Сначала президент московского ЦСКА Евгений Гинер, а вслед за ним и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко, заявляли, что судьи в чемпионате России благоволят столичному «Локомотиву».

Евгений Леннорович, клуб которого в этом сезоне пробил уже 7 пенальти, уверен, что «Локомотив» слишком часто бьет с точки – целых 2 раза. При этом железнодорожники ни одного 11-метрового удара реализовать не смогли. В ворота обоих московских клубов соперники били одинаковое количество пенальти – по одному. Червиченко и вовсе уверен, что «Локомотив» станет чемпионом, если судьи продолжат «симпатизировать» красно-зеленому клубу.

Как и что мы считали?

Мы заинтересовались вопросом и решили проверить, так ли сильно арбитры благоволят «Локомотиву», а также выяснить, какой клуб за 20 стартовых туров премьер-лиги получил больше пользы от судейских решений.

Всего мы использовали восемь критериев: пенальти (в свои и чужие ворота), штрафные удары (свои и соперника), а также желтые и красные карточки (показанные каждому клубу и их соперникам).

По каждому из восьми критериев клубам начислялись баллы. Если клуб пробил больше всех пенальти, ему в копилку начислялось 16 баллов. Второму по этому показателю клубу – 15 баллов, и так далее, пока команда, пробившая меньше всех пенальти, не получала в свой зачет 1 балл. Та же логика касается и остальных критериев. Чем больше клуб пробил штрафных, тем больше он получает баллов. Чем меньше команде показали красных и желтых карточек – тем выше балл. И наоборот – чем меньше соперники клуба пробили штрафных и пенальти пол его воротам – тем выше бал, чем больше карточек показано соперникам – тем выше балл.

Что у нас получилось?

ЦСКА, президент которого жаловался на большое количество пенальти, исполненных «Локомотивом», кстати, оказался первым по количеству пробитых 11-метровых ударов – 7 штук. Столько же – у «Ростова». Третьим стал екатеринбургский «Урал», исполнивший в этом сезоне уже 5 ударов с точки.

Однако «любимчиком» судей оказался все же не армейский клуб. Больше всего пользы решения арбитров принесли бывшей команде жаловавшегося на судейство Андрея Червиченко – «Спартаку». Максимальные баллы народная команда получила за то, что в ее ворота пробили минимальное количество пенальти, за то что клуб реже остальных наказывали штрафными ударами, а также за то, что соперникам красно-белых показали наибольшее количество прямых красных карточек. Кроме того, «Спартак» стал третьим в лиге по количеству желтых карточек, которые арбитры показали их соперникам. Всего в зачете «Спартака» оказался 101 балл.

Второе место в общем зачете в таблице «судейских предпочтений» занял «Зенит». Соперники сине-бело-голубых получили рекордное количество желтых карточек – 54. Всего питерская команда набрала 99 баллов. Третья строчка досталась еще одному московскому клубу – «Динамо». Бело-голубые отстали от «Зенита» всего на одно очко.

Главным аутсайдером стала «Уфа». Клуб исполнил меньше всего штрафных, их соперникам показали меньше всего желтых карточек. По количеству пробитых пенальти «Уфа» оказалась третьей с конца, а по количеству назначенных в ее ворота 11-метровых ударов – второй во всей лиге. Вторым клубом с конца в общей таблице оказался «Тосно», а третьим – тульский «Арсенал».

Что касается «Локомотива», то железнодорожники разместились в самой середине общей таблицы, с 86 баллами в зачете заняв восьмую строчку– как раз между «Уралом» и «Ахматом», ставшими седьмым и девятым клубами России по «симпатиям судей».

Понятно, что все это – условности. Гораздо интереснее было бы проанализировать спорные решения судей, но в этом случае сложно было бы сохранить объективность. Пока что, мы лишь исполнили озвученное Евгением Гинером предложение – провели анализ «сколько 11-метровых ударил «Локомотив», сколько он сыграл 11 на 10». Чистая статистика.