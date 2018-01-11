Бывший полузащитник киевского «Динамо» и «Шинника» Сергей Серебренников как никто знаком с Брюгге – здесь он в течение 9 лет выступал за два разных клуба. Сейчас 41-летний уроженец Улан-Удэ работает в известном футбольном агентстве и продолжает жить в одном из самых живописных городов Европы. Мы попросили его прокомментировать неожиданный переход Владимира Габулова из «Арсенала» в «Брюгге» и рассказать о том, что представляет собой бельгийская футбольная лига.

«БЕЛЬГИЙЦАМ БЫЛ НУЖЕН ОПЫТНЫЙ ПЕРВЫЙ НОМЕР»

– В России трансфер Габулова стал сенсацией. А как вы восприняли эту новость?

– Знал, что Владимир входит в сферу интересов «Брюгге». Там искали опытного вратаря, который мог бы сразу влиться в команду. В пользу кандидатуры Габулова сыграл опыт выступлений за большие российские клубы и присутствие в заявке сборной.

– Вы как агент, работающий на бельгийском рынке, имели какое-то отношение к этой сделке?

– Нет. Непосредственного участия не принимал.

– Российские эксперты сомневаются, что Габулов станет в «Брюгге» первым номером. Вот и в контрольном матче с «Гронингеном» (2:1) в среду он на поле не появился…

– Я точно знаю, что Габулова рассматривают в клубе как первого номера. Конечно, в футболе бывает всякое. Любой человек может не заиграть. Но я надеюсь, у Владимира все получится.

В «Брюгге» вопрос о приобретении вратаря ставился давно. Молодые ребята играли неплохо, но иногда допускали ошибки в простейших ситуациях. Тренер же хочет видеть на этой позиции матерого голкипера. Это тоже аргумент в пользу Габулова.

– В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» опережает преследователей на 11 очков.

– Да, пока команда лидирует бесспорно. Но в важных матчах вратарские ошибки случались. А впереди – плей-офф, в котором очки будут делиться на два. Так что «+11», грубо говоря, могут превратиться в «+5». И тогда отрыв уже не будет выглядеть столь существенно. «Брюгге» не намерен упускать чемпионство, поэтому и усиливается опытными футболистами.

– Намерены встретиться с Габуловым в ближайшее время?

– Сейчас команда проводит сборы в Испании, и я очень хочу с ним познакомиться. Вероятно, предложу свою помощь, все-таки в Бельгии живу достаточно давно. С удовольствием помогу Владимиру в каких-то бытовых моментах, если понадобится.

«ЗА ГАБУЛОВЫМ МОГУТ ПОТЯНУТЬСЯ ДРУГИЕ»

– С какими трудностями сталкивается в Бельгии любой российский легионер?

– Когда человек резко меняет окружающую среду, возникают проблемы не только в быту. Здесь абсолютно все по-другому, начиная с похода к доктору и заканчивая обучением детей в школе. Про языковой барьер тоже не забывайте. Никто не отменял соцсетей и скайпа, но живое общение ничто не заменит.

– В 34 года можно безболезненно пережить столь резкие перемены?

– Раз появилась возможность поиграть в другом чемпионате, почему бы не рискнуть? Это новый опыт, проверка на прочность. К тому же есть шанс стать чемпионом Бельгии, а в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Для вратаря 34 года – возраст некритичный.

– Сборная Бельгии пестрит суперзвездами, но все они выступают за рубежом. А что сегодня представляет собой местная лига?

– Так будущие суперзвезды именно здесь и проходят обкатку. Не надо думать, что чемпионат Бельгии – слабый. С физической, тактической, ментальной точек зрения достаточно сложный турнир. Если поднимаешься выше среднего уровня – сразу получаешь шанс перебраться в Германию или Англию. По уровню бельгийская лига превосходит, скажем, голландскую. Этот чемпионат я бы включил в число топовых.

– Как бельгийские СМИ отреагировали на приезд Габулова?

– Отметили, что «Брюгге» купил опытного вратаря с именем. Какой-то критики я не видел.

– А кто еще из россиян мог бы вписаться в местный чемпионат?

– Многие. Но все молодые талантливые россияне – на хороших контрактах в своих клубах. В Бельгии такие деньги готовы платить только за готовых мастеров.

– Такие в России есть?

– Буквально на днях бельгийские клубы спрашивали меня про трех российских футболистов. Они входят в трансферный шорт-лист. Однако фамилий я сейчас назвать не имею права.

«ЖАЛЬ, НЕ ЗАБИЛ ОВЧИННИКОВУ»

– Для вас лично Бельгия стала родной страной?

– Наверное, да. Живу здесь более 15 лет и давно адаптировался. Конечно, я всегда буду считаться иностранцем, но у меня тут свой круг друзей. Моя семья нигде больше так долго не жила – ни в России, ни в Украине.

– Скучаете по родине?

– Большинство родни осталось в России. И я, как минимум, два раза в год езжу в Вологду. Там живут и родители жены, и мои родители, которые переехали туда из Читинской области.

– За чемпионатом России следите?

– Конечно. Стараюсь по возможности не пропускать ни одной важной игры.

– Сейчас в РФПЛ лидирует «Локомотив», с которым вы, как игрок «Брюгге», встречались в Лиге чемпионов. Помните те матчи?

– Да. В Москве я не сыграл из-за травмы, а вот в ответной встрече имел отличный шанс забить Сергею Овчинникову. В итоге – 0:0. Хотя мы вполне могли победить. После матча был сильно расстроен.

«ШЕВЧЕНКО СТРОИТ БОЕСПОСОБНУЮ СБОРНУЮ»

– Согласны с тем, что украинский футбол, который тоже для вас не является пустым звуком, находится сейчас в плачевном состоянии?

– В Украине перестали финансировать футбольные клубы. Свои позиции сохранили только «Шахтер» и «Динамо». С другой стороны – в этом есть позитив. Идет очищение, у молодежи появляется шанс проявить себя. Плюс усилился отток украинских футболистов в Европу. Из-за падения уровня зарплат.

Если бы в России игроки стали получать меньше, то число легионеров тоже увеличился бы. И я считаю, это было бы полезно для сборной. В европейских чемпионатах легче прогрессировать.

– Как восприняли непопадание сборной Украины на чемпионат мира?

– Результат неудовлетворительный. Но Андрей Шевченко строит новую команду, он внедряет другой стиль футбола, параллельно идет омоложение. Поэтому все закономерно. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.

– С Шевченко? Многие считают, что ему не хватает опыта для работы главным тренером.

– Я не разделяю этого мнения. В футболе часто бывшие звезды сразу принимают большие команды, и все у них получается. Шевченко надо дать время. Пока рано делать выводы о его работе. Но из личного общения с игроками могу сделать вывод, что атмосфера в сборной Украины – позитивная. Почти не сомневаюсь, что выстроит боеспособную команду.

«БОРУССИЯ» ДОВОЛЬНА ЯРМОЛЕНКО»

– Кого из молодых украинских игроков вы бы выделили?

– Список длинный. Саша Зинченко – очень перспективный игрок. Если бы это было не так, вряд ли Гвардиола взял бы его в «Манчестер Сити». Другое дело, что Саше необходима практика, а пока ее не хватает. Так что нужно думать о новой аренде.

– Громкий переход в дортмундскую «Боруссию» совершил Андрей Ярмоленко.

– И адаптировался в Германии быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Он попал в свою колею. Я отлично знаю Андрея – это большой профессионал, очень умный футболист во всех смыслах. В «Боруссии» довольны тем, что подписали такого мастера.