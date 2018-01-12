Сильный отпечаток это оставило и на фанатском движении.

После всех событий 2014 года в Крыму проводится исключительно областное (республиканское) соревнование по футболу. С сезона 2015/2016 в чемпионате принимают участие восемь профессиональных клубов под эгидой Крымского футбольного союза с разрешения УЕФА. Играть крымским командам в чемпионате России не разрешили, а развивать футбол в области было необходимо. Так была создана Крымская премьер-лига.

Как это отразится на футболе – покажет время, но с точки зрения футбольного фанатизма ситуация изменилась довольно сильно. Повлияло на это и дальнейшее развитие конфликта в Донецкой и Луганской областях. Игорь Руляк – один из тех, кто в 2014 году решил покинуть Севастополь и переехать в Одессу. Ранее молодой человек представлял фанатское движение крымского «Севастополя». Теперь же у него совсем другие занятия. О том, что произошло после 2014 года в крымском футболе и фанатизме он рассказал в интервью Андрею Сенькиву.

Один из главных вопросов, который интересовал всех и всегда, сколько процентов людей покинули Крым, а сколько остались, вряд ли получит свой ответ. Но, что касается фанатов «Севастополя», то Игорь считает, что «из движа уехало примерно пять процентов».

«Абсурд в том, что «Севастополь» всегда славился дружбой с Киевом, Днепром, Львовом. Мы даже участвовали в известном «махаче» под Калугой после хоккейного матча России и Украины. Жесткая рубка была — Киев, Днепр, Львов и Севастополь дрались против России. А когда Россия пришла к нам, то 95 процентов ребят переметнулось. Люди, которые были под пророссийскими движами — «харьки», луганчане, одесситы — гораздо больше за Украину, чем мы», - рассказывает болельщик.

Как известно, в Украине футбольные ультрас принимали непосредственное участие во многих уличных акциях, формировали военные батальоны. Во время крымских событий фан-движение «Севастополя» же сильно раскололось. Часть начала вести активную гражданскую и политическую деятельность, часть осталась в стороне.

«Мы хотели замутить в Севастополе свой Майдан. С нашими фанатами уже общался президент клуба, весь «общак» быстро слился — мол, Майдан за «жидов» и «америкосов». И мы объединились с «симферами» – по очереди защищали Майдан в каждом из городов, дрались со самообороной. Все это происходило под прессом мусоров и сбушников, бандитов, президента клуба. У нас же почетным президентом клуба Янукович числился, представь себе давление. С нами встречались все: от бандитов до бывшего главы СБУ. Но мы всех послали», - рассказывает бывший представитель фанатов «Севастополя».

Но даже после такого раскола в фанатском движении «Севастополя» болельщики продолжают свою активность.

«Мы еще в Крыму объединились с фанатами «Таврии», «Крымтеплицы», «Жемчужины» и катали за них. Я служил со многими симферопольцами. Тусуюсь с ними и поддерживаю «Таврию», езжу на их матчи во второй лиге», - говорит Игорь Руляк.

Несмотря на то, что создание «Таврии» все же больше политическое решение, бывшие фанаты «Севастополя» продолжают поддерживать эту команду, поскольку она играет во второй лиге Украины. Интересно, что команду тренирует Сергей Шевченко, который долгое время работал Крыму после 2014 года. Но к наставнику фанаты относятся с пониманием: «Легко обозвать человека, который где-то засветился, сепаратистом. Но Шевченко — не «сбушник», который работал там, а теперь вернулся сюда. Он - человек спорта, что ему было делать? ФФУ предлагала ему работу в Украине? Он же, кроме футбола, ничего не умеет делать. Он же не воин, а простой тренер. К тому же немолодой. Появилось предложения от «Таврии», и он не остался в Крыму, а приехал».

Не стоит думать, что и ко всем футболистам, играющим в России у украинских фанатов негативное отношение. «Одних футболистов — можно назвать так (предателями – прим. Советского спорта), других — нет. <…> Нам даже помогают ребята, которые играют в России, они деньги высылают. Игроки «Шахтера» тоже. Мы не будем называть их фамилии. Также помогают московские фанатские движухи».