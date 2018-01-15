Виктория Лопырева: Могла бы стать генменеджером клуба. Материалы нового «ССФ»
Во вторник, 16 января, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.
Время удивительных историй
Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов - о невероятных фактах, найденных в футбольной литературе.
Большие тугодумы
Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев не удивлен, что английские СМИ готовят новые атаки на российский футбол.
Роман Широков: Я, как Золушка, был вознагражден за труды
Главный правдоруб российского футбола сейчас дважды советник – в «Динамо» и у одного из министров Московской области. В интервью «ССФ» экс-капитан сборной вспомнил Евро-2008, а также прокомментировал актуальные события.
Лейтмотивы «Локомотива»
Вы считаете, что «Локомотив» без пяти минут чемпион? А обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев думает, что шансы красно-зеленых на золото – не более чем 50 на 50.
«Реал» для Смолова нереален»
Посол чемпионата мира ФИФА, «Мисс Россия» и просто очень красивая девушка Виктория Лопырева дала большое интервью «ССФ».
Они нас удивили
Технический прогресс, мафия, самая тяжелая травма в истории и, конечно, политика – в итогах 2017 года.
ЧМ-1930. «Шел снег – в южном полушарии в это время зима…»
«ССФ» начинает фоторассказ об истории чемпионатов мира. В этом номере речь о первом турнире, прошедшем в 1930 году в Уругвае.
Спасибо, что были с нами!
«ССФ» оживил в памяти футболистов, ушедших из жизни в 2017 году.
Как молоды мы били! Часть 7
«ССФ» заканчивает серию публикаций, посвященную истории чемпионатов России по футболу. Настал черед сезонов 2015/16 и 2016/17, в которых нам показали две сказки – ростовскую и спартаковскую.
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