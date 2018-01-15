Во вторник, 16 января, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.

Время удивительных историй

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов - о невероятных фактах, найденных в футбольной литературе.

Большие тугодумы

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев не удивлен, что английские СМИ готовят новые атаки на российский футбол.

Роман Широков: Я, как Золушка, был вознагражден за труды

Главный правдоруб российского футбола сейчас дважды советник – в «Динамо» и у одного из министров Московской области. В интервью «ССФ» экс-капитан сборной вспомнил Евро-2008, а также прокомментировал актуальные события.

Лейтмотивы «Локомотива»

Вы считаете, что «Локомотив» без пяти минут чемпион? А обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев думает, что шансы красно-зеленых на золото – не более чем 50 на 50.

«Реал» для Смолова нереален»

Посол чемпионата мира ФИФА, «Мисс Россия» и просто очень красивая девушка Виктория Лопырева дала большое интервью «ССФ».

Они нас удивили

Технический прогресс, мафия, самая тяжелая травма в истории и, конечно, политика – в итогах 2017 года.

ЧМ-1930. «Шел снег – в южном полушарии в это время зима…»

«ССФ» начинает фоторассказ об истории чемпионатов мира. В этом номере речь о первом турнире, прошедшем в 1930 году в Уругвае.

Спасибо, что были с нами!

«ССФ» оживил в памяти футболистов, ушедших из жизни в 2017 году.

Как молоды мы били! Часть 7

«ССФ» заканчивает серию публикаций, посвященную истории чемпионатов России по футболу. Настал черед сезонов 2015/16 и 2016/17, в которых нам показали две сказки – ростовскую и спартаковскую.

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- Почему Саранск превратился в один из самых смешных городов ЧМ-2018.

- Сенсационное поражение «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

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