».

Официальный твиттер футбольного клуба «Сандерленд»: «Покойся с миром Дэвид Боуи. Единственный музыкант, который выступал на нашем стадионе с концертом».

Практически все футбольные клубы первой английской лиги включали во время тура, который прошел после смерти Боуи, его композиции в память о музыканте. А футбольные клубы «MK Dons» и «Burnley» транслировали его клипы на своих футбольных табло.

Дэвид Боуи - англичанин, который не любил футбол.