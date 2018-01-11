11 января лидер российского чемпионата «Локомотив» официально вышел из отпуска. Команда собралась на Северо-Западе Москвы в одной из клиник для медобследования. О шутниках Миранчуках, которых перепутали, забавном Денисове и много другом – в репортаже «Советского спорта».

КАРДИОЛОГ ЗАПРЕТИЛ СНИМАТЬ

Снежное московское утро. Долгожданное. С каждой минутой припаркованные у обочины автомобили покрывались все более массивной белой шапкой. Мало того, что снег у входа на территорию огромного медицинского учреждения лишал какой-либо видимости, так еще и запутал Соломона Кверквелию. Вместе с грузином мы блуждали от одного корпуса клиники до другого, пока не нашли центр реабилитации.

Внутри – тишина. И лишь бананы, печеньки и газировка выдают футболистов: рацион для них привычный, в каждой раздевалке после матча этих продуктов хоть отбавляй. Правда, к съестному в полдесятого утра никто не притронулся. И правильно, еще обследование впереди.

Кто-то, как Михаил Лысов, одет в клубную майку и шорты, а кто-то, как Мацей Рыбус, пришёл в своей одежде. Взглянешь так на поляка – будто парень из соседнего двора спустился в придомовой магазин за хлебом. А ведь совсем недавно этот молодой человек играл за «Лион».

Беглым взглядом сканировал все вокруг Амир Натхо, будто не находя себе места не только в обойме "Локомотива", но и во врачебных кабинетах. Ари же наоборот – был весел и приветлив. Бразилец светанул экипировкой собственного бренда Arigooll, татуированными икрами и голливудской улыбкой.

– Что стоим, чего не работаем? – смеясь влетел в холл Виталий Денисов. Его однофамилец Игорь вряд ли этим утром был настолько дружелюбен. Единственное, чем запомнился бывший опорник сборной России, так это тем, что назвал одного из врачей-ровесников дяденькой.

Фотографы ждали приезда братьев Миранчуков. Коллеги хотели снять ЭКГ Алексея, но кардиолог оказался против. "Никаких камер" – видимо, привык работать в тишине и спокойствии. Как Курбан Бердыев.

«Я ПОСЛЕ УЗБЕКА!»

На большой плазме в холле отделения кто-то идейно включил "Матч ТВ". В неузнаваемой передаче в одном из эпизодов крупным планом показали радующегося Александра Самедова. Будто бы специально. Мол, догоним вас, железнодорожники. Мол, постараюсь опередить вас, дорогие мои бывшие партнеры. Клиника, кстати, сама подталкивала на мысли о "Спартаке" и шансах команды догнать "Локомотив". Со стен на журналистов пялились экс-спартаковцы Веллитон и Эйдэн Макгиди.

Борис Ротенберг, напоминая себя в игре, тихо и спокойно ходил туда-обратно, здоровался с каждым журналистом, максимально дистанцировался от разговоров с партнерами и решал первостепенную задачу – проходил медобследование. Защитник долгое время искал окулиста, постоянно дергал администратора на ресепшне и консультировался, где находится тот или иной специалист.

– У вас капитанская повязка спала, – иронизируем над сидящем в очереди на прием к кардиологу Рыбусем, с правого локтевого сустава которого после анализа крови сполз бинт.

– Капитанская – на левой! – с улыбкой поправил поляк.

Вдруг в небольшой коридорчик к Рыбусу и Натхо ворвались братья Миранчуки. Журналисты моментально скоординировались и окружили молодых хавбеков. Тут как тут и подоспел главный по шуткам Виталий Денисов.

– А что у нас за кипиш? – на повышенных тонах начал Виталий. – А, Миранчуки же приехали! – сам же на свой вопрос ответил Денисов. – Вы там, наверное, проезд загородили своими танками?

– Да не, – бросил кто-то из близнецов.

– Лех, иди к травматологу – по-старшински разлучил братьев Виталий. – Антон, а ты к кардиологу, не надо тут очередь создавать! – Денисов зашел в кабинет первым.

– Я после узбека! – отшутился Антон Миранчук.

«Я В ТРУСАХ, НЕ СНИМАЙТЕ!»

Состав медленно рассосался по четырем этажам отделения. У окулиста, который наконец появился, столпились сразу несколько футболистов.

– Здравствуйте! Я Миранчук, Алексей – поприветствовал добрую бабулю хавбек.

– Так, я же вас только что смотрела, – аттракцион «Отличи Миранчуков» начинает свою работу.

– Вы смотрели Антона, а я Алексей! Мы близнецы, – партнеры стали хихикать.

– Так, подождите! Как это возможно? Я же только что вас проверяла! – окулист отказывалась верить в двойственность Миранчуков.

– Да он в другой футболке был. Я его брат, – Коломейцев чуть не умер со смеху.

– Ну хорошо. Смотрите мне! Главное, чтобы никакой подмены! – слава богу, она поверила.

Окулист спутала Антона и Алексея Миранчуков. До последнего не верила, что это два разных человека. Классика. 😄 На фото Леша. #Локомотив #РФПЛ pic.twitter.com/Qke5wih7nZ — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 11 января 2018 г.

Оказавшись на четвертом этаже реабилитационного отделения, удалось обнаружить кабинет так называемого «роста-веста». Там с футболистами проводили незамысловатые манипуляции, предварительно попросив раздеться до нижнего белья.

– Я в трусах, не снимайте! – на позитиве попросил фотографов Баринов. Ну как скажешь, дорогой.

"Медведева не будет" – шептались между собой врачи. Да и не только Медведва, кстати. Группа из семи игроков проходила обследование отдельно, а кто-то вообще не приехал. Но не страшно.

Несколько лет назад РФС разрешил проходить медобследование где угодно и когда угодно. Главное – предъявить все справки до дедлайна по заявке на вторую часть сезона. Нередки случаи, когда легионеры, чтобы не лететь в Москву на день ради одного медобследования, проходили эту процедуру у себя на родине или в месте отдыха.

«ДАВАЙ, БРАТЕЛЬНИК, ТЕРПИ!»

Спустившись на первый этаж, посчастливилось попасть в кабинет к Миранчукам, которые по очереди сдавали беговые тесты. Кого-то может удивиться, но физические показатели братьев отличаются. Например, Алексей на несколько килограмм легче Антона (отшутился, сказав, что «сегодня просто не позавтракал»), а доля жира у ребят – 9,2 и 8,6 соответственно. Вообще, это объяснимо: Антон футболист более объемный, оттого и фактурный.

Пока Антон разгонялся на беговой дорожке, Алексей поставил брату музыку. "Так бежится легче!" – аргументировал 59-й номер «Локомотива».

Музыкальный вкус парней по-хорошему удивил. На весь кабинет заиграл отличный трек от представителей новой школы – Travis Scott, Huncho Jack и Quavo наполнили первый этаж сочным битом.

Когда темп бега и музыки усилился, Алексей подстегнул Антона: «Давай, брательник, терпи!». Тот поднял вверх большой палец.

Большой палец вверх можно показать не только Алексею Миранчуку, а всей команде. Железнодорожники, пусть и не в полном составе, провели не только такое нужное, но и весьма контактное медицинское обследование. Хочешь что-то спросить у футболистов – рискни. Скорее всего, тебе ответят.

Утром 11 января в медицинском учреждении у парка Покровское-Стрешнево можно было смело поговорить с игроками лидирующего клуба России не только о футболе, но и провалах наших биатлонистов, музыке, еде, крутом отдыхе.

Никто и никогда не будет проводить конкурсов на самый крутой медосмотр в РФПЛ. Но если бы его провели, победитель был бы уже известен. И не важно, что фидбэк от подобного мероприятия никто и никогда считать не будет.