ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Роналду хочет покинуть «Реал». И совсем не потому, что команда провально выступает в чемпионате Испании. Португалец считает, что руководство клуба его обмануло. Криштиану разочарован, что с ним так и не продлили контракт на более выгодных условиях. Теперь он получает гораздо меньше, чем Месси и Неймар. В общем рейтинге самых высокооплачиваемых игроков нападающий занимает пятую строчку. С 2016 года Роналду получает 21 миллион евро за сезон. Месси теперь зарабатывает 50 миллионов, не считая бонусы, Неймар получает в «ПСЖ» 36 миллионов.

Желание вернуться в Англию настолько сильно, что Криштиану уже заявил своим близким друзьям - летом он сменит клуб. AS цитирует окружение португальца: «Роналду считает, что его предали и обманули».

Как обманули лучшего игрока мира? Оказывается, президент «Реала» Флорентино Перес обещал продлить с ним контракт еще после победы в Лиге чемпионов. Но предложения до сих пор не последовало. Хотя Криштиану не раз заявлял, что хотел бы продолжить выступать в Мадриде. После клубного ЧМ португалец сказал: «Если это возможно, хотел бы завершить карьеру в «Реале». Но это зависит не от меня. Не я управляю клубом». Эти высказывания так и остались без ответа. Перес молчал. Зато Роналду увидел, как клуб сначала пытался подписать Мбаппе, а теперь готов приобрести Неймара практически за любые деньги.

КРИШТИАНУ vs ПЕРЕС

Несмотря на то, что Роналду лучший бомбардир в истории «Реала», у него так и не сложились теплые отношения с президентом клуба. У португальца каждый раз возникали проблемы с продлением контракта.

Так случалось в 2012 и 2015 году, и нападающий был очень недоволен поведением Переса. «Мне грустно, и клубу это известно», - говорил Роналду в 2012 году. В 2013-м появились слухи, что португалец может уйти в «ПСЖ», который готовил 200 миллионов евро на трансфер. В итоге одновременно с подписанием Гарета Бэйла «Реал» продлил контракт Роналду.

В 2015 году Криштиану выражал свое недовольство вполне открыто: «Уйти из «Реала»? Почему бы и нет». Потом последовали встречи с президентом «ПСЖ» и главным тренером клуба, обмен комплиментами. Казалось, Роналду уже наверняка переберется во Францию, а «Реал» сделает Бэйла главной звездой. Но команду возглавил Зинедин Зидан. «Ты должен завершить здесь карьеру», - сказал специалист нападающему. И через несколько месяцев, в ноябре 2016-го, клуб продлил контракт с португальцем.

ПОЧЕМУ РОНАЛДУ ХОЧЕТ В «МЮ»?

Португалец считает «МЮ» самым подходящим для себя вариантом. Именно там, начиная с 2003 года, он сделал себе имя. И выиграл свой первый «Золотой мяч». «В Англии у меня никогда не было проблем, поэтому я хочу вернуться», - говорил Криштиану в одном из интервью испанской прессе. Англичане уже знают о желании звезды вернуться. Правда неизвестно, что по этому поводу думает главный тренер Жозе Моуринью. Во времена работы в «Реале» у португальцев не слишком хорошо складывались отношения.