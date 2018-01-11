Тунисские СМИ уже с неделю отправляют в «Локомотив» опорного полузащитника сборной и «Этуаль дю Сахель» Мохамеда Бен-Амора. Сообщается, что российский клуб предлагает 2,2 миллиона, а «Этуаль» надеется получить 2,5 миллиона евро. Если трансфер все же состоится, то 25-летний Бен-Амор может стать вторым тунисским футболистом в истории «Локомотива». Первым был опорник Шакер Зуаги. Всего же в команде выступали четыре футболиста из Северной Африки. Вспоминаем, насколько удачно они играли в «Локо».

ЕГИПЕТ

Амр ЗАКИ, нападающий



Пришел: 2006 год

Цена: 3 миллиона евро

Статистика: 0 матчей

Когда-то Заки был одним из лучших бомбардиров чемпионата Египта и составлял конкуренцию Ахмеду Мидо в сборной. После Кубка Африки-2006 Заки считался восходящей звездой, и заинтересовал не только «Локомотив».

Но попав в команду Муслина, египтянин так и не получил шанса. Он был заявлен всего на один матч премьер-лиги.

«После победы Египта на Кубке Африки московская команда сделала мне очень хорошее предложение. Я так и не сыграл за эту команду из-за проблем со здоровьем. Очень скучал по Египту, да и климат в России ужасный», – признавался нападающий в интервью сайту ФИФА. И жаловался, что возникали большие трудности в общении, ведь он не говорил по-английски, а русский даже не было времени выучить.

Зато Заки раскрылся в Англии двумя годами позже. Впрочем, форвард провел лишь один яркий сезон и больше ничего хорошего в Европе не добился.

ТУНИС

Шакер ЗУАГИ, полузащитник



Пришел: 2006

Цена: 750 тысяч евро

Статистика: 13 матчей, 1 гол

Опорный полузащитник приехал в Россию из того же клуба, за который сейчас выступает Бен-Амор, – «Этуаль дю Сахель». Зуаги числился в команде три года, хотя играл только в своем первом сезоне. Остальное время лечился или просто не попадал в заявку.

В 2009 году «Локомотив» и Зуаги расторгли контракт по обоюдному согласию. Тунисец запомнился лишь бесчисленными ошибками в центре поля. Кажется, хуже опорника у «Локо» никогда не было.

МАРОККО

Мануэл да КОШТА, защитник



Пришел: 2011 год

Цена: 1,5 миллиона евро

Статистика: 15 матчей, 2 гола, 2 передачи

Да Кошта переехал в «Локомотив» из «Вест Хэма», после того, как клуб покинул Марко Баша. Марокканец очень много пожарил в обороне, отличался буйным нравом, – например, заработал удаление в матче с ЦСКА уже на 7-й минуте, – но запомнился и великолепным дублем в ворота «Зенита». Случилось это в 2011 году, когда «Локо» победил 4:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

Мбарк БУССУФА, полузащитник



Пришел: 2013 год

Цена: 15 миллионов

Статистика: 39 матчей, 2 гола, 11 передач

Относительно успешное приобретение «Локомотива», если бы не сумма трансфера. Для игрока, который стоил 15 миллионов евро, Буссуфа отыграл слишком мало и не очень результативно. Да, он внес свой вклад в завоевание бронзы в сезоне 2013/14. Но потом у Мбарка якобы случился конфликт с Леонидом Кучуком, и полузащитник пропустил начало своего второго сезона в команде. Когда тренер ушел, игрок вернулся в состав. Но большинство болельщиков отрицательно отнеслись к такому камбеку. И освистывали марокканца в каждом матче, пока тот не ушел из команды.

Кстати, Буссуфа до сих пор остается самым дорогим приобретением «Локомотива» в истории.