На неделе на официальном сайте УЕФА были подведены итоги голосования болельщиков, которые выбирали команду 2017 года.

Ее состав немного удивил. Особенно в линии защиты.

⚽️🌠 Команда года 🌠 ⚽️



Представляем символическую сборную 2017 года по версии читателей https://t.co/Bbq0puV8Qg 🔥🔥🔥



Рекорд! 8,8 млн голосов 🚀 pic.twitter.com/Y5qB7cAwPf — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 января 2018 г.

Схема: 4-4-2

ВРАТАРЬ

Джанлуиджи Буффон («Ювентус», сборная Италии)

Буффон велик, спору нет. Но, почему-то, кажется, что в этот раз большинство болельщиков голосовало за него из чувства жалости. Мол, бедняга, пролетел мимо рекордного чемпионата мира. А пока весь мир тонул в слезах, сочувствуя Джиджи и всему итальянскому футболу, Де Хеа творил феноменальные сейвы каждую игру. Но сентиментальному болельщику на это наплевать.

ЗАЩИТНИКИ

Дани Алвес («Ювентус», «ПСЖ», сборная Бразилии)

Опять же сработала магия имени. Нет, Дани Алвес по-прежнему прекрасен, но в расширенном списке были более молодые претенденты, которые провели год ничуть не хуже. Тома Менье, например. Но 34-летний бразилец просто намного популярнее.

Серхио Рамос («Реал», сборная Испании)

По Рамосу никаких вопросов быть не может. Если бы не его выдающаяся игра, «Реал» не выиграл бы в прошлом сезоне ни Лигу чемпионов, ни чемпионат. И вообще, Серхио, пожалуй, лучший защитник десятилетия. Конечно, у него тоже есть слабые стороны, несдержанность например или слишком импульсивная игра. Но плюсы перевешивают.

Джорджо Кьеллини («Ювентус», сборная Италии)

Кьеллини давно за 30, но он по-прежнему держит планку на уровне. Случались у него в 2017-м и провальные матчи, но успешных и тех, которыми можно гордиться, значительно больше. Кьеллини впервые в команде года.

Марсело («Реал», сборная Бразилии)

Вся линия обороны команды года, включая вратаря, состоит из финалистов прошлой Лиги чемпионов – представителей «Реала» и «Ювентуса». Марсело в ней не лишний. Бразилец играл вдохновенно и разгонял атаку своих команд (будь то клуб или сборная) так быстро, как будто гонял на мотоцикле.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии)

Мечта любого мальчишки играть не как Месси, а как Де Брюйне. Просто как Месси играть нельзя. Это за гранью человеческих возможностей. А как Де Брюйне можно. Только для этого нужен гигантский талант и классный тренер. Такой, как Гвардиола. Который знает, как вывести игрока на пик формы. Де Брюйне в сборной года заслуженно.

Тони Кроос («Реал», сборная Германии)

Существует мнение, что «Реал» Зидана успешен, потому что имеет сбалансированный состав и фантастическую среднюю линию. С этим трудно спорить. Особенно, когда видишь игру Крооса и его взаимодействия с Модричем. Немец далеко не самый яркий футболист команды, но по суммарному КПД едва ли кому-то уступит.

Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии)

Возможно, лучший центральный полузащитник нашего времени. Когда мяч у Модрича, атака его команды обретает смысл. Лука – настоящий мастер принимать оптимальные решения в самых сложных ситуациях. Огромный организаторский талант вкупе с дисциплинированностью делают его идеальным полузащитником.

Эден Азар («Челси», сборная Бельгии)

Креативный подход к делу и универсализм помогают Эдену Азару чувствовать себя комфортно при самых разных схемах у самых разных тренеров. Помимо позиции левого вингера, он вполне может действовать, как оттянутый форвард. В системе Антонио Конте Азару отведена роль самого моторного игрока.

НАПАДАЮЩИЕ

Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)

Роналду «выстреливает» тогда, когда нужно. Матчи плей-офф прошлой ЛЧ показали, что в самые важные моменты португалец выходит из тени, чтобы сделать результат. Выглядит это, быть может, не так ярко, как прежде (когда Криштиану был помоложе), но голы, как и деньги, не пахнут.

Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)

Даже в 2017 году, в котором Лео все проиграл, в футбол он по-прежнему играл лучше всех в мире. А его команды – «Барса» и сборная Аргентины – имели массу проблем. Просто в одиночку трофеи не выигрываются, и наивно полагать иначе.