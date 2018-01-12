Григорий Гришин, защитник «Юниверсити оф Претория» (ЮАР):

ПАРТНЕРЫ НАЗЫВАЮТ НАШУ ВОДКУ ЛЕКАРСТВОМ



– Что нового у нашего футболиста в Южной Африке?

– Я продлил контракт с клубом. Главный тренер команды Шон Бартлетт убедил в том, что команда во мне заинтересована. У нас сейчас хорошие шансы выйти в высший дивизион. Думаю, это позволит мне лучше развиваться в профессиональном плане. Сезон в этом году заканчивается рано, в начале мая. Это связано с чемпионатом мира, куда, впрочем, ЮАР не смогла пробиться. Большинство одноклубников не удивлены: в сборной есть сильные футболисты, но нет сыгранности.

– Вас расспрашивали про мундиаль?

– Конечно. Рассказываю, что в России построили много новых стадионов, а с учетом того ажиотажа, что наблюдался на Кубке конфедераций, вообще жара будет! Парни в восторге, хотят поехать на чемпионат, русской водки попить.

– А вы угощали своих партнеров нашей водкой?

– Да. Им понравилось. Хотя они ее лекарством называют – пьется как молоко. Местная водка уж больно специфическая на вкус.

– Какой выезд в ЮАР вам больше всего запомнился?

– Мы приехали на матч в провинцию Лимпопо, а местные говорят, что в провинции эпидемия малярии. Пришлось перед сном весь гостиничный номер обыскать, нет ли комаров. После этого закрыл все окна и двери. Рядом с Лимпопо находится Мозамбик, а там малярия присутствует постоянно.

«Когда возвращаюсь в ЮАР, три-четыре дня прихожу в себя». Григорий Гришин, защитник «Юниверсити оф Претория»

– Мы привыкли отдыхать в первую январскую неделю. А как с этим обстоят дела в Африке?

– Последний матч первого круга – 16 декабря, тренировки возобновляются 11 января. Прошлой зимой я полетел на Новый год к родителям во Владимир. Там пошел в университет, где заочно учусь, и еще в школу – проведать младших братьев. Меня никто не узнавал. Все удивлялись, как я загорел, а когда объяснял, не могли поверить, что играю в ЮАР. Я ведь прилетел из «плюс 35» в «минус 20». На Новый год попросил маму сделать оливье (смеется). Когда вернулся в ЮАР, почувствовал себя как на российских сборах. Те же сроки, подготовка в теплой стране к весенней части чемпионата, хорошие поля, физические нагрузки.

– Не заболели?

– Приезжая в Россию, не чувствую акклиматизацию. А вот когда возвращаюсь в ЮАР, три-четыре дня прихожу в себя. Лететь из России долго: около двадцати часов, с пересадкой в Париже. Везу колбасу, гречку, водку друзьям. Без гречки мне тяжело.

– Как празднуют Новый год в Претории?

– Тут это праздник для молодежи, которая устраивает дискотеки на улицах и запускает фейерверки. Все как у нас – только без снега. В стране главный праздник – католическое Рождество. Когда мой отец в 1996 году выиграл в ЮАР марафон, мы жили тут всей семьей и застали Рождество и Новый год. Родители даже купили искусственную елку. А вся улица уже за неделю до праздника была украшена, как в голливудских фильмах. Гирлянды, украшения, фонари, шары – очень красиво! На Рождество тут принято собираться семьей за праздничным столом, на котором будет стоять зажаренный поросенок с яблочком во рту. Как-то на Новый год нас пригласили в гости на виллу в городок Плеттенберг-Бей. Там была шумная вечеринка на берегу океана, но меня больше всего поразило, как хорошо видны все звезды. Ощущение, словно небо нависает прямо над вами. Даже созвездие Южный Крест видно! Кстати, тут на праздничный стол обязательно подают мясо страуса. Очень вкусное, нежное мясо на гриле в виде стейков.

– Будете с командой отмечать окончание первой части чемпионата?

– Скорее всего, да. Тут принято раз в месяц устраивать тим-билдинг с приготовлением брая (местного шашлыка. – Прим. ред.). Тренеры с нами жарят мясо, игроков делят на команды, и мы играем в баскетбол, волейбол или регби. Крикет и регби в ЮАР виды спорта номер один. Меня тоже научили играть в регби, на последнем тим-билдинге даже забил первый гол. А шашлыки здесь самые вкусные, что я когда-либо ел! Причем из любого мяса. Для них есть специальные специи и соли, которые всегда покупаю родителям, когда лечу в Россию.

Александр Кокко, нападающий «Истерн Спортс Клаб» (Гонконг):

В ДЕВЯТЬ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ САЛЮТА ПОШЕЛ СПАТЬ



– Приветствую, Александр! Не разбудил?

– У нас середина дня, конечно, нет! В Москве десять, а у нас уже 15.

– Обжились в Гонконге?

– Конечно. Хотя немного удивляет график матчей: то одна игра в две недели, то через два дня на третий. Вообще 2017-й получился насыщенным. Первые полгода играл в Австралии в A-League, а осенью перебрался в чемпионат Гонконга. Это был первый полноценный год, проведенный вдали от дома.

– В чемпионате есть новогодняя пауза?

– Нет. У нас игры 25 и 28 декабря, 2 января. Потом на четыре дня улетаем в Таиланд готовиться к азиатской Лиге Чемпионов, которая стартует 13 января. Праздничный ужин с командой не запланирован из-за насыщенного графика игр и тренировок. Но город отмечет и Рождество, и Новый год, хотя это не совсем их праздники.

– Видел в вашем Инстаграме, как гуляете по Гонконгу. Где больше всего понравилось?

– Ездили на фуникулере к статуе Большого Будды – незабываемое путешествие через море с одного острова на другой.

«Русского Нового года у меня не было дважды подряд, поэтому расстроен». Александр Кокко, нападающий «Истерн Спортс Клаб»

– Прошлый год вы встречали в Австралии. Как там празднуют?

– Не так, как в России или Финляндии (смеется). 1 января в 11 утра уже была тренировка. В прошлом году в австралийском Ньюкасле мы с девушкой и ее родственниками пошли в ресторан на набережной, откуда любовались фейерверками. Забавно, что там они закончились в девять вечера, а не в полночь, как мы привыкли. Просто нельзя нарушать сон маленьких детей, которые рано ложатся. Я посмотрел салют и пошел спать. В Австралии вообще ритм немного другой. Люди рано ложатся и рано встают на работу. Русского Нового года у меня не было дважды подряд, поэтому расстроен (смеется).

– Как выглядит новогодний стол в Австралии?

– На набережной огромное количество ресторанов с барбекю, на которых жарятся котлеты, сосиски, мясо. Жители близлежащих домов тоже выходят со своими «барбекюшницами» на набережную и стоят с пивком.

– А елку украшают?

– Конечно. На площадь Ньюкасла привезли откуда-то большую ель и украсили перед Рождеством. Дома мы нарядили маленькую искусственную елку, которую купили в магазине.

– Каким был ваш самый экстремальный Новый год?

– Как-то сестра с семьей приехала ко мне из Питера в Финляндию, и мы сняли коттедж. Гуляли до трех часов утра, потом моя девушка повезла меня в аэропорт за 200 км от коттеджа. Самолет был в пять утра – еле успели! Хорошо, что на паспортном контроле меня узнали.

– Какое футбольное событие 2017 года запомнилось вам больше всего?

– Ответный матч «Барселоны» с «ПСЖ»! Я проснулся в пять утра, посмотрел первый тайм и поехал на тренировку. Там по телевизору увидели ответный гол парижан и пошли тренироваться. И вдруг во время занятия кто-то кричит, что «Барса» выиграла 6:1! Мы засмеялись, никто не поверил, но все-таки пошли посмотреть – а там чудо! В Австралии, как и сейчас в Гонконге, сложно следить за европейскими матчами из-за большой разницы во времени. Иногда смотрю РФПЛ. Видел игру «Зенита» с «Тосно». По местному времени они начинали в полночь.

Егор Потапов, защитник «Дордоя» (Кыргызстан):

НАДО ПОЧАЩЕ ВИСЕТЬ НА ШТРАФАХ



– Чем запомнился вам 2017 год в профессиональном плане?

– Я познакомился с новой футбольной страной, новой культурой. Мы завоевали Кубок Кыргызстана, а также впервые в истории клуба пробились в групповой раунд азиатской Лиги Европы – Кубок АФК. Пожалуй, эти события принесли мне самые яркие эмоции.

– Прошлый Новый год вы встречали в Кыргызстане. Расскажите, как это было.

– В декабре я подписал контракт с «Дордоем» и тренировался с командой. На самом деле, Новый Год в Кыргызстане не слишком отличается от российского, его принято отмечать в кругу семьи. По телевизору крутят старые советские комедии. Речь президента страны Кыргызстана все смотрят затаив дыхание, а после полуночи начинают кататься по друзьям.

Я встречал год у семьи моего друга Тамерлана Козубаева, с которым играл еще в Литве. На тот момент всего пару недель находился в стране и не представлял, как там празднуют. Салаты, студень, как у нас и, конечно, украшение стола – вкуснейшие и сочные манты. Алкоголя не было, но когда поехали встречаться с друзьями Тамерлана в бар, там он продавался. Впрочем, мы не пили – уже 2 января начинались тренировки.

– Салют был в городе?

– В центре Бишкека нарядили огромную елку, ночью прогремел праздничный салют.



– Тяжело 2 января выходить на тренировку?

– Конечно, не выспался. Но я же не пил, поэтому нормально. Это был очень профессиональный Новый год, без излишеств (смеется). Нас в первый день несильно нагрузили, была втягивающая тренировка. Кстати, в Бишкеке мы занимались исключительно в зале и, лишь улетев в Турцию, стали заниматься с мячом. Там за две недели мы провели четыре товарищеские игры. Вернулись обратно и поехали на первый отборочный раунд Кубка АФК, который из-за снегопада в Бишкеке проводился на юге страны.

– В Кыргызстане холодная зима?

– Тут четыре полноценных времени года. У нас в Питере есть осень, зима и летний дождь, а тут и снежная зима, и теплая весна, и жаркое лето, и красивая теплая осень. В марте уже бывает «плюс пятнадцать», а летом доходит и до «плюс сорока». Здесь плавно теплеет и холодает, поэтому организму проще перестраиваться. Мы после Турции прилетели в Бишкек, а поле завалено снегом. Пришлось играть в южной столице Кыргызстана – городе Ош, там и температура повыше. В Бишкеке – минус 15, в Оше – минус 10. А поле для января там было в очень хорошем состоянии.

«В баре мы не пили – уже 2 января начинались тренировки». Егор Потапов, защитник «Дордоя»

– Какой самый забавный случай произошел с вами или вашими партнерами в минувшем году?

– Однажды наш основной игрок зачем-то вышел из общекомандного Вотсап-чата и не узнал, что тренировку перенесли с вечера на утро. Естественно, никто не мог ему утром дозвониться – парень спал и пропустил тренировку. За это здесь большой штраф, плюс тренер не поставил его на ближайший матч, который мы выиграли. В том поединке у нас было много желтых карточек за неспортивное поведение: за них у нас тоже штрафы серьезные. В следующем матче предстояло встречаться с прямым конкурентом – клубом «Абдыш-Ата». Тренер сказал, что если победим с разницей в три мяча, то все штрафы он аннулирует. Мы выиграли со счетом 4:1 и потом долго смеялись. Мол, надо почаще всей командой висеть на штрафах, чтобы так играть.​