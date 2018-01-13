О парадоксах в игре двух последних чемпионов Англии – в репортаже «Советского спорта».

ЧЕМПИОНЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Чем примечательны встречи «Челси» и «Лестера»? Если махнуть рукой на прошлое и начать смотреть английский футбол только с этого сезона – вообще ничем. А ведь это противостояние двух последних чемпионов АПЛ. Синие победили в премьер-лиге в прошлом сезоне, «лисы» – в позапрошлом.

Этих же двух сезонов нам хватило, чтобы понять, кто был основным элементом чемпионского «Лестера» и стал таковым в «Челси». Это Канте. Кроме того, из «Лестера» в «Челси» еще и перебрался Дринкуотер – пусть и не железобетонный игрок основы команды Клаудио Раньери, но весьма важный. Вот и думайте, насколько идейно интересна эта вывеска. На центральный матч тура она конечно же не тянула, когда есть матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но все же.

В основе гостей на поле появился Варди, который мог в этой игре отметиться пятидесятым голом в премьер-лиге. В остальном же, с первых минут у «Лестера» вышли Окадзаки и Марез, а также Олбрайтон и Ндиди, да и в целом без сюрпризов. У хозяев в принципе тоже ничего интересного – Мората, Фабрегас, Азар, тот же Канте. Ну и теперь Кристесена в центре обороны сменил Кэйхилл (третье изменение в обороне в третьем матче подряд).

«ЛЕСТЕР» ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«Лестер» полетел вперед сразу, стоило Майклу Джонсу свиснуть о начале игры. Варди и Окадзаки соорудили за стартовые десять минут четыре острейших момента. Но не повезло форвардам гостей. То японец не подстроился под мяч или не подставил пятку, то англичанин не пробил Куртуа. Ну а что было потом! В ближнюю штангу после углового зарядил Ндиди. И потом еще несколько опасных атак было у гостей. Закатал в газон в дебюте встречи «Лестер» своего оппонента, да так профессионально, будто это сезон-2015/16.

Гости лишили хозяев мяча. А этот «Челси» без мяча чувствует себя куда хуже, чем при Жозе Моуриньо. Однако и при Антонио Конте играть на контратаках, выбрав выжидательную стратегию, этим ребятам не привыкать. Но суть ведь еще и в другом: у Азара передачи получались неточными, Фабрегас постоянно недобегал, Мората не мог найти себе место. По сути, «Лестер» транжирил моменты, хотя к середине первой половины игры мог вести с преимуществом в два-три мяча.

Да, «Челси» устал, да команда провела на одну игру больше (первый матч полуфинала Кубка лиги с «Арсеналом» – 0:0), но кого это волнует? Топ-клуб не должен жаловаться на усталость. Тем более, Конте сам виноват, что к ротации прибегает весьма редко. Ну выпусти ты Барки, Дзаппакосту, Виллиана и Педро. Сложно что ли? Тогда и по физике команда не просела бы.

«Лисы» же были проблемам хозяев только рады, правда подводила реализация. Вновь был отличный момент у Варди, но удар Джейми заблокировали. Где-то англичанина подводила обработка, а Кэйхилла мышцы. Защитник в погоне за партнером по сборной Англии на 30-й минуте дернул заднюю поверхность бедра. Его сменил Кристенсен. Это, кстати, тоже к разговору о ротации.

Наверное, Конте молился, чтобы перерыв в этой встрече скорее наступил. Раз за разом «Лестер» кусал соперника на флангах, перебрасывал туда-сюда мяч, заставлял Куртуа ложиться на траву. Может, в автобус встать у своей штрафной и не пожарить, дотерпев до конца тайма? Нет, это не в стиле нынешнего «Челси». Поэтому команда до перерыва продолжала испытывать судьбу, оставляя огромные дыры на краях, чересчур увлекаясь, как оказалось, беззубыми атаками (дальний удар Сеска на 42-й минуте – не в счет).

И ТЕ И ТЕ НЕ ЗАБИЛИ. И ТЕ И ТЕ НЕ ПРОПУСТИЛИ

Вышли на газон «Стэмфорд Бридж» команды после перерыва, ну и? Да ничего не поменялось: «Лестер» продолжил душить сменщика в звании чемпиона, а «Челси» не особо этому сопротивлялся. Вообще, весьма необычно наблюдать, как ребята вроде Азара и Фабрегаса выносят мяч абы куда, лишь бы разрядить обстановку.

Самый противоречивый момент второго тайма – был ли пенальти на Марезе. На 55-й минуте Рияд влетел в штрафную, обошел пару игроков соперника, но врезался в Кристесена. Вроде бы и 11-метровый стоит назначить, а вроде и нет: на повторе видно, что алжирец сам искал столкновения. Ну ладно, не поставили на точку, и что? Марез спустя две минуты чуть не вывел свою команду вперед, когда пробивал издали. После рикошета только сантиметры разделили мяч и пустой ближний угол ворот Куртуа, улетевшего по инерции в противоположную сторону.

Пистон от Конте в перерыве на «Челси» не подействовал, поэтому итальянец в один момент убрал с поля Азара и Фабрегаса, выпустив вместо них Виллиана и Педро. Очевидно, что «Челси» должен был после этих рокировок охотнее зашевелиться, особенно – в атаке. Виллиан моментально посадил на карточки сразу двух соперников – Окадзаки и Чилуэлла. Значит, сработало. Значит, не успевали за ним игроки «Лестера».

В результате повышенных скоростей Чилуэлл чуть не вырвал ногу Мозесу, получил вторую желтую и ушел с поля. Надо было забивать за прошедшие 70 минут, а теперь все могло перевернуться в другую сторону. Хотя численное превосходство в футболе – штука противоречивая: можно не только проиграть, но и победить, заиграв еще сильнее, чем в полном составе.

Фукс поменял Окадзаки и дополнил оборону, но «Лестер» остался без сдвоенного центра. Предстояло разбивать игру на минутные отрезки, зарабатывать стандарты и надеяться на футбольного бога, чтобы тот не позволил гостям проиграть. Гости даже выстроились в шесть защитников, чтобы увезти из Лондона хотя бы ничью.

***

Вот парадокс. «Лестер» возил «Челси» лицом об газон 70 минут, затем остался в меньшинстве и мог проиграть, закрывшись у своей штрафной, еще и попутно оставшись без ударных форвардов. И вот кому в итоге в этой встрече повезло? «Челси», чудом не пропустившему за полтора тайма? Или «Лестеру», едва не наказанному за безвольно растраченные моменты?

«Челси» – «Лестер» – 0:0

«Челси»: Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас (Виллиан, 58), Бакайоко, Канте, Азар (Педро, 58), Мората.



«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Драгович, Ндиди, Амарти, Марез, Джеймс (Иборра, 90), Олбрайтон, Окадзаки (Фухс, 73), Варди (Грей, 82).

Удаление: Чилуэлл, 68