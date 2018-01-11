Форвард «Локомотива» Ари после медобследования рассказал о восстановлении от травмы и своей функциональной готовности.

«С КОЛЕНОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДИСКОМФОРТА НЕТ»

– Чувствую себя хорошо. Сейчас немного устал после тестов, но в целом все нормально.

– В каких кондициях подходите к возобновлению сезона?

– Когда улетал в Бразилию, там тренировался. Было пару недель паузы из-за дискомфорта в колене, но сейчас все хорошо.

– Не было проблем на беговой дорожке?

– Колено чувствует себя нормально, поэтому на сборах буду выкладываться на сто процентов.

– Как провели праздники?

– В Бразилии я особенно счастлив. Рядом близкие, моя семья и друзья. У нас Новый год тоже очень большой праздник. Я зарядился силами и эмоциями и готов играть.

– С кем из футболистов-соотечественников общались?

– Со многими. Какие-то бразильцы играли в чемпионате России. Например, виделся с Халком.

– В Китай не звал?

– Нет. Пока я не хочу думать о другой команде, другой стране. Хочу сфокусироваться на «Локомотиве», РФПЛ и Лиге Европы.

«СКОРО ПОДАРЮ СЕМИНУ МАЙКУ СВОЕГО БРЕНДА»

– Сейчас для «Локомотива» все начинается заново или по-прежнему приятно смотреть в турнирную таблицу?

– Конечно приятно. Все футболисты знают, как важен первый матч после паузы – против «Спартака». Каждая следующая игра – это как финал.

– «Локомотив» летит на сбор в Испанию. Что нравится вам? Может, ОАЭ или Турция?

– Да все эти страны хороши. Там тепло, есть условия для подготовки. Мне особо не важно. Главное работать.

– Вы одеты в свою же собственную одежду. Какие планы по продвижению бренда Arigooll?

– У меня есть небольшая компания в Бразилии. Через пару лет планирую запустить красивую спортивную экипировку для всех.

– Юрию Семину что-то подарите?

– Совсем скоро, да! Это будет майка.