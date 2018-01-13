Лариса Ильченко: Играю в футбол с собакой. Она пока побеждает
Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко стала одним из 75 послов ЧМ-2018 от родного Волгограда.
В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» она сообщила, что давно является футбольным болельщиком, будет переживать за Россию и Англию и высказала уверенность, что наша страна проведет чемпионат на отлично.
«В ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ НЕ РВУСЬ»
– Лариса, что вы будуте делать с 14 июня по 15 июля 2018 года?
– Конечно, болеть (смеется). Все прогрессивное человечество в это время будет смотреть чемпионат мира по футболу. Я – не исключение. Тем более, матчи пройдут и моем родном Волгограде.
– Давно интересуетесь игрой №1?
– Да, у нас есть команда «Ротор» с многолетней и славной историей. Мы все болеем за нее очень давно. К сожалению, сейчас у команды не лучшие времена. Но недавно сменился тренер и мы верим, что «Ротор» возродится и вскоре вновь будет играть с клубами уровня «Манчестер Юнайтед», как это было в 1995 году.
– И на стадион ходите?
– Летом и осенью «Ротор» играл на стадионе «Зенит». Мы болели за них и там. И на стадион «Олимпия» приезжали. И в жару сидели на трибунах, и в холод, и в дождь. У нас футбольный город. За «Ротор» переживают и стар и млад. А после чемпионата мира Волгоград станет еще более футбольным.
– На трибуне сидите в сине-голубом шарфике «Ротора»?
– Точно и с файерами в руках (смеется). Если серьезно, хожу на стадион без атрибутики. Мне нравится сама атмосфера, особая аура трибун, когда идет перекличка фанатов… Это не сравнится с просмотром матча по телевизору. Поэтому приглашаю всех на стадион. И не только на матчи чемпионата мира.
– Раз вы так часто ходите на футбол, наверное, можете уже выступить в роли эксперта.
– Нет–нет, в тактике я не разбираюсь. Да и не хочу вникать. Роль диванного критика мне не подходит. Хотя, знаю многих любителей, которые с удовольствием разбирают игру профессионалов.
– За сборной России следите?
– По мере возможности смотрю матчи по телевизору. Повторюсь, не тот азарт, не сравнить со стадионом.
– Скажу вам по секрету: игра национальной команды пока не впечатляет.
– Это – спорт, в нем встречаются и поражения и сложные периоды.
– На ЧМ-2018 наши смогут приятно удивить?
– Мы, как хозяева чемпионата мира, просто обязаны выходить из группы. Такого, если не ошибаюсь, не случалось много-много лет.
– Напомню: в российской истории мы ни разу не преодолевали групповой этап. А сборная СССР в последний раз выходила в плей-офф в 1986 году, более 30 лет назад!
– Значит, пришло наше время!
– Не помешает игрокам излишнее давление от родных трибун?
– Груз ответственности, безусловно, будет давить. Но на Всемирной летней Универсиаде-2013 в Казани и на Олимпиаде-2014 в Сочи трибуны сильно помогали завоевывать медали. Надеюсь, летом будет так же.
– А как вы относитесь к женскому футболу?
– Не нравится. Как и женский хоккей.
– Сами в футбол пробовали играть?
– Исключительно дома. Играю в мяч с собакой.
– Кто побеждает?
– По скорости реакции, конечно, она. Но иногда мне удается собачку обманывать.
– А дочка ваша?
– Марии четыре года и она уже занимается плаванием. Конечно, на любительском уровне. Я как раз отвечаю за отделение плавания в едином областном центре водных видов спорта, в который входит плавание, прыжки в воду и водное поло. Кроме того, дочка увлекается рисованием, учит английский язык.
– Успеваете?
– Когда не успеваю учить дочку я, она начинает учить меня.
«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА РОССИЮ И АНГЛИЮ»
– Вспомните свои чувства, когда Россия в 2010 году получила право на проведение ЧМ-2018.
– О, тогда я и представить не могла, что в Волгограде будут проходить матчи лучших команд мира. Скоро мечта станет явью. Но мы заслужили это право своей футбольной историей.
– Чемпионат мира поможет подъему волгоградского футбола?
– В этом у меня сомнений нет и не может быть. У города и области будет самый современный суперстадион.
– Успеют его достроить до начала ЧМ-2018?
– Обязательно. Насколько я знаю, проблем нет, и сроки выдерживаются. Всегда приезжие команды восхищались волгоградским футбольным газоном. Надеюсь, традиции сохранятся.
– А что еще в городе строится кроме стадиона?
– Сейчас работа кипит. У нас, наверное, в последние 20 лет не было столь масштабных строек и ремонтов дорог. Инфраструктура улучшается на глазах.
– Вы, наверное, наизусть помните даты матчей в Волгограде.
– Вы меня провоцируете! Рано пока их изучать. Знаю, что в Волгограде сыграет сборная Исландии и пройдет один матч из нашей группы А Саудовская Аравия – Египет. Еще приедут сборные Англии и Польши, у которых едва ли не самые агрессивные болельщики.
– Есть опасения, что англичане и поляки будут, мягко скажем, хулиганить?
– У нас же есть службы, которые обязаны обеспечивать безопасность зрителей и простых жителей. Россия не в первый раз проводит такие масштабные мероприятия. Уверена, что все пройдет великолепно.
– Какие команды вы хотите увидеть в деле?
– Пожалуй, Англию. Ну, и Россию, конечно.
– Билеты вам уже забронировали?
– Информации такой у меня нет. Могу только догадываться и надеяться.
– В другие города собираетесь?
– Хотелось бы, конечно, приехать в Москву на главный стадион чемпионата мира.
– Вы участвовали в церемонии жеребьевки ЧМ-2018. Что запомнилось?
– Уже чувствовалось приближение большого события. Там я увидела футбольных мегазвезд Марадону и Пеле.
– Познакомились?
– Нет, но все равно впечатления незабываемые. У меня на жеребьевке были другие функции. Я рада, что увиделась с другими послами ЧМ-2018 артистами, космонавтами, а также спортсменами, с которыми я знакома. Каждый город представляли послы и суперболельщики. От Волгограда приехала Ольга Парамонова, которая работала диктором еще старого Центрального стадиона, на месте которого возводится «Волгоград Арена».
– С другими послами от Волгограда знакомы?
– Да, с Александром Никитиным мы принимали участие в жеребьевке. Знакомы и с Еленой Исинбаевой, и с легендой волгоградского футбола Олегом Веретенниковым.
МИМО МАМАЕВА КУРГАНА ПРОЙТИ НЕВОЗМОЖНО
– Какая погода ждет участников и болельщиков в середине лета в Волгограде? Страшная жара?
– Год на год не приходится. Город стоит на Волге и можно всегда искупаться.
– Попробовать свои силы в плавании на открытой воде?
– Как вариант.
– Научите приезжих болельщиков?
– Легко!
– Что нужно обязательно посетить гостям Волгограда?
– Исторические места: Мамаев курган, дом Павлова, панораму Сталинградской битвы. Также у нас красивая центральная набережная, которую сейчас реконструируют. Она станет и длиннее, и краше.
– Как понимаю, мимо Мамаева кургана в Волгограде пройти невозможно.
– Да, его видно издалека. Да и новый стадин «Волгоград арена» строится прямо у подножия знаменитого комплекса. Вид неописуемой красоты!