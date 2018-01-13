Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко стала одним из 75 послов ЧМ-2018 от родного Волгограда.

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» она сообщила, что давно является футбольным болельщиком, будет переживать за Россию и Англию и высказала уверенность, что наша страна проведет чемпионат на отлично.

«В ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ НЕ РВУСЬ»

– Лариса, что вы будуте делать с 14 июня по 15 июля 2018 года?

– Конечно, болеть (смеется). Все прогрессивное человечество в это время будет смотреть чемпионат мира по футболу. Я – не исключение. Тем более, матчи пройдут и моем родном Волгограде.

– Давно интересуетесь игрой №1?

– Да, у нас есть команда «Ротор» с многолетней и славной историей. Мы все болеем за нее очень давно. К сожалению, сейчас у команды не лучшие времена. Но недавно сменился тренер и мы верим, что «Ротор» возродится и вскоре вновь будет играть с клубами уровня «Манчестер Юнайтед», как это было в 1995 году.

– И на стадион ходите?

– Летом и осенью «Ротор» играл на стадионе «Зенит». Мы болели за них и там. И на стадион «Олимпия» приезжали. И в жару сидели на трибунах, и в холод, и в дождь. У нас футбольный город. За «Ротор» переживают и стар и млад. А после чемпионата мира Волгоград станет еще более футбольным.

– На трибуне сидите в сине-голубом шарфике «Ротора»?

– Точно и с файерами в руках (смеется). Если серьезно, хожу на стадион без атрибутики. Мне нравится сама атмосфера, особая аура трибун, когда идет перекличка фанатов… Это не сравнится с просмотром матча по телевизору. Поэтому приглашаю всех на стадион. И не только на матчи чемпионата мира.

– Раз вы так часто ходите на футбол, наверное, можете уже выступить в роли эксперта.

– Нет–нет, в тактике я не разбираюсь. Да и не хочу вникать. Роль диванного критика мне не подходит. Хотя, знаю многих любителей, которые с удовольствием разбирают игру профессионалов.

– За сборной России следите?

– По мере возможности смотрю матчи по телевизору. Повторюсь, не тот азарт, не сравнить со стадионом.

– Скажу вам по секрету: игра национальной команды пока не впечатляет.

– Это – спорт, в нем встречаются и поражения и сложные периоды.

– На ЧМ-2018 наши смогут приятно удивить?

– Мы, как хозяева чемпионата мира, просто обязаны выходить из группы. Такого, если не ошибаюсь, не случалось много-много лет.

– Напомню: в российской истории мы ни разу не преодолевали групповой этап. А сборная СССР в последний раз выходила в плей-офф в 1986 году, более 30 лет назад!

– Значит, пришло наше время!

– Не помешает игрокам излишнее давление от родных трибун?

– Груз ответственности, безусловно, будет давить. Но на Всемирной летней Универсиаде-2013 в Казани и на Олимпиаде-2014 в Сочи трибуны сильно помогали завоевывать медали. Надеюсь, летом будет так же.

– А как вы относитесь к женскому футболу?

– Не нравится. Как и женский хоккей.

– Сами в футбол пробовали играть?

– Исключительно дома. Играю в мяч с собакой.

– Кто побеждает?

– По скорости реакции, конечно, она. Но иногда мне удается собачку обманывать.

– А дочка ваша?

– Марии четыре года и она уже занимается плаванием. Конечно, на любительском уровне. Я как раз отвечаю за отделение плавания в едином областном центре водных видов спорта, в который входит плавание, прыжки в воду и водное поло. Кроме того, дочка увлекается рисованием, учит английский язык.

– Успеваете?

– Когда не успеваю учить дочку я, она начинает учить меня.

«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА РОССИЮ И АНГЛИЮ»

– Вспомните свои чувства, когда Россия в 2010 году получила право на проведение ЧМ-2018.

– О, тогда я и представить не могла, что в Волгограде будут проходить матчи лучших команд мира. Скоро мечта станет явью. Но мы заслужили это право своей футбольной историей.

– Чемпионат мира поможет подъему волгоградского футбола?

– В этом у меня сомнений нет и не может быть. У города и области будет самый современный суперстадион.

– Успеют его достроить до начала ЧМ-2018?

– Обязательно. Насколько я знаю, проблем нет, и сроки выдерживаются. Всегда приезжие команды восхищались волгоградским футбольным газоном. Надеюсь, традиции сохранятся.

– А что еще в городе строится кроме стадиона?

– Сейчас работа кипит. У нас, наверное, в последние 20 лет не было столь масштабных строек и ремонтов дорог. Инфраструктура улучшается на глазах.

– Вы, наверное, наизусть помните даты матчей в Волгограде.

– Вы меня провоцируете! Рано пока их изучать. Знаю, что в Волгограде сыграет сборная Исландии и пройдет один матч из нашей группы А Саудовская Аравия – Египет. Еще приедут сборные Англии и Польши, у которых едва ли не самые агрессивные болельщики.

– Есть опасения, что англичане и поляки будут, мягко скажем, хулиганить?

– У нас же есть службы, которые обязаны обеспечивать безопасность зрителей и простых жителей. Россия не в первый раз проводит такие масштабные мероприятия. Уверена, что все пройдет великолепно.

– Какие команды вы хотите увидеть в деле?

– Пожалуй, Англию. Ну, и Россию, конечно.

– Билеты вам уже забронировали?

– Информации такой у меня нет. Могу только догадываться и надеяться.

– В другие города собираетесь?

– Хотелось бы, конечно, приехать в Москву на главный стадион чемпионата мира.

– Вы участвовали в церемонии жеребьевки ЧМ-2018. Что запомнилось?

– Уже чувствовалось приближение большого события. Там я увидела футбольных мегазвезд Марадону и Пеле.

– Познакомились?

– Нет, но все равно впечатления незабываемые. У меня на жеребьевке были другие функции. Я рада, что увиделась с другими послами ЧМ-2018 артистами, космонавтами, а также спортсменами, с которыми я знакома. Каждый город представляли послы и суперболельщики. От Волгограда приехала Ольга Парамонова, которая работала диктором еще старого Центрального стадиона, на месте которого возводится «Волгоград Арена».

– С другими послами от Волгограда знакомы?

– Да, с Александром Никитиным мы принимали участие в жеребьевке. Знакомы и с Еленой Исинбаевой, и с легендой волгоградского футбола Олегом Веретенниковым.

🙈Нереальная красота!💫 Публикация от LARISA ILCHENKO (@mrs.larison) Ноя 8, 2017 at 12:31 PST

МИМО МАМАЕВА КУРГАНА ПРОЙТИ НЕВОЗМОЖНО

– Какая погода ждет участников и болельщиков в середине лета в Волгограде? Страшная жара?

– Год на год не приходится. Город стоит на Волге и можно всегда искупаться.

– Попробовать свои силы в плавании на открытой воде?

– Как вариант.

– Научите приезжих болельщиков?

– Легко!

– Что нужно обязательно посетить гостям Волгограда?

– Исторические места: Мамаев курган, дом Павлова, панораму Сталинградской битвы. Также у нас красивая центральная набережная, которую сейчас реконструируют. Она станет и длиннее, и краше.

– Как понимаю, мимо Мамаева кургана в Волгограде пройти невозможно.

– Да, его видно издалека. Да и новый стадин «Волгоград арена» строится прямо у подножия знаменитого комплекса. Вид неописуемой красоты!