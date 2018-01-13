«Советский спорт» рассказывает все, что нужно знать об этом инциденте.

Конечно, инцидентом очень часто обозначает скандалы провинившаяся сторона. Это как в СССР в 1983-м, как сейчас помню, говорили про «инцидент с корейским лайнером». Сбили гражданский самолет, совершили преступление – а называли это нейтральным словом «инцидент». Выходит, как будто ничего вроде страшного-то и не случилось. Что-то само собой случившееся, помимо нашей воли.

Что произошло?

Опубликован вот такой твит (сейчас уже удален):

Вот как иронично это прокомментировал известный футбольный обозреватель Василий Уткин:

– В «Спартаке» каждый день один игрок ведет твиттер. Сегодня – Джикия. Опубликовал видео бразильцев на тренировке, написал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Щас начнется. Но правда в том, что виноват во всем Промес. Его достаточно давно в команде называют «чоколате». Не все. Свои. Промес делает вид, что сердится. Иногда в ритме неплохого рэпа. Потом все обнимаются и улыбаются широкой глушаковской улыбкой. Все нормально. Семейная подначка.

Как и следовало ожидать, очень быстро информация разлетелась и активно была прокомментирована за рубежом, ч том числе в английской прессе, где всегда рады обратить внимание на свойственные России проявления расизма.

Не менее жестко комментировали расистский скандал и в самой России:

– Футболист должен играть в футбол. А не вести твиттер. Вот, собственно, и все. Конечно, Джикия не имел в виду ничего плохого. Конечно, на него никто из игроков не обиделся. И, конечно, это недопустимо для официального твиттера клуба, – написал в своих социальных сетях Алексей Андронов, известный футбольный комментатор.

Сложно не согласиться с выводами авторов телеграм-канала «Футбольные тексты»:

– Было очевидно, что этот твит перерастет в большой скандал. И со стороны выглядело очень странно, что его не удаляли. Да, Джикия запостил непродуманную шутку, но почему пресс-служба ее не замечала? Потом из ОАЭ прилетел инсайд, что вроде как все твиты Джикии заверяются Леонидом Трахтенбергом – тогда все стало понятно. Оставалось только ждать. Прошло каких-то пару часов, как история появилась в Mirror и других британских СМИ. Еще через час – в юмористическом твиттере Football Funnys, где в принципе нет ставки на оперативность. «Спартак» об…….ся настолько сильно, что даже без английских соцсетей попал с этой историей в англоязычные медиа со скоростью даже не Квинси Промеса, а Овусу-Абейе. Теперь намного о том, почему позиция «безобидная шутка», «бразильцы улыбаются», «совсем они поехали с этим расизмом» не работает. Позиция-то, безусловно, верная, а твит и правда не задевает никого. Только надо учитывать, что в разных менталитетах свой порог входа в понятие «расизм». Если у нас шутка про тающие шоколадки считается доброй, то там на это реагируют острее даже нормальные люди. Не говоря уже про клоунов, которые везде ищут расизм. Конечно, его сразу отыскали английские журналисты – для них это легчайший трафик, как для нас – что-нибудь про развод Тарасова и Бузовой или любые западные движухи с ЛГБТ. Учитывая это, надо хорошо думать, какие шутейки допустимы в верифицированном твиттер-аккаунте чемпиона страны и участника еврокубков. Сомневаюсь, что если бы в «Спартаке» играл чеченский игрок, про него бы выложили схожий угар. Все понимают, чем это может закончиться, какими бы смелыми и свободными мы ни были. К шуткам даже с легким намеком на расизм тоже нужно относиться максимально осторожно, а сейчас – сразу после всей истории с H&M – их просто нельзя допускать. Я не хочу обвинять одного Трахтенберга – это общий провал пресс-службы. Твит висел долго, но никто не вмешался, хотя своевременное удаление могло хоть как-то спасти ситуацию. Не знаю, чем все это закончится, но никакие извинения от клуба или Джикии уже не помогут. Даже видео с участием Фернандо или Луиса Адриано о том, что шутка их никак не оскорбила, ни на что не повлияют. Единственная польза, которую может принести эта ситуация – хороший намек руководству «Спартака», что пресс-службе клуба нужен как минимум апдейт, – пишет автор.

Сейчас, повторимся, твит удален. Но вряд ли ситуацию можно считать исправленной.

Слышал как-то диалог за соседним столиком в какой-то из европейских столиц, где всегда хватает русскоязычных:

– Мама, посмотри вон на того негра, – кричит ребенок.

– Сынок, негра нельзя называть негром, негра надо называть темнокожий, – пытается объяснить мама, которая стремится – раз уж заехала сюда - быть похожей на европейскую дамочку. Сама модальность объяснения – вне комментариев.

Это как мне вспоминается Гаджи Гаджиев, который подробно мне рассказывал, как в раздевалке «Анжи» все всегда передавали друг другу бананы и все весело над этим смеялись. Особенно Роберто Карлос. Да и другие н…. темнокожие.

«Спартак» не удалял нелепый твит несколько часов. Даже если поняли, что это оплошность – все равно ничего не делали.

И конечно же некрасиво приносить извинения вот так, как красно-белые – только тем, кого это обидело. Извинения приносят без всяких условий и ограничений. Только тогда нет сомнений в их искренности. А так, растаяло реноме под палящим солнцем и собирать остатки его – теперь придется долго.