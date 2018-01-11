Ари: Виделся с Халком. В Китай не звал, но я и не хочу
Форвард «Локомотива» Ари после медобследования рассказал о восстановлении от травмы и своей функциональной готовности.
«С КОЛЕНОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДИСКОМФОРТА НЕТ»
– Чувствую себя хорошо. Сейчас немного устал после тестов, но в целом все нормально.
– В каких кондициях подходите к возобновлению сезона?
– Когда улетал в Бразилию, там тренировался. Было пару недель паузы из-за дискомфорта в колене, но сейчас все хорошо.
– Не было проблем на беговой дорожке?
– Колено чувствует себя нормально, поэтому на сборах буду выкладываться на сто процентов.
– Как провели праздники?
– В Бразилии я особенно счастлив. Рядом близкие, моя семья и друзья. У нас Новый год тоже очень большой праздник. Я зарядился силами и эмоциями и готов играть.
– С кем из футболистов-соотечественников общались?
– Со многими. Какие-то бразильцы играли в чемпионате России. Например, виделся с Халком.
– В Китай не звал?
– Нет. Пока я не хочу думать о другой команде, другой стране. Хочу сфокусироваться на «Локомотиве», РФПЛ и Лиге Европы.
«СКОРО ПОДАРЮ СЕМИНУ МАЙКУ СВОЕГО БРЕНДА»
– Сейчас для «Локомотива» все начинается заново или по-прежнему приятно смотреть в турнирную таблицу?
– Конечно приятно. Все футболисты знают, как важен первый матч после паузы – против «Спартака». Каждая следующая игра – это как финал.
– «Локомотив» летит на сбор в Испанию. Что нравится вам? Может, ОАЭ или Турция?
– Да все эти страны хороши. Там тепло, есть условия для подготовки. Мне особо не важно. Главное работать.
– Вы одеты в свою же собственную одежду. Какие планы по продвижению бренда Arigooll?
– У меня есть небольшая компания в Бразилии. Через пару лет планирую запустить красивую спортивную экипировку для всех.
– Юрию Семину что-то подарите?
– Совсем скоро, да! Это будет майка.