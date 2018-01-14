О возможно лучшем матче английского сезона – в репортаже «Советского спорта».

УПОИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В первом круге Хосеп Гвардиола растер Юргена Клоппа в порошок. «Манчестер Сити» на «Этихаде» вынес «Ливерпуль» со счетом 5:0, до того немец в своей тренерской карьере никогда не проигрывал так крупно. Да, тогда красные остались в меньшинстве: Мане чуть не убил Эдерсона, который после столкновения с форвардом был похож на солдата (обязательно посмотрите момент на YouTube, если не видели), вернувшегося с войны. Благо, вратарь вернулся в строй быстро и травма оказалось не столь серьезной, как показалось.

Главная кадровая интрига – в стартовом составе «Ливерпуля» не оказалось ван Дейка, самого дорого защитника в истории футбола. Голландец, призванный стать сильнейшим звеном в обороне, не попал даже в заявку, и поэтому наблюдал за происходящем на поле со стороны. В центре защиты места заняли Матип и Ловрен – нестабильные, пожаристые и не самые квалифицированные футболисты. В остальном же, Салах вовремя вернулся после травмы (может, вышел на уколах) и сохранил стройность в атаке вместе с Фирмино и Мане. К слову, это первый матч команды Клоппа в АПЛ без Коутиньо, перебравшегося в «Барселону». Кроме того, по-прежнему отсутствовали Хендерсон и Морено.

У «Сити» в старте никаких сюрпризов. Топовые Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Гюндоган и Агуэро составили креативную группу, опирающуюся на Фернандиньо. Стоунз и Отаменди вместе с Делфом и Уокером образовали оборону. Вопросов к составу просто нет. Возможно, стоило поиграть с ротацией и сразу выпустить Силву или сойти с ума и предоставить место в основе экс-игроку «Уфы» Зинченко.

«Ливерпуль» на своем поле в этом сезоне АПЛ еще не проигрывал, поэтому статистика была явно на стороне хозяев. К тому же, последний раз «Сити» дважды в чемпионате побеждал «Ливерпуль» аж в 1930-х годах. В таком случае говорят «давно и неправда».

ДВА ГОЛА – ДВЕ ОШИБКИ ВРАТАРЯ

Матч начался с минуты молчания в память о легендарном вратаре «Ливерпуля» Томми Лоуренсе. Шотландец играл за красных с 1957 по 1971 годы. За это время он взял с командой шесть титулов. Лоуренс ушел из жизни 9 января в возрасте 77 лет.

Не успели команды разогреться, прочувствовать поле и друг друга, выслушать You’ll Newer Walk Alone, как Окслейд-Чемберлен на девятой минуте, воспользовавшись гигантской пустотой в опорной зоне «Сити», сильно зарядил воротам на подходе к штрафной. Низом в дальний угол. Эдерсон не достал. Возможно, бразилец чуть потерял ворота, как потеряли свои позиции игроки центра. Затем «Ливерпуль» не отпустил, и продолжил нагнетать темп усилиями Салаха. Египтянин, отдохнувший во время восстановления от мышечной травмы, потихоньку превратился в главного лидера команды. Но в этот раз его конкретно сковали в действиях, притушили так полюбившуюся нам резкость и ртутность.

Сумасшедшее давление в матче свалилось на Стерлинга. Рахим, перешедший в «Сити» как раз-таки из «Ливерпуля», утопал в гуле «Энфилда», стоило ему получить мяч. Зато получалось у де Брейне – пожалуй, лучшего распасовщика мира прямо сейчас. Кевин на 20-й минуте фирменно (не путать с Фирмино) прострелил справа, и Агуэро мог забивать, но аргентинцу не хватило длины ног, Серхио не сумел замкнуть передачу в падении.

Эта весьма успешная атака как следует разогрела соперников и начались настоящие качели. На атаку «Сити» практически сразу отвечал «Ливерпуль». В одной из таких Мане едва не увеличил преимущество хозяев, но почему-то выключился из эпизода и растерялся после фланговой передачи Гомеса. «МС» максимально концентрировал голевую энергию справа, где освистанный Стерлинг раз за разом терял мяч. В результате игровой аритмии Делф, пытавшийся в подкате выбить мяч у Чемберлена, растянулся на влажном газоне и вынужденно покинул поле спустя пару минут. Фабиана заменил Данило, моментально привезший опасный момент на свои ворота.

Могло показаться, что команды играли опрометчиво, беспорядочно включая скорости, но это не так. «Ливерпуль», будучи командой сугубо контратакующей, на удивление разумно ходил вперед, оставляя у своих ворот не так уж и много свободных зон. «Сити» наоборот – не боялся большим числом лететь в атаку на всех порах, идеально разрезая центральную зоны в два паса. На ногах у Сане и Агуэро постоянно сидели соперники, поэтому гости вынужденно били издали.

В первом тайме «Ливерпуль» совершил одну ошибку, но большую. На 40-й минуте Сане, дважды обыграв Гомеса и превратив Матипа в высохшее дерево, с левого края вратарской зарядил в ближний угол ворота Кариуса. И забил. Тотальное унижение сразу трех футболистов хозяев: каждый совершил по дикому позиционному косяку, а вратарь еще и пропустил между рук. В перерыве тренеров и их команды ждут весьма пламенные разговоры. И опять все нужно начинать заново.

ЭТО АНГЛИЯ, ДЕТКА!

Звон перекладины ворот Кариуса спустя пару минут после начала второй половины встречи – очередной показатель серьезности атакующих намерений обеих команд. «Сити» взялся за дело сразу после свистка Андре Маринера, понесся забивать и едва несколько раз этого не сделал. А «Ливерпуль», идеологически сопротивлясь, смог всем составом отойти назад, чтобы как можно скорее выйти из обороны. И это помогло команде фрагментарно отодвинуть игру от своих ворот, минут на пять-семь.

«Ливерпуль» ближе к началу последний трети матча начал мощно прессинговать, чем сбил порыв соперника. Практически сразу Чемберлен – явно лучший игрок хозяев в этой встрече – идеально вывел Фирмино на второй гол. Бразилец издевательски перекинул Эдерсона – и 2:1. Ну а потом Мане, сначала попав в штангу, а затем сумасшедшим ударом запустив мяч в девятку, заставил Гвардиолу ему аплодировать. 3:1. Кажется, это все.

А, нет, не все. Хозяева «Энфилда» понеслись забивать еще, чем действительно шокировали «Манчестер». Эдерсон, выбежав на перехват, вынес мяч на ногу Салаху, и Мохаммед почти с середины поля вторым касанием забил четвертый гол в пустые ворота лидера чемпионата Англии. Последний раз столько команда пропускала в прошлом году от «Тоттенхэма» (0:4).

Гости не сдались, это особенно приятно. «Ливерпуль», расслабившись, пропустил второй от свежего Силвы и третий от Гюндогана, и за четыре минуты до конца это запахло жареным. Хоть «МС» не опускал рук и постоянно двигал ногами, сравнять счет и сделать 4:4 не хватило времени и сил. Не всегда же мерсисайдцам упускать важные победы.

***

Ну что же, возможно мы стали свидетелями кризиса формы «Манчестер Сити». И это за месяц до Лиги чемпионов. Но конструктивно об этом рассуждать можно будет только через две-три недели. К тому же, мы наконец убедились, что команда Гвардиолы небезгрешна и что теперь она не сможет повторить рекорд «Арсенала»-2003/2004, ни разу не проиграв в одном сезоне АПЛ.

При этом чемпионская гонка вряд ли приобрела новый оборот, разрыв между «Сити» и остальными по-прежнему велик. Зато мы можем быть уверены в другом: в Англии все так же каждый может обыграть каждого. Даже если одна команда победила практически в чемпионате к Новому году, а другая – только что продала ярчайшего футболиста в «Барселону».