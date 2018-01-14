«Ливерпуль» без Коутиньо

Матч 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» был обречен стать центральным в туре. Мерсисайдцы набрали великолепную форму и в последних 13 турах не потерпели ни одного поражения, выиграв в девяти матчах (из них семь – с крупным счетом), тогда как подопечные Хосепа Гвардиолы и вовсе не проиграли ни разу, оступившись в 22 матчах всего дважды. В августе «горожане» не смогли обыграть дома «Эвертон» (1:1), а в последний день 2017-го сделали новогодний подарок «Кристал Пэлас» (0:0).

Отрыв «Сити» от ближайшего преследователя в 15 очков лишил чемпионат интриги, а лидера – всякой турнирной мотивации. Тем не менее, команде предстоит еще значительная часть сезона, и в первую очередь в Лиге чемпионов, так что снижать планку требований к футболистам Гвардиола не намерен.

«Ливерпуль» накануне встречи лишился своего главного атакующего звена – Филиппе Коутиньо предсказуемо предпочел жизни в мрачной Англии солнечную Каталонию, и Клоппу не удалось уговорить его остаться хотя бы до конца сезона. Впрочем, перед матчем наставник «Ман Сити» выразил уверенность в том, что и без своего лидера хозяева будут чрезвычайно опасны.

- Они уже много раз играли в этом сезоне без Коутиньо из-за травм и других причин. И они всегда были хорошей, стабильной командой, поэтому уход Филиппе не изменит мое мнение о «Ливерпуле», — подчеркнул 46-летний специалист.

На замену бразильцу «Ливерпуль» выписал из «РБ Лейпцига» Наби Кейта, но переход состоится только летом, так что в матче против фаворита Юргену Клоппу пришлось обходиться своими силами, коих у мерсисайдцев в этом сезоне немало. Правда, немецкий специалист не смог выставить нового рекордсмена среди защитников по стоимости Вирджила ван Дейка из-за травмы. В его отсутствие центр обороны составили Деян Ловрен и Жоэль Матип.

В опорной зоне Клопп выпустил Жоржиньо Вейналдума и Эмре Джана, а за креатив в атаке отвечали Садио Мане, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино на острие. Гвардиола также ничем не удивил, выбрав стартовую схему 4-3-3. Атакующую троицу составили Лерой Сане, Серхио Агуэра и Рахим Стерлинг, а в средней линии за конструкцию атак отвечали Кевин Де Брюйне, Фернандиньо и Илкай Гюндоган.

План Клоппа

Матч начался с минуты молчания по вратарю и многолетнему капитану «Ливерпуля» Томми Лоренсу, скончавшемуся на днях на 77-м году жизни.

«Сити», вопреки ожиданиям, начал встречу довольно осторожно, не стремясь с первых минут завладеть мячом. Хозяева воспользовались нерешительностью соперника и уже на старте встречи могли открыть счет, но подобравшему мяч после прорыва Фирмино Салаху не хватило хладнокровия. А уже в следующей атаке Чемберлен отобрал мяч на чужой половине поля, классно ушел от оппонента и точным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол застал врасплох Эдерсона – 1:0.

Забив быстрый гол, мерсисайдцы отдали мяч сопернику, но не стали прижиматься к своим воротам, активно прессингуя оппонента не только в средней линии, но и в финальной трети поля. В результате «горожане» получили возможность катать мяч, но только в районе собственной штрафной. Подопечные Клоппа сделали ставку на резкий перехват мяча на половине поля соперников вкупе с молниеносным переходом в контратаку, и для манкунианцев это стало откровением.

Гости стали приходить в себя после 20-й минуты. Де Брюйне сотоварищи прибрали мяч к рукам, все чаще совершая подходы к штрафной хозяев, однако Матип неизменно становился победителем в верховой борьбе. На исходе получаса игры Гвардиола был вынужден заменить из-за повреждения левого защитника Фабиана Делфа. Вместо него на поле появился Данило.

«Ливерпуль» вел игру и имел солидное игровое преимущество, когда «горожане» под занавес тайма неожиданно сравняли счет. Сане получил длинную передачу из глубины, взял игру на себя, обыграл Джозефа Гомеса, вошел в штрафную хозяева в сильным ударом в ближний угол расстрелял Лориса Кариуса, который откровенно проспал эпизод.

В целом, в первом тайме игра шла по плану Клоппа. Мерсисайдцам удалось перекусить хребет «Ман Сити» в середине поля и создать у ворот Эдерсона несколько реальных возможностей забить, но, увлекшись атаками, они позволили Сане проявить индивидуальное мастерство и свести все свои усилия на нет.

Вдохновение «Ливерпуля»

Второй тайм команды начали так же активно, как завершили первый, сделав таким образом ставку на быстрый гол во втором тайме, поэтому первые минуты прошли как на качелях. Однако поначалу ни тем, ни другим не хватало последнего паса. Этот брак легко объясним высочайшей скоростью действий как хозяев, так и со стороны их соперников.

По-настоящему голевой момент имел Салах на 55-й минуте, подкарауливший мяч на дальнем углу штрафной после подачи углового. Эдерсон неудачно вышел из ворот и был вынужден спасать команду после плотного выстрела египетского форварда с нескольких метров.

Что не удалось Салаху, получилось у Фирмино. Вейналдум накрыл Де Брюйне неподалеку от своей штрафной и передал мяч Чемберлену, который проникающей передачей бросил в прорыв Фирмино. Последний оттер от мяча Джона Стоунза и, оказавшись с глазу на глаз с Эдерсоном, красиво вратаря.

Не успели гости прийти в себя, как Мане дважды в течение двух минут получил возможность беспрепятственно бить с убойной позиции. Первый удар завершился звоном штанги, а вот второй – срезкой паутинки у ближней «девятки». 3:1!

«Горожане» оказались в шаге от первого поражения в сезоне в рамках чемпионата России. Но вместо того, чтобы прижать соперника к воротам, продолжили позволять сопернику убегать в контратаку. Фирмино, Мане и Салах втроем разыгрывали комбинации, раз за разом ставя в тупик оборону «Сити». В эти минуты «Ливерпуль» выглядел заметно свежее оппонентов.

В игре команды надо было что-то менять, но Гвардиола поплыл, просто наблюдя за игрой со стороны. Пусть и страстно. Гол Салаха метров с 30 после того, как далеко выбежавший из штрафной Эдерсон не смог сделать точный пас партнеру и не успел вернуться в ворота, выглядел уже форменным издевательством над соперником.

И только после этого Гвардиола вместо Стерлинга он выпустил на замену Бернардо Силву, но перелома в игре ожидать уже не приходилось. Воодушевленные хозяева ни на секунду не сбавили оборотов и в оставшееся до финального свистка время не дали гостям поднять голову, но «Сити» не был бы собой, если бы бросил играть. Голы Силвы и Гюндогана позволили «горожанам» сократить отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Последний раз в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пропускал четыре мяча почти год назад. 15 января в Ливерпуле на соседнем «Гудисон парк» «Эвертон» расправился с подопечными Гвариолы со счетом 4:0.

Таким образом, Клопп за счет безумной страсти в игре вчистую переиграл Гвардиолу, нанеся «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне в рамках чемпионата Англии, заодно вернув манкунианцам мотивацию на ближайшие матчи. На турнирных перспективах «горожан» это поражение никак не сказалось, тогда как красные догнали по набранным очкам «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Правда, у последних остался матч в запасе против «Сток Сити», вынесенный на понедельник.