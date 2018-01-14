«Тосно» продолжает доказывать, что именно они – лучший по трансферам клуб сезона. В Ленинградской области отлично считают деньги, им просто приходится это делать. В итоге финансовая жизнь идет здоровым образом: люди приходят малоизвестными, развиваются, а затем покидают «Тосно» за заметную по меркам молодого клуба компенсацию. Новый пример, второй после Антона Заболотного и «Зенита», это другой форвард Евгений Марков. Он близок к переходу в «Динамо».

Причем сумма звучит даже больше, чем за трансфер Заболотного, хотя в декабре оформляли переход футболиста сборной России в «Зенит», а теперь речь про игрока, которого еще ни разу не вызывали в национальную команду, в «Динамо». Правда, Марков забил восемь мячей и шел наравне с Кокориным и Промесом.

Есть предположение, что Марков будет для «Динамо» полезнее, чем, например, Павел Погребняк – он сыграл в премьер-лиге только 20 минут как раз против «Тосно». Полезнее, чем Фатос Бечирай, которого отпустили из-за бесполезности. Другой вопрос, зачем самому Евгению переход в команду, идущую совсем рядом в таблице и решающую те же задачи. Возможно, все дело в более высоком личном контракте. Вряд ли такое большое значение имеет переезд в Москву.

«Динамо» явно занимается оптимизацией – тоже полезная штука. С Погребняком наверняка расстанутся – 20 млн евро штрафом может и не получат, но просто расторгнут контракт. Дальше, вероятно, Павел будет звездой чемпионата Казахстана в «Кайрате». Пара Аршавин-Погребняк возвращает на десять лет назад.

Кроме того, Зотов, Сапета и Вандерсон, по сведениям инсайдеров, не устраивают «Динамо» по соотношению «цена-качество». Фамилии заметные, пользы по мнению клуба недостаточно – этого логично хватает, чтобы искать для игроков варианты.

Еще более любопытно выглядит другой вариант динамовского усиления: в клубе готовы найти 3 млн евро, чтобы купить у «Спарты» Вячеслава Караваева – самого прогрессирующего игрока России, выступающего не в нашей стране. Чешский клуб готов его отпустить, это известно давно. Агент игрока уже обозначал: варианты есть и в РФПЛ, и в зарубежных клубах.

Кроме того:

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