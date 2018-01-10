РФС сообщил, что сборная России перед стартом ЧМ-2018 проведет два контрольных матча – с командами Австрии (30 мая) и Турции (5 июня). Корреспондент «Советского спорта» уверен: соперников можно было найти посерьезнее.

Стоит сразу оговориться: проблема не в классе и не в статусе соперников, на этот вопрос РФС ответит двумя предстоящими матчами. 23 и 27 марта сборная России сыграет и с классными, и со статусными командами Бразилии и Франции – одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира, хозяева последних двух международных турниров, куда нашей команде удалось просочиться. А уже потом будет Австрия с Турцией.

Зачем вообще Станислав Черчесов повезет команду готовиться к домашнему ЧМ за пределы родной страны – большой вопрос, но на него постараемся найти ответы позже. А пока разберемся, что за команды станут последними соперниками нашей сборной в ее двухлетней контрольно-товарищеской жизни.

АВСТРИЯ

Сыграть с Австрией в Австрии – простое, логистически продуманное решение. Во-первых, сопернику не надо оплачивать переезд. Во-вторых, самим ехать никуда не надо. В-третьих, большая часть футболистов австрийской сборной играет где-то рядом: в Швейцарии и Германии.

Но определенные вопросы уровень соперника все-таки вызывает. Почему не договориться с командой, стилистически похожей на наших конкурентов по группе? Ладно, с южноамериканской сборной мы уже сыграли, с командой из Азии – тоже. А что Африка? Речь про арабский север. Из подходящих по стилю – Алжир, Марокко и Тунис. Да, две последние тоже участвуют в ЧМ, и что с того? С бразильцами и французами же договорились.

Австрия стилистически не похожа ни на одного из наших соперников. А судя по выбору оппонентов, последние полтора года РФС практиковал именно такую историю: выбираем соперника из конфедерации, примерно подходящего под тех, с кем сыграем на чемпионате мира. И тут стоит напомнить: второй европейской команды в нашем квартете нет.

Вот и получается, что команду найти было нужно, но не абы кого, а сборную серьезного мирового уровня. Но так как Россия готовится за рубежом, а все подходящие для спаррингов коллективы, тоже участвующие в ЧМ, в этот момент будут обживаться на базах в России, их встреча в рамках контрольного матча приобретает статус невозможной. По причине логистики.

ТУРЦИЯ

С Турцией мы один раз уже играли, и предстоящий матч, вроде как, обязателен с договорной точки зрения, сборные изначально условились сыграть между собой дважды. Сложно сказать, можно ли было перенести сроки товарищеской встречи с турками на осень-2018, но если да, то почему бы не договориться с теми же итальянцами или голландцами? Классово именно эти команды можно увязать с Уругваем, игроки которого в большом количестве получали футбольное образование именно в Италии и Нидерландах.

Сборная Турции стилистически не похожа на Саудовскую Аравию и Египет, эти команды вообще ничего между собой не объединяет. Саудиты ближе к Ирану – с этой командой мы сыграли вничью 1:1 – а египтяне – все к тому же Алжиру, Тунису и Марокко. Но тут мы вновь упираемся в забугорное расположение сборной России.

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Черчесов любит Австрию, у него там дом, он много футбольных лет провел именно в этой стране. Да, там действительно отличные условия для подготовки команды, но все это со стороны выглядит как-то несерьезно. Сборная впервые в истории проводит большой турнир не на выезде, на глазах у нескольких тысяч фанатов ВОБа, а дома, при поддержке (и под прессингом) миллионов соотечественников. К тотальному давлению со стороны соотечественников неплохо бы готовиться заранее. Впитывать ответственность за результат надо бы еще с конца мая, более чем за две недели до старта чемпионата мира.

Сборная Бразилии, например, готовилась к ЧМ-2014 под Рио-де-Жанейро, в городке Терезополис. А мы наоборот – прячем голову в песок, улетаем подальше в Альпы и там сидим. Главное, чтобы этот австрийский сбор в итоге боком не вышел. А то прилетит домой команда, и, не дай бог, не справится с психологическим давлением, которое за 10 дней до старта главного спортивного события в истории страны станет невыносимым.

К нагрузкам, в том числе моральным, нужно привыкать постепенно. А бросать сборную России в пучину ответственности резко, без подготовки на родной земле, выдерживая футболистов в информационном вакууме, чревато.

Поэтому сейчас хочется одного – страшно ошибиться в выводах. Сборная Франции к домашнему Евро-2016 тоже готовилась в Австрии. И вышла в итоге в финал. Может, это хороший знак?