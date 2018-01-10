День подписаний и слухов о весьма странных игроках. Причем одновременно с разных сторон таблицы нашего чемпионата.

Во-первых, «Локомотив» ведет активные переговоры по поводу 25-летнего игрока из Туниса. Это полузащитник Мохамед Амин Бен-Амор, он играет за неизвестный никому тунисский «Этуаль дю Сахель». Факт переговоров подтвердил агент игрока, а возможная сумма трансфера – около 7,5 миллионов евро. Причем для Бен-Амора в приоритете бундеслига, им интересуются два клуба немецкого чемпионата. До развязки в этой борьбе пока далеко, официальных переговоров между клубом из Туниса и кем-либо еще пока не было.

Во-вторых, «Анжи», которому нужно спасаться из зоны вылета, официально объявил о подписании 26-летнего венесуэльца Джона Чансельора. Раньше, до истечения контракта, он играл за эквадорский клуб «Дельфин». Это бесплатное подписание, что наверняка радует руководство «Анжи».

Вот в чем странность: два клуба, перед которыми стоят очень острые, хоть и разноплановые задачи, ищут усиление в малоизвестных игроках среднего возраста из совсем не топовых футбольных стран. Да, и Бен-Амор, и Чансельор – игроки своих сборных, это плюс. Однако наивно было бы рассчитывать, что эти ребята будут в России прогрессировать до стадии привлекательной выгодной перепродажи.

Тут важно не ныть о слабой подготовке молодых россиян, а понять, почему селекционеры наших клубов премьер-лиги вообще тратят время на такой тип футболистов. Юрий Семин точно из тех тренеров, которые доверяют молодым – текущим же сезоном доказано, что можно сочетать такое доверие с успехом. «Анжи» играл две трети сезона вообще только с двумя далекими легионерами – наиграл на предпоследнее место, но это всего три очка от полностью безопасной 12-й позиции.

Конечно, впечатление от таких трансферов зависит от исходного отношения: можно хвалить селекционеров за откопанные неочевидные варианты, и с таким же успехом получится затравить клубы за работу в таком направлении. Чтобы оставаться адекватным, не стоит принимать ни одной из этих пограничных точек зрения. Но осознавать, что именно такие трансферы и закрывают дорогу молодым россиянам. Есть они в клубе или нет – уже другой и более обширный вопрос.

Кроме того:

У Кристиана Нобоа появился вариант в Турции: им интересуется «Антальяспор», и ради карьеры эквадорцу нужно из «Зенита» уходить. Турецкий вариант наверняка не менее привлекателен в плане денег.

Три российских клуба хотели бы подписать Вячеслава Караваева – талантливого парня, который заслужил попадание в расширенный список сборной России, раскрывшись в Чехии. «Спарта» хочет его отпустить, потому что для нее это слишком дорогой футболист. Однако варианты у Вячеслава есть, по словам агента, не только в РФПЛ.

ЦСКА собирается потратить около 300 тысяч евро на 19-летнего хорвата Кристияна Бистровича – это перспективный опорный полузащитник. Вопрос решится в пятницу 12 января. Скорее всего, решится положительно.

«Ахмат» и «Уфа» будут просматривать молодых игроков: 21-летний Константин Плиев поедет на сбор с грозненцами, а 17-летний Еркебулан Сейдахмет будет пробиваться в «Уфу».