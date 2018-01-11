Можно бесконечно долго спорить на тему того, кто же лучший футболист современности – Месси или Роналду? Кто одарен от Бога, а кто добился результата путем бесконечных тренировок? Почему Криштиану так много играет на публику, а не живет скромно, как Лео?

Критиковать и обливать грязью может каждый, но отрицать то, что он великолепный игрок и пример для молодежи просто невозможно. Накаченное тело, как у атлета, дорогие автомобили и яхты, а теперь и его потрясающий особняк, который оценивается в 6,6 млн долларов, оказался в открытом доступе в социальных сетях.

Благодаря этому, мы с вами можем провести небольшой виртуальный фото-тур по его роскошному дому, который расположен в эксклюзивном районе Ла-Финча в Посуэло-де-Аларконе под Мадридом. Особняк общей площадью более 800 квадратных метров, который может похвастаться 7 спальнями и 8 ванными комнатами.

Уютная комната в кремовых тонах – это детская комната, в которой поселились шестимесячные близнецы Матео и Ева Мария и новорожденная Алана Мартина.

Его 7-летний сын имеет свою отдельную комнату, которой в общем доступе пока еще нет, но помимо комнаты Криштиану-младший имеет мини-футбольное поле, тренажерный зал и бассейн, где присоединятся к тренировкам отца.

Кровать португальца, которую он разделяет со своей невестой моделью Джорджиной Родригес, украшена его же инициалами CR7. Практически все в этом доме, даже дверные ручки, украшены инициалами, знаменитыми на весь мир.

В одной из многочисленных ванных комнатах имеется даже футболка Роналду с номером 7, которая висит в рамке аккурат над раковиной.

Безусловно, Роналду один из самых титулованных спортсменов, и просто обязан иметь место для своих личных трофеев. Вместо того, чтобы выделить для своего личного музея целую комнату, Криштиану все разместил на простом стеллаже. Отметим, что фото было сделано еще до получения португальцем пятой «Золотой бутсы» и пятого «Золотого мяча».

Отдельное место имеется и у портрета покойного отца звезды Хосе Диниза Авейро, его футболист разместил в центральной части гостиной.

Стены столовой в особняке у Роналду украшены портретами звезд футбола и кумиров игрока.

Разумеется, как мы уже говорили, в доме есть спортивный зал, который украшен по периметру мраморными бюстами.

Красивый и стильный дом, украшенный деревянными панелями, имеет вокруг себя большую территорию, на которой нашлось место и для духовной составляющей футболиста. На газоне перед главным входом расположена полутораметровая голова Будды, а у входных дверей расположилось полное изваяние божества меньшего размера.

Также на территории имеется бассейн с джакузи, шезлонгами и большим диваном для отдыха всей большой семьи и гостей Роналду.