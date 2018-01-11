Защитник «Рубина» Мориц Бауэр, подписавший контракт с английским «Сток Сити», стал третьим легионером из восьми закупленных бывшим наставником казанцев Хави Грасией, нашедшим себе новую команду. Остальные пять на очереди.

После отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского «Рубина» в декабре 2013 года клуб попал в затяжную полосу неудач. Из четырех специалистов, возглавлявших команду (Владимир Маминов, Валерий Чалый, Ринат Билялетдинов, Хавьер Грасия), ни один не продержался на посту больше года. Но, в отличие от коллег, испанский специалист получил очень впечатляющий по российским меркам карт-бланш.

На строительство новой команды летом 2016 года ему было позволено потратить €40 млн – больше, чем в сумме в предыдущие три года. И это не считая зарплаты футболистов, ведь, например, у полузащитника Алекса Сонга, приехавшего из «Барселоны», она составляет солидные €4 млн в год.

Однако зримого результата столь масштабная кадровая революция не принесла. Все-таки перемещение в итоговой турнирной таблице с десятой строчки на девятую в данных обстоятельствах сложно назвать рывком наверх. Очевидно, что и руководство рубиновых придерживается аналогичной позиции, поскольку по окончании сезона-2016/17 приняло решение расстаться с 47-летним испанцем.

Вернувшийся в ставшую родной Казань Бердыев первые полгода вынужден был потратить на то, чтобы разобрать образовавшиеся после правления Грасии кадровые и игровые завалы. Так, по плану 65-летнего специалиста из девяти приобретенных полтора года назад футболистов уже весной должен остаться один лишь Рифат Жемалетдинов, оказавшийся в закупочном списке единственным россиянином. Рубен Рочина и Алекс Сонг ищут себе новые клубы, тогда как остальные и вовсе уже покинули «Рубин».

НАШЛИ СЕБЕ НОВЫЕ КЛУБЫ:

Мориц Бауэр, защитник – куплен у «Грассхоппера» (Швейцария) за €4 млн; продан в «Сток Сити» (Англия) за €5,7. В составе «Рубина» провел 41 матч и сделал 5 результативных передач.

Самуэль Гарсия, полузащитник – куплен у «Вильярреала» (Испания) за € 5 млн; ушел в «Леванте» (Испания) на бесплатной основе. В составе «Рубина» провел 15 матчей и забил 1 мяч.

Жонатас, нападающий – куплен у «Реала Сосьедад» (Испания) за €7 млн; продан в «Ганновер» (Германия) за €9 млн. В составе «Рубина» провел 35 матчей, забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи.

ИТОГО: «Рубин» потерял на этих трансферах €1,3 млн.

От троих футболистов той закупочной кампании «Рубин» уже избавился. За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна-2017 клуб покинул 28-летний бразилец Жонатас, успевший провести под руководством Бердыева пять матчей, в которых он забил четыре мяча. С форвардом наставник расставался без энтузиазма, оправдывая решение клубного руководства тем, что в команде есть финансовые проблемы.

Часть из них и была решена продажей нападающего. На этой сделке казанцы даже заработали €2 млн, так что появление этого бомбардира в столице Татарстана не прошло бесследным. Да и 15 голов в 35 – вполне приличный результат для форварда, особенно если учесть игровые проблемы клуба.

Удалось рубиновым заработать и на защитнике Морице Бауэре. За два года 25-летний австриец вырос в цене с €2* млн до €3 млн. И пусть за игрока национальной сборной Австрии казанцы при покупке переплатили в два раза, зато и продать сумели с выгодой – почти за €6 млн.

А вот правый атакующий полузащитник Саму Гарсия в Казани совсем не пришелся ко двору. Поиграв в РФПЛ в первом круге сезона-2016/17, он отправился в аренду в «Леганес», но и там не стал игроком основы, отметившись в 11 матчах одним результативным действием. Вернувшись из командировки, 27-летний испанец провел в «Рубине» менее двух месяцев, после чего на безвозмездной основе отправился в «Леванте», с которым сражается за выживание в испанской Примере. Впрочем, сам Гарсия оказывает партнерам в этом непростом деле минимальную поддержку – в 11 встречах он провел на поле жалкие 183 минуты (в среднем менее 17 минут за матч) и результативными действиями не отметился.

ОТПРАВЛЕНЫ В АРЕНДУ:

Серхио Санчес, защитник – пришел из «Панатинаикоса (Греция) на бесплатной основе; ушел в аренду в «Эспаньол» (Испания). В составе «Рубина» провел 21 матч.

Карлос Самбрано, защитник – куплен у «Франкфурта» (Германия) за €3,5 млн; ушел в аренду в ПАОК (Греция). В составе «Рубина» провел 24 матча и сделал 1 результативную передачу.

ИТОГО: «Рубин» потратил на эти трансферы €3,5 млн.

Еще двое разгрузили зарплатную ведомость казанского клуба, согласившись отправиться в аренду, и, честно говоря, жалеть об их отъезде не приходится. Оба довольно активно выступали в своем дебютном сезоне в РФПЛ, но проявить себя не сумели и ничем интересным не запомнились. И если Санчес, нахватавший в 21 матче солидные восемь предупреждений, хотя бы бился на поле, то Самбрано вообще стал одним из худших футболистов своей совсем не блиставшей команды.

Санчес перед стартом сезона отправился в аренду в «Эспаньол», за который провел за это время три матча, после чего надолго выбыл из-за травмы. Самбрано же и в Греции, куда он отправился сроком на год, не смог найти себя – стоило ему после шести проведенных матчей получить дисквалификацию, как ПАОК нашел свою игру и выдал серию из пяти побед в шести матчах. В такой ситуации тренеры редко идут на кадровые перестановки.

ИЩУТ СЕБЕ КЛУБЫ:

Алекс Сонг, полузащитник – пришел из «Барселоны» (Испания) на бесплатной основе. В составе «Рубина» провел 23 матча, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Максим Лестьенн, полузащитник – куплен у «Аль-Араби» (Катар) за €10 млн. В составе «Рубина» провел 28 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Рубен Рочина, нападающий – куплен у «Гранады» (Испания) за €10 млн. В составе «Рубина» провел 31 матч, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

ИТОГО: «Рубин» потратил на эти трансферы €20 млн.

Перед началом зимних сборов Бердыев рассказал о том, что из оставшихся легионеров в клубе останутся только Мийо Цакташ, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун, тогда как остальным придется найти себе новые клубы. Их болельщики «Рубина» отпускают с легким сердцем. Несмотря на звездный статус, бывший полузащитник «Барселоны» Сонг при Бердыеве провел на поле всего шесть матчей, последний из которых состоялся еще в сентябре, а с тех пор попадал в лучшем случае в заявку.

Нет причин сожалеть и о будущем отъезде Рочины с Лестьенном, обошедшихся клубу в сумме в €20 млн. На двоих они провели в текущем сезоне 14 матчей (567 минут). А июле-августе бельгиец отметился двумя голами, но с тех пор прицел у него сбился и более ничем интересным он болельщикам не запомнился. Появление испанца, по информации СМИ, ждут в «Бетисе», тогда как 25-летний полузащитник находится в поисках нового работодателя. Стоимость обоих составляет около €3 млн.

ГОТОВИТСЯ К ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2017/18:

Рифат Жемалетдинов, полузащитник – куплен у «Локомотива-2» за €0,15 млн. В составе «Рубина» провел 42 матча, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Единственный из масштабной закупочной летней кампании-2016, кто выжил при Бердыеве. Это особенно приятно, если учесть, что Жемалетдинов оказался тогда единственным россиянином, пополнившим клуб. Кроме того, его трансфер обошелся казанскому клубу в смешные €150 тыс. Для сравнения, на данный момент его стоимость оценивается в 10 раз выше.

По итогам сезона-2016/17, несмотря на общий клубный провал, молодой защитник был номинирован на премию «Первая пятерка». В текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей (из них 7 – в основном составе) и отметился двумя забитыми мячами – в ворота «Зенита» и «Локомотива», из которого и переехал на берега Волги.

* - по версии transfermarkt.de.