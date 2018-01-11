Неудачный опыт. Что будет, если «Локомотив» приобретет Бен-Амора?
«Советский спорт» вспоминает, как проявляли себя игроки из Северной Африки в «Локомотиве».
Тунисские СМИ уже с неделю отправляют в «Локомотив» опорного полузащитника сборной и «Этуаль дю Сахель» Мохамеда Бен-Амора. Сообщается, что российский клуб предлагает 2,2 миллиона, а «Этуаль» надеется получить 2,5 миллиона евро. Если трансфер все же состоится, то 25-летний Бен-Амор может стать вторым тунисским футболистом в истории «Локомотива». Первым был опорник Шакер Зуаги. Всего же в команде выступали четыре футболиста из Северной Африки. Вспоминаем, насколько удачно они играли в «Локо».
ЕГИПЕТ
Амр ЗАКИ, нападающий
Пришел: 2006 год
Цена: 3 миллиона евро
Статистика: 0 матчей
Когда-то Заки был одним из лучших бомбардиров чемпионата Египта и составлял конкуренцию Ахмеду Мидо в сборной. После Кубка Африки-2006 Заки считался восходящей звездой, и заинтересовал не только «Локомотив».
Но попав в команду Муслина, египтянин так и не получил шанса. Он был заявлен всего на один матч премьер-лиги.
«После победы Египта на Кубке Африки московская команда сделала мне очень хорошее предложение. Я так и не сыграл за эту команду из-за проблем со здоровьем. Очень скучал по Египту, да и климат в России ужасный», – признавался нападающий в интервью сайту ФИФА. И жаловался, что возникали большие трудности в общении, ведь он не говорил по-английски, а русский даже не было времени выучить.
Зато Заки раскрылся в Англии двумя годами позже. Впрочем, форвард провел лишь один яркий сезон и больше ничего хорошего в Европе не добился.
ТУНИС
Шакер ЗУАГИ, полузащитник
Пришел: 2006
Цена: 750 тысяч евро
Статистика: 13 матчей, 1 гол
Опорный полузащитник приехал в Россию из того же клуба, за который сейчас выступает Бен-Амор, – «Этуаль дю Сахель». Зуаги числился в команде три года, хотя играл только в своем первом сезоне. Остальное время лечился или просто не попадал в заявку.
В 2009 году «Локомотив» и Зуаги расторгли контракт по обоюдному согласию. Тунисец запомнился лишь бесчисленными ошибками в центре поля. Кажется, хуже опорника у «Локо» никогда не было.
МАРОККО
Мануэл да КОШТА, защитник
Пришел: 2011 год
Цена: 1,5 миллиона евро
Статистика: 15 матчей, 2 гола, 2 передачи
Да Кошта переехал в «Локомотив» из «Вест Хэма», после того, как клуб покинул Марко Баша. Марокканец очень много пожарил в обороне, отличался буйным нравом, – например, заработал удаление в матче с ЦСКА уже на 7-й минуте, – но запомнился и великолепным дублем в ворота «Зенита». Случилось это в 2011 году, когда «Локо» победил 4:2, проигрывая по ходу матча 0:2.
Мбарк БУССУФА, полузащитник
Пришел: 2013 год
Цена: 15 миллионов
Статистика: 39 матчей, 2 гола, 11 передач
Относительно успешное приобретение «Локомотива», если бы не сумма трансфера. Для игрока, который стоил 15 миллионов евро, Буссуфа отыграл слишком мало и не очень результативно. Да, он внес свой вклад в завоевание бронзы в сезоне 2013/14. Но потом у Мбарка якобы случился конфликт с Леонидом Кучуком, и полузащитник пропустил начало своего второго сезона в команде. Когда тренер ушел, игрок вернулся в состав. Но большинство болельщиков отрицательно отнеслись к такому камбеку. И освистывали марокканца в каждом матче, пока тот не ушел из команды.
Кстати, Буссуфа до сих пор остается самым дорогим приобретением «Локомотива» в истории.