Антон Миранчук: «Спартак» нас догонит? Кутепов, хороших сборов!
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о прошедшем медосмотре команды, выходе из отпуска и грядущей подготовке ко второй части сезона.
«ЛЕТАЛИ С БРАТОМ В ДУБАЙ, К ЗИДАНУ НЕ ПОДХОДИЛИ»
– Всех партнеров по команде и друзей рад видеть. Все приехали загорелые, отдохнувшие. По лицам вижу, что парни готовы ко второй части сезона.
Медобследование прошло как обычно, но в этот раз мне показалось, что на дорожке бежалось легче. Спросил у Игоря Денисова, ему как – ответил, что тоже было легче. Это значит только одно – все восстановились и хорошо отдохнули.
– Хватило отпуска? Или ещё неделя-полторы не помешает?
– Да нет. Мы с братом прилетели в Москву 26-27 декабря, и после Нового года поняли, что хватит уже отдыхать, хотелось чем-то заняться. Мне отпуска было достаточно.
– Куда летали?
– Летали с братом в Дубай, первый раз там был. Весело проводили время, там много футболистов было. Играли в волейбол, в другие игры.
В это же время там Зинедин Зидан был где-то рядом, ещё какие-то известные персоны. Но мы не подходили, все-таки люди в отпуске, зачем их отвлекать?
– С кем пересекались на отдыхе?
– Жора Джикия подъезжал. С нами в одном отеле ещё были ребята из "Арсенала" – Анри Хагуш и Кантемир Берхамов.
– В отпуске забываете про клубные принадлежности или подкалываете друг друга на какие-то темы?
– Смотря с кем общаешься. Если говорить про Джикию – да, конечно, не без этого. Подшучиваем над ним, не оставляем без внимания. И он в наш адрес как-то там пытается, пока только пытается, шутить.
«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ МАРБЕЛЬИ?»
– Команда отправляется на сбор в Испанию. Эмираты не лучше?
– Лично я люблю Испанию, что может быть лучше Марбельи?
– Первый сбор самый сложный?
– Ну вы и без меня это знаете! Конечно после отпуска всегда сложно. Вот вы же когда приходите на работу после отпуска, тяжело же? Ну так, не привычно, да? У нас то же самое.
– Выходить из отпуска будучи лидером легче, чем в прошлом году?
– Об этом как-то не думаешь. Ну на первом месте и на первом. Понимаем просто, что впереди ещё много работы, предстоит вторая часть сезона.
– Вы 16 минут продержались на беговой дорожке.
– Ключевое – "продержались"! Много ли это? Да не, нормально. Мог бы, в принципе, ещё, но там же главное просто посмотреть, как там сердце – забилось или не забилось.
– Форму не успели растерять?
– Я же говорю: легче в этот раз было бежать. Вот Леша скажет сейчас, – брат Алексей утвердительно качнул головой.
– За отпуск не набрали?
– Нет, наоборот! Хотя, наверное, остался в том же весе.
«ИНТЕРЕС «СПАРТАКА»? НЕ СЛЫШАЛ»
– В новогоднюю неделю выполняли какие-то задания от тренерского штаба? Давали себе слабину?
– Да какую... Надо было восстановиться и выполнять работу из листа упражнений. У всех команд так, мне кажется.
– Были на связи с тренерами или вам дали полную свободу?
– Конечно. Что нам, созваниваться "как дела, как Новый год"?
– Руководство и тренерский штаб поздравляли вас с Новым годом?
– У нас есть командный чат, там все поздравили друг друга. А чтобы президент, допустим, поздравил лично, такого нет.
– Что подарили Дмитрию Тарасову на свадьбу?
– Так это не свадьба была, другое мероприятие. Просто обменялось кольцами.
– Пару дней назад "Спартак" вышел из отпуска. Илья Кутепов сказал, что красно-белые вас обязательно догонят.
– Да, читал это. Привет ему передаю. Хороших сборов!
– Опять появилась информация, что вами интересуется "Спартак".
– Да? Ничего об этом не слышал.