Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о прошедшем медосмотре команды, выходе из отпуска и грядущей подготовке ко второй части сезона.

«ЛЕТАЛИ С БРАТОМ В ДУБАЙ, К ЗИДАНУ НЕ ПОДХОДИЛИ»

– Всех партнеров по команде и друзей рад видеть. Все приехали загорелые, отдохнувшие. По лицам вижу, что парни готовы ко второй части сезона.

Медобследование прошло как обычно, но в этот раз мне показалось, что на дорожке бежалось легче. Спросил у Игоря Денисова, ему как – ответил, что тоже было легче. Это значит только одно – все восстановились и хорошо отдохнули.

– Хватило отпуска? Или ещё неделя-полторы не помешает?

– Да нет. Мы с братом прилетели в Москву 26-27 декабря, и после Нового года поняли, что хватит уже отдыхать, хотелось чем-то заняться. Мне отпуска было достаточно.

– Куда летали?

– Летали с братом в Дубай, первый раз там был. Весело проводили время, там много футболистов было. Играли в волейбол, в другие игры.

В это же время там Зинедин Зидан был где-то рядом, ещё какие-то известные персоны. Но мы не подходили, все-таки люди в отпуске, зачем их отвлекать?

– С кем пересекались на отдыхе?

– Жора Джикия подъезжал. С нами в одном отеле ещё были ребята из "Арсенала" – Анри Хагуш и Кантемир Берхамов.

– В отпуске забываете про клубные принадлежности или подкалываете друг друга на какие-то темы?

– Смотря с кем общаешься. Если говорить про Джикию – да, конечно, не без этого. Подшучиваем над ним, не оставляем без внимания. И он в наш адрес как-то там пытается, пока только пытается, шутить.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ МАРБЕЛЬИ?»

– Команда отправляется на сбор в Испанию. Эмираты не лучше?

– Лично я люблю Испанию, что может быть лучше Марбельи?

– Первый сбор самый сложный?

– Ну вы и без меня это знаете! Конечно после отпуска всегда сложно. Вот вы же когда приходите на работу после отпуска, тяжело же? Ну так, не привычно, да? У нас то же самое.

– Выходить из отпуска будучи лидером легче, чем в прошлом году?

– Об этом как-то не думаешь. Ну на первом месте и на первом. Понимаем просто, что впереди ещё много работы, предстоит вторая часть сезона.

– Вы 16 минут продержались на беговой дорожке.

– Ключевое – "продержались"! Много ли это? Да не, нормально. Мог бы, в принципе, ещё, но там же главное просто посмотреть, как там сердце – забилось или не забилось.

– Форму не успели растерять?

– Я же говорю: легче в этот раз было бежать. Вот Леша скажет сейчас, – брат Алексей утвердительно качнул головой.

– За отпуск не набрали?

– Нет, наоборот! Хотя, наверное, остался в том же весе.

«ИНТЕРЕС «СПАРТАКА»? НЕ СЛЫШАЛ»

– В новогоднюю неделю выполняли какие-то задания от тренерского штаба? Давали себе слабину?

– Да какую... Надо было восстановиться и выполнять работу из листа упражнений. У всех команд так, мне кажется.

– Были на связи с тренерами или вам дали полную свободу?

– Конечно. Что нам, созваниваться "как дела, как Новый год"?

– Руководство и тренерский штаб поздравляли вас с Новым годом?

– У нас есть командный чат, там все поздравили друг друга. А чтобы президент, допустим, поздравил лично, такого нет.

– Что подарили Дмитрию Тарасову на свадьбу?

– Так это не свадьба была, другое мероприятие. Просто обменялось кольцами.

– Пару дней назад "Спартак" вышел из отпуска. Илья Кутепов сказал, что красно-белые вас обязательно догонят.

– Да, читал это. Привет ему передаю. Хороших сборов!

– Опять появилась информация, что вами интересуется "Спартак".

– Да? Ничего об этом не слышал.