ДВА СИГНАЛА ДЛЯ ПРЕССИНГА

«Ливерпуль» сыграл смело - прессинг был одним из главных атрибутов команды Юргена Клоппа. Но в нем не было бесшабашности - сигналы для рывка в отбор были вполне четкими: прием мяча игроками «Манчестер Сити» спиной к чужим воротам и передачи назад.

Один из самых невероятных моментов в игре произошел на 75-й минуте: левый защитник «Ливерпуля» Робертсон при прессинге добежал до вратаря «горожан» Эдерсона! Но он не сошел с ума: сначала шотландец встретил принимавшего мяч спиной к воротам его команды Бернарду Силву, а потом реагировал на передачи игроков гостей назад. Доиграв момент до конца, Робертсон нарушил правила на Николасе Отаменди и вернулся в оборону.

Благодаря прессингу «Ливерпуль» забил третий гол в матче: Джан вынудил получившего мяч спиной к воротам его команды Фернадиньо сделать передачу назад на Отаменди, после чего на того хлынула волна из игроков хозяев - в итоге аргентинец угодил мячом в Салаха, после чего чужие ворота поразил Мане.

Мане в похожей атаке «Ливерпуля» мог отличиться еще за пару минут до гола, но угодил в штангу. Его удару предшествовал прием мяча Фернандиньо спиной к чужим воротам и неудачная передача назад под давлением того же Джана. К передаче бразильца назад сенегалец был готов и караулил ее.

Прессинг «Ливерпуля» не был постоянным. Иначе футболисты «Манчестер Сити» не сделали бы 668 передач и не владели бы 64,4% времени мячом. Но коллективу Юргену Клоппа постоянный прессинг и не был нужен - требовалось заставить соперника ошибаться в отдельных эпизодах, чтобы этим воспользоваться. И это удалось. Да так, что сил хватило на всю игру.

ДВА КАПКАНА

Помимо сигналов к прессингу у «Ливерпуля» для «Манчестер Сити» были припасены два капкана. Собственно, об одном уже сказано - центральным полузащитникам «горожан» было позволено получать мяч спиной к воротам на своей половине поля и в центре. А вот после этого на них начиналось жесткое давление.

«Ливерпуль» в этом сезоне при обороне чаще использует схему 4-4-2, чем 4-3-3. Например, так было против «Спартака». Но против «Сити» Клопп решил задействовать второй вариант. Три центральных полузащитника - Джан, Вейналдум и Оксленд-Чемберлен - немцу потребовались, чтобы не дать сопернику творить в центре поля. А два крайних нападающих - Мане и Салах - для направления атак «горожан».

Как это работало? Когда мяч был у центральных защитников «Манчестер Сити», то Мане и Салах свои движением перекрывали вариант передачи на фланги, вынуждая делать передачу в центр. К этому были готовы полузащитники «Ливерпуля». Причем один из них обязательно оставался на подстраховке.

Такие действия игроков «Ливерпуля» не позволяли полузащитникам «Манчестер Сити» разворачивать атаку по центру - либо на фланг, либо назад. Если шла передача назад, то хозяева превращались в атлетов, о чем сказано выше. Если пас из центра следовал на фланг, то «Манчестер Сити» попадал во второй капкан - к этому были готовы крайний защитник «Ливерпуля», один из полузащитников и крайний нападающий. Они вынуждали соперника ошибаться.

По данным WhoScored.com, за матч игроки «Ливерпуля» совершили 32 отбора. Символично, что в лидерах есть и фланговых игрок и хавбек - у Робертсона семь отборов (он не только Усейном Болтом был!), у Джана шесть.

Действия «Ливерпуля» повлияли на соперника. Точность передач Фернандинью составила 86%, а Гюндогана - 84%. В среднем по сезону их показатели выше - 90% и 92% соответственно. Еще больше обрушились показатели крайних защитников Делфа и Уолкера: 81% и 80% вместо привычных 93% и 89%.

Удивительное дело: еще в первом тайме «Ливерпуль» давил на «Манчестер Сити» в центре, что было звоночком. Но после перерыва «горожане» выводов не сделали. Совсем поразителен четвертый гол: Эдерсон зачем-то стал выбивать мяч через центр, за что получил гол за шиворот от Салаха.

ПРЕИМУЩЕСТВО В ПЕРЕХОДНОЙ ФАЗЕ

Главное отличие «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» - отсутствие простых ошибок. Для этого хозяева не стеснялись упрощать игру - при прессинге «горожан» защитники делали длинные передачи на одного из трех нападающих. За матч хозяева сделали 52 длинные передачи, а гости 51. Разницы на первый взгляд нет. Но есть в доле: за игру «Ливерпуль» всего сделал 366 пасов, тогда как «Манчестер Сити» 688.

Ключевую роль в таком футболе играл Роберто Фирмино. За матч он сделал 37 передач, став третьим футболистом «Ливерпуля» по этому показателю! Он либо сам принимал передачи из глубины, либо отскакивал для комбинации с партнером - в игре накоротке он прекрасен, даже когда играет пяткой. На гол и голевую передачу бразилец наиграл. За игру он трижды пробил по воротам и трижды вывел на удар партнеров.

«Манчестер Сити» в основном делал подготовленные длинные передачи. Как в ситуации с голом, когда Уолкер перевел мяч на Сане. Наиболее часто такие передачи исполнял Отаменди - десять. Адресатом его переводов был Стерлинг.

ДВА ЗАЙЦА КЛОППА

Сыграв смело (если «Ливерпуль» не прессинговал, то все равно линию обороны держал высоко), Юрген Клопп убил двух зайцев. Во-первых, заставил дважды результативно ошибиться футболистов «Манчестер Сити» в передачах на своей половине поля. Во-вторых, скрыл минусы Мане - ему доводится выключаться из игры при обороне на своей половине поля. Когда забивал Силва, Мане просто стоял и смотрел за происходящим. Подобной нерасторопностью Мане недавно также воспользовался «Арсенал».

Кстати, с «Арсеналом» «Ливерпуль» сыграл 3:3. И вот теперь 4:3 с «Манчестер Сити». Кажется, с командой Юргена Клоппа скучно еще долго не будет.