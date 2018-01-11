11 января «Ростов» вышел из отпуска и отправился на первый из трех зимних сборов. До 23 числа желто-синие будут готовиться к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Планируется, что донская команда проведет на первом сборе 3 контрольных матча. Соперники и точные даты будут названы в ближайшее время.

КАРПИН УЖЕ БЫЛ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Готовиться к встрече с новой командой Карпин начал сразу же после матча «Реал» – «Барселона» (0:3). У Валерия Георгиевича была договоренность с одним из телеканалов, что именно он прокомментирует «Эль Классико», и свое слово новый главный тренер «Ростова» сдержал.

Сразу после испанского матча тренер выложил фотографию в одну из социальных сетей, где он сидит за столом с Луисом Касайс Мартинесом, который позже войдет в ростовский штаб Карпина.

Вместе с Мартинесом Карпин работал в «Спартаке». Испанец занимался физической подготовкой.

Уже 26 декабря Валерий Георгиевич первый раз посетил южную столицу, где ознакомился с инфраструктурой клуба, встретился с руководством желто-синих и болельщиками «Ростова». Последние остались довольны разговором, а новый тренер желто-синих сказал, что не против, чтобы такие диалоги стали традиционными.

Новый год Карпин встречал в Эстонии в окружении близких ему людей.

КТО БУДЕТ ПОМОГАТЬ КАРПИНУ?

В ростовский штаб Валерия Георгиевича вошло 5 специалистов. Местная легенда Александр Маслов стал старшим тренером. Интересно, что бывший нападающий отлично владеет испанским языком, на котором общаются другие помощники Карпина – тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Вратарями будет заниматься Александр Гутеев, который в свое время уже работал с голкиперами ростовчан Сергеем Песьяковым и Ильей Аабаевым.

У БУХАРОВА ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ

Первые трансферы «эпохи Карпина» не заставили себя ждать. Еще в новогодние праздники донской клуб объявил о переходе нападающего сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона. Форвард мог переехать в Россию еще летом, но тогда желто-синие не смогли договорить с «Мольде» по сумме трансфера. В этот же раз все прошло гладко. Футболист был очень заинтересован в предложении «Ростова», а норвежцы не стали удерживать Сигурдарсона силой.

Свою роль сыграл и разговор форварда со Сверриром Ингасоном. Защитника желто-синих на Дону все устраивает, и он сделал соотечественнику отличную рекламу ростовчан. В итоге стороны ударили по рукам, а у Александра Бухарова, наконец, появился серьезный конкурент в линии атаки.

Кроме этого, состав «Ростова» пополнили полузащитники Аяз Гулиев и Валерий Чуперка. Талантливый спартаковец подписал арендное соглашение сроком до конца сезона, а бывший игрок «Балтики» воспользовался опцией «самовыкупа», чтобы играть под руководством Валерия Карпина.

Трансфер Гулиева интересен и тем, что Аяз стал седьмым футболистов в «Ростове», который когда-либо имел отношение к «Спартаку». Кроме него за москвичей в разное время играли: Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Игорь Киреев, Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк и Александр Зуев.

На Дону Карпин собирает новый «Спартак»?